深圳幾千蚊買部二手車　背後是驚喜還是驚嚇？過來人分享購車經驗

6800元（人民幣，下同）、7200元、7800元、8800元，這些數字更接近什麼產品的單價？一部手機，一款限定版手辦，還是一張國際機票？



事實上，這是馮翼、陳德元、胡黎清、汪昕寧四位年輕人各自購買二手車的成交價。他們預算有限，又需要一台車來代步、練手或保牌。因此，花不到一萬元買車，似乎是個極具性價比的選擇。

汪昕寧為她的千元二手車配上同款模型（汪昕寧供圖）

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中國汽車流通協會公布的數據顯示，2025年，國內二手車累計交易量達到2010.80萬輛，其中10年以上老舊車輛交易佔比11.4%。而在千元二手車市場，車齡往往更加極端，部分車輛的車齡超過15年，甚至20年，其中不乏事故車，不少車子的下一個歸宿就是報廢。「性價比」背後，還伴隨着訊息不對稱、車況不透明、售後無保障等一系列風險。

這四位年輕人當中，有人在購車前做足功課、購買檢測服務，最終順利「上車」；有人出於對某款車型的喜愛，投入接近購買價的心血進行翻新，與車子建立起深厚的情感連接；也有人幾乎毫無準備，買回一台故障纏身的老車。

這些選擇，不僅僅關乎「性價比」，更關乎訊息差、風險與情感投入。

為何選擇千元二手車

去年4月，在深圳工作的孟默買了一台2009年上牌的別克君越，掛河源車牌，專挑不限行的時段開。練車，是她買這台車的主要目的，2017年考到駕照後，她摸車的機會不多。

駕駛一年以後，孟默今年3月將這台別克君越掛上社交賬號轉售，標價8000多元，有人討價還價，她回覆道，「你開一年半載拿去報廢，都能拿三四千塊了。」

而馮翼買下二手車後，甚至連「交通」二字都省了——車子對他來說只是一個保牌工具。

馮翼購買的二手車（馮翼供圖）

2025年6月，參加深圳車牌搖號58個月的馮翼終於搖到了藍牌（油車車牌）指標。他當時沒有購車計劃，而車牌指標的有效期只有6個月。一直拖到去年11月底，指標臨近失效，他以6800元的價格買下一輛車齡15年的二手本田飛度。

車子到手後，馮翼前後開過的次數不超過五次。車輛保險到期後，他打算只續交強險，除保牌的必要支出外，他不願在這台車上多花一分錢。

馮翼對高齡二手車的安全性始終有顧慮，畢竟這輛車還不如手機值錢，把價格和安全性做簡單比較的話，信心自然不足。儀表盤顯示，車子里程數15.5萬公里，他不確定這是不是真實里程數。況且車子還出過重大事故。屈指可數的幾次用車，無論自己開還是借給朋友，他都要求避免跑高速或長途，風險太大。

這台2008年上牌的黑色騏達，是汪昕寧購入的第二台二手車（汪昕寧供圖）

相比之下，胡黎清和汪昕寧，真正把千元二手車作為日常交通工具使用。

2024年年底，臨近畢業季的汪昕寧，在二手車平台上，以8800元的價格購買了一輛車齡將近20年的藍色騏達。作為一個大學生，千元二手車在她的經濟負擔能力之內。

藍色騏達來自韶關的二手車市場。家人陪汪昕寧將車子從韶關開回深圳。按照深圳的政策，國五以下的外地車不能遷入深圳，也就是說，這台藍色騏達上不了深圳牌。況且，汪昕寧當時也沒有藍牌指標，這台車暫時掛了韶關的車牌。接下來的大半年時間裏，汪昕寧開了一萬多公里，這台車承載了她實習期間每日60公里的通勤。

2025年6月，汪昕寧找到新工作，這份工作要求她準點上班。根據深圳的限行政策，掛外地牌的機動車在早晚高峰時段不能駛入市區主幹道。

此時，父親手裏有一個深圳車牌指標。考慮到現實情況，汪昕寧決定再選一輛深圳牌的二手騏達。她又買了一輛車齡18年的黑色騏達，過去10個月已行駛9000多公里。除了日常通勤、遊玩，去年有段時間她處於失業期，她開着黑色騏達跑了一個月的貨拉拉小件。一個月高強度行駛下來，車子沒有出現故障。不過，出於安全性考慮，汪昕寧主要在市內駕駛，很少上高速。

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汪昕寧買這兩台騏達，不止是為了性價比和代步，她從小就喜歡這款車，成年後的「圓夢」，是她做這番選擇的重要原因。除了個人偏好，她認為這款車的性能也靠得住，「保養得當，基本30萬公里內不會有很大的問題。」為了給藍色騏達找個可靠的歸宿，她將車送給了朋友。

