4個老公失業撐起整頭家還包攬家務的女子　她們：想放棄但沒退路

在深圳，有這樣一群女性，她們在丈夫失業的時候，扛起了一個家庭的重量，成了家裏唯一的頂樑柱。在這座以「搞錢」為標籤、以效率為王的城市裏，「男主外、女主內」的傳統模式被悄然打破，取而代之的，是一些家庭裏「女主外、男主內」的特殊圖景。



我們對談了四位深圳女性，她們的丈夫或待業數年，或創業失敗在家，或被迫待崗等待轉機，而她們，獨自承擔起房貸、生活費、子女教育等所有開銷。

常言道，至高至明日月，至親至疏夫妻。她們的故事裏，沒有戲劇化的衝突，沒有轟轟烈烈的宣言，只有日復一日的堅守、偶爾的焦慮、無聲的妥協，還有藏在瑣碎日子裏的微光。

深圳有一群女性在丈夫失業的時候，扛起了一個家庭的重量，成了家裏唯一的頂樑柱。（示意圖，深圳微時光授權使用）

小琳：兩年堅守 與自己和解

32歲的小琳，說起「我老公已經待業兩年」這句話時，臉上沒有一絲侷促不安的情緒。這份從容，是在無數個焦慮的日夜後，與自己和解的結果。

時間拉回2023年，小琳的丈夫裸辭了，因為常年久坐辦公，加上日復一日的熬夜研發，他一直不斷掉髮。在一次發現自己即將禿頂的時刻，這個男人，選擇停下腳步，給自己放一個沒有薪資的假期。

小琳的丈夫，是自考本科的程序員，高中畢業後，他參加了成人大專，隨後升了本，他的骨子裏藏着一股韌勁，憑藉這股勁，他成功入職一家私企，成為一名程序員。他因公司的業務，遇見了小琳，兩人相知、相戀、結婚、生子，一步步在這座城市紮根，有了屬於自己的小家。他們住在小琳公司提供的宿舍裏，攢下了一些積蓄。

沒人能預料到，這個曾經敢闖敢拼的男人，會選擇停下腳步。從2023年到截稿時，整整兩年多時間，小琳的丈夫成了一名全職「家庭煮夫」，包攬了家裏所有的瑣碎事務。

小琳說起丈夫的日常，語氣裏帶着一絲欣慰：

以前婆婆過來幫忙帶娃，我們總是因為家庭分工吵架。現在他接送孩子、教育孩子，婆婆也回了老家，我們一家三口反倒更融洽了。

丈夫雖然沒有出去上班，但也沒有閒着。他每天研究在二手平台上接一些代碼外包和遊戲代練的單子，賺取一些不穩定的收入，至於具體有多少，他從未告訴過小琳，也很少當成家用。小琳珍惜着這得來不易的家庭温馨時刻，即使她偶爾也會陷入焦慮。

她在朋友的公司擔任財務，每個月有固定薪資八千元（人民幣，下同），並提供住宿，除了月底，她的工作強度並不大，平時還可以自己接一些兼職單子。但丈夫失業之後，她依然焦慮家裏存款不多，要是出了什麼急需用錢的大事，可能就會掏空家底，山窮水盡。

小琳坦言，有段時間，她整夜整夜地失眠，看着身邊熟睡的丈夫和孩子，心裏滿是迷茫和無助。但她看着丈夫的身體一天天地好起來，又勸自己放下對家庭收入的執念。在丈夫失業之前，她還考慮過生二胎，但過了兩年，她已放下執念，只想着先把小家的安穩維持下去，保住自己的工作和宿舍，為丈夫和孩子撐起一片天。

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平平：一邊焦慮迷茫 一邊期待改變

和小琳的從容不同，平平的語氣裏，更多的是糾結與迷茫，少了釋懷。她的丈夫，從東莞創業失敗後，回到深圳已經一年多了，這一年多裏，他沒有出去找工作，靠以前的存款過日子。

家裏的一切開銷，以前是他負責，現在都是我在負責。房貸我供，水電費、物業費、伙食費我給，孩子的學費、生活費都要從我這裏出。

平平說，她的收入不高，支撐整個家庭的開銷，壓力很大。這一年來，她們一家人經常要靠平平父母時不時救濟，才能勉強維持。「我真的很愧疚，都這麼大了，還要靠父母養活，還要讓他們為我的生活操心。」平平說起父母，聲音裏滿是自責和無奈。

更讓平平崩潰的是，丈夫不僅不體諒她的辛苦，反而變得越來越頹廢。「他每天除了接送孩子上幼兒園，就什麼都不做了，不搞衛生，不做家務，整天躺牀上玩手遊，脾氣也變得越來越焦躁，一點小事就會發脾氣。」

常言道，至高至明日月，至親至疏夫妻。（示意圖，深圳微時光授權使用）

平平說，她無數次和丈夫爭吵，勸他承擔起一個做丈夫、做父親的責任，可丈夫每次都充耳不聞，甚至還會反過來指責她「嫌他沒本事」。日復一日的煎熬，讓平平變得焦慮不堪：

我每天都在焦慮，焦慮錢不夠花，焦慮孩子得不到更好的教育，焦慮這樣的日子什麼時候才是盡頭。

她說，有時候，她甚至會產生離婚的念頭，可看着年幼的孩子，年邁的父母又勸她忍忍，她又只能咬牙堅持。

「我也想過放棄，可我沒有退路，」平平哽咽着說，「孩子還小，需要人照顧，父母年紀大了，不能再為我操心，我只能硬着頭皮扛下去。我盼着他能早日醒悟，能好好找一份工作，和我一起撐起這個家，可我也不知道，這份期盼，還要等多久。」