而胡黎清，則將千元二手車作為自駕遊的工具，過去兩個多月的旅途中，大多數夜晚她就睡在車上。

2025年10月，在臨深城市工作的胡黎清，以7800元的價格買下一台車齡11年的二手車，隨後開啟了自駕遊之旅。過去5個月裏，這台車載着她走了9000多公里。

車子入手以後，胡黎清對高齡二手車的安全性也有顧慮。她花幾十塊買了個全車安全檢查團購。做「全身體檢」，是為了有針對性地修理。比如，她感覺車子開起來有點晃，修車店檢查後發現是減震老化導致，車輪基本沒什麼彈性，所以比較晃。她更換了前輪兩個減震，換完後開起來確實穩多了。

給車子做完保養，更換了容易壞的零部件，胡黎清這才放下心來，「不遇上大事故就沒什麼問題」。接着，她添置了行車記錄儀、車機，更換了車窗膜。

春節後這兩個多月，胡黎清開着車一直在自駕遊，除了一開始整備的花費，以及為了長途自駕安全換的新輪胎外，在這台車上她沒有額外的投入。車子行駛的9000多公里中，1公里油耗大約5毛，很划算，車子除了爬坡時容易熄火，其他時候沒有掉過鏈子。

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「小白」的選購功課

與另外幾名年輕人不同，胡黎清的購買決策帶有一定隨機性。

去年國慶，胡黎清租車完成了一次自駕遊。節後那段時間，她在平台上常刷二手車的訊息，一開始她只是被馬自達CX4二手車的車型和性能吸引，漸漸地，平台推送給她的二手車訊息越來越多。

瀏覽了一周左右，胡黎清發現二手車比她原本想象得要便宜實用，既在她的經濟能力之內，也比租車划算得多。當時她拿到駕照一年多，除了租過幾次車，日常開車的機會很少。國慶假期她租車花費1000多元，如果以後還是通過租車的形式出遊，花費肯定比買一輛二手車更多。想到此處，她決定買一台一萬元以內的二手車，作為練手車，這個價格即便剮蹭也不會太心疼。

接下來的幾天，胡黎清開始做功課。開起來省心，是她選車的重要指標。她在網上以「千元二手車」的標籤搜索各種帖子，集合各種攻略和評價，她篩選出幾款省油耐造的車型，比如東南菱悦V3、騏達……在平台上搜尋幾天後，她選中了兩台心儀的車子：一台來自二手車商，2014年上牌的啟辰R50，售價7800元；一台來自個人車主，北汽紳寶X35，售價5800元。

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胡黎清又對兩款車型做了攻略。啟辰R50的發動機、變速箱和底盤都來自老款日產騏達，只是更換了外殼和車標，完全符合耐造省心的需求；北汽紳寶X35在網上的評價不一，耐造差點意思，但很多車主反饋開了十幾年沒有一點問題。

到底選哪台，一開始胡黎清猶豫不決，不過賣家幫她做了決斷：線上溝通時，她提前詢問車況、發動機編號等基本訊息，北汽紳寶X35賣家的回覆很消極。相比之下，啟辰R50賣家留給她的印象是真誠實在。

胡黎清到現場看了啟辰R50的車況，車子來自一手車主，這符合她的期望。賣家帶着她把整體車況過了一遍，並提供了事故檢查數據。她也根據網上的攻略，現場檢查車子的零部件，確認沒有泡水、重大事故的痕跡。根據車子的發動機編號，她在網上購買了檢測服務，拿到了一份車子的檢測報告。

不過，胡黎清覺得自己當時還是有些輕率，應該找個專業驗車人員，或者約個懂車的朋友，一起去現場看車，這樣才能減少被坑的幾率。

車子到手後，胡黎清送它做保養（胡黎清供圖）

相比之下，馮翼的看車過程更為謹慎。他購買的二手本田飛度，2008年首次上牌，到他手中已是第五手了。車子來自個人賣家，從一開始，他就更傾向於個人賣家，一方面報價比車商低，另一方面他擔心二手車商套路多。

現場查驗過車輛後，馮翼對這台本田飛度的外觀和車況還算滿意，在社交平台上，他自學過如何快速判斷車子是否出過大事故。隨後，他在二手平台上花了300元購買了驗車服務。驗車人員到現場後，檢查了外觀、發動機、AB柱、後備箱、底盤，還用行車電腦接入車機檢測電子故障。