她試過勸丈夫出去找份工作，不管薪資高低，先慢慢適應，慢慢找回狀態，但丈夫總是推脱，要麼說「再等等，找到合適的再去」，要麼說「現在工作不好找，與其隨便找一份，不如在家先沉澱一下」。次數多了，平平也不再勸說，只能默默承受着所有的壓力，害怕自己隨時會爆發。

林曉霞：半年房貸壓身 盼一場「解脱」

林曉霞的丈夫，是一名外包，2025年5月份被甲方辭退了。被甲方辭退之後，他回到外包公司，卻一直處於待崗狀態，每個月只能拿到2000多元的基本工資，扣完社保和公積金之後，到手只剩下1800元。

1800元，在深圳這座城市裏，連房租都不夠，更別說支撐一個家庭的開銷。可就是這1800元，成了丈夫目前唯一的收入來源，而整個家庭的開銷，包括房貸、生活費、孩子的學費和生活費，全靠林曉霞一個人支撐。

1800元，在深圳這座城市裏，連房租都不夠，更別說支撐一個家庭的開銷。（Getty Images）

「房貸每個月就要近一萬，加上孩子的學費、生活費，還有家裏的水電費、物業費，每個月的開銷都要兩萬，」林曉霞說，「我的工資，每個月到手也就一萬多元錢，扣掉所有的開銷之後，有時候甚至還要動用之前的積蓄，真的快喘不過氣了。」

更讓林曉霞崩潰的是，丈夫雖然每天都去公司坐班，但實際上什麼都做不了，也沒有任何產出，只是在公司耗時間。

他每天去公司，要麼就是刷手機，要麼就是發呆，偶爾會學一點網上的測試課程，又考慮一邊學習去考各種證，可我看他那樣子，純粹是浪費時間。

林曉霞不是沒有勸過丈夫，勸他要麼好好在公司學習，爭取重新派去其他甲方，要麼就辭職，重新找一份合適的工作，可丈夫總是無動於衷。「他說，待在公司，至少每個月還有1800元錢的收入，還能交社保，要是辭職了，就連這1800元錢都沒有了。」林曉霞無奈地說，「我知道他的顧慮，可我真的不想再這樣耗下去了，這樣的日子，太煎熬了。」

現在，林曉霞最大的期盼，就是丈夫能被外包公司裁掉，拿到一筆N+1的賠償。「按照他的工作年限，賠償大概有四五萬，雖然這筆錢不多，不足以解決我們所有的問題，但至少能緩解一下我們目前的經濟壓力，也能讓我們重新開始。」

林曉霞的聲音裏滿是疲憊和無助：「我真的不知道這樣的日子還要持續多久，也不知道自己還能撐多久，有時候，真的感覺快熬不下去了。」

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莫莫：三年相伴 肝膽相照

莫莫的丈夫，已經待業三年了。這三年裏，家裏的收入，幾乎全靠莫莫一個人支撐，她成了家裏名副其實的頂樑柱。說起丈夫待業的這三年，莫莫的語氣裏沒有抱怨，只有理解和包容。「他不是不想工作，也不是好吃懶做，只是時運不濟，」莫莫說。

他待業的這三年裏，也嘗試過找工作，嘗試過做一些小生意，可每次都不盡如人意，要麼是遇到騙子，要麼是生意失敗，到最後，不僅沒賺到錢，還欠了一些外債。

看着丈夫一次次受挫，一次次陷入低谷，莫莫沒有指責他，反而一直陪伴在他身邊，鼓勵他，支持他。「我知道，他心裏比誰都難受，比誰都着急，」她說，「這個時候，我不能再給他壓力，我要做他最堅實的後盾，讓他知道，不管遇到什麼困難，我都會陪着他，不離不棄。」

在莫莫看來，婚姻就是一場雙向奔赴，需要肝膽相照的勇氣，也需要不離不棄的義氣。「當初我們結婚的時候，就許下過諾言，不管貧窮富貴，不管健康疾病，都會一直陪伴在對方身邊，」她說，「現在，他遇到了困難，我不能丟下他，我要和他一起，共渡難關，一起面對生活的所有風雨。」

其實，在丈夫剛待業的那段時間，莫莫也有過焦慮和迷茫，也有過撐不下去的時候。「有時候，看着身邊的朋友，丈夫都能賺錢養家，一家人過得幸福美滿，我也會羨慕，也會難過，」莫莫坦言，「我也會忍不住想，為什麼我的丈夫就這麼不順，為什麼我們的日子就這麼難。」

但每次難過之後，莫莫都會重新振作起來。

我不能倒下，我還有家庭，還有孩子，還有我的丈夫。

她說：「我只能努力工作，努力賺錢，儘量給家人更好的生活，儘量讓丈夫感受到温暖和希望。」漸漸地，莫莫放下了自己的執念。她不再糾結於丈夫能不能賺錢，不再糾結於日子過得好不好，而是學會了與生活温柔妥協，學會了在瑣碎的日子裏尋找温暖和希望。

我知道，生活不會一直一帆風順，總會有各種各樣的困難和挫折，只要我們一家人在一起，只要他能一直努力，不放棄自己，我就有信心，我們的日子，一定會慢慢好起來的。

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