檢測後，驗車人員發現了問題，後備箱底下的車架有被切割焊接過的痕跡，說明車子出過重大事故，但沒有泡水跡象。這時賣家才承認，車子之前確實被追尾，發生過重大事故。

但這並沒有改變馮翼的購買決定。他驗車的首要目的，是判斷花幾千塊買這台車值不值。畢竟，他買車只是為了保牌，安全性和潛在風險排在其次。與賣家一番討價還價後，車價從接近8000元降到了6800元。當晚，他與賣家敲定這場交易，從開始選車到交易成功，馮翼前後只用了三天。

花5000塊翻新，圓一個青春夢

相比其他幾名年輕人，汪昕寧在二手車的整備和翻新上，傾注的心血可謂不菲。

購買藍色騏達前，汪昕寧經常開家裏的車，已有四年駕齡，不過她幾乎沒有任何挑選二手車的經驗。事前，她在各大視頻網站上惡補不少知識，比如騏達車的性能和通病，如何辨別泡水車、事故車等。

拿到藍色騏達後，她特地選了含有「520」數字的車牌。車到手後，她翻閲車輛登記證時發現，這台車曾上過深圳牌，後來才被外遷去韶關。想到自己「把它帶回了老家」，她特意買了張「粵B閃光輝」的貼紙貼在車身上。出於喜愛，她還專門買了一台藍色的頤達模型，算是給車子配的「小夥伴」。

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汪昕寧開了一千多公里後，藍色騏達在行駛途中水箱爆了。在水箱缺水的情況下，汪昕寧硬是開着它又走了四十多公里才找到修理廠。缺水狀態下還能堅持四十多公里，沒有把她丟在荒郊野外，汪昕寧從情感上更加親近這台車，「發誓一定要把它翻新」。

又開了兩千公里左右，藍色騏達在2025年2月出現故障，屬於日產4AT變速箱的通病——「冬天冷車掛D檔不走」。維修費要兩千元左右，汪昕寧有些猶豫。她實在喜歡這台車，可買入價也不過八千八。最終，念及炸水箱時的「革命友誼」，她決定拆下變速箱進行大修。修好之後，她覺得車子恢復到了新車狀態。隨後又做了底盤、剎車、機油的整備，還加裝了高配燈光。

2025年4月，汪昕寧進入實習期，實習公司在南山科技園片區，她住在寶安沙井片區。開着這台車，她每天通勤接近六十公里。三個月的時間裏，車子行駛平穩，沒出過任何故障。從駕駛體驗上來說，她感覺與新買的便宜代步車相差無幾。

車子在華洋大廈前（汪昕寧供圖）

在汪昕寧眼裏，這台車帶來的年代記憶最為珍貴。工作日里，她最開心的時刻，是下班後駕車融入北環、濱海大道的車流中，看着窗外的車水馬龍，記憶常常被拉回二十年前。周末假期，她會開車在蛇口老城區兜風，那是她長大的地方。她和車子在華洋酒店、南海大道沃爾瑪、蛇口劇院門口留下合影。那一刻，她恍惚覺得時間定格在了2006年。

2025年6月，汪昕寧花費1.2萬，從深圳一名車主手中買到黑色騏達。這台車來自一手車主，對方是本地人，也是一位女性。汪昕寧從對方口中得知，這輛車自2008年買入後一直保留了十七年，其間對方雖然買了豪車，卻依然留着它。

購買之前，汪昕寧在地庫裏看車時發現，這輛黑色騏達是高配版，機械和內飾保養得當，還帶無鑰匙啟動功能。除了外觀噴漆較多，其餘她都很滿意。因為對這款車型已足夠熟悉，她檢查了車輛沒有泡水、事故的痕跡，又在二手平台上花20元查了一下出險記錄，記錄上事故訊息清晰直觀，這台車的維修經歷比上一輛藍色騏達還要少。

車到手後，她馬上做了常規保養，更換了機油、機濾、空濾等。上手後她發現，或許是保養得當，這台車的底盤件比較緊緻，比同齡車的性能好上許多。開了大概一千多公里後，車子亮起了發動機故障燈。汪昕寧查看發動機數據流，推斷可能是氧傳感器出了問題，便在二手平台花50元買了一個氧傳感器換上，問題就解決了。

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2025年冬天，汪昕寧駕內地停車場泊車5小時 竟要付2147萬人民幣停車費？員工這樣回應駛途中撞過三次車。修車時，她把破損和失光的漆面全部剷掉，重新噴漆。她又自己動手，更換了破損的內飾方向盤、儀表台蓋板、車窗升降器，這些都是在二手平台買的拆車件。

經過一番修整，這台車煥然一新，機械、外觀、內飾都非常漂亮。最近她去4S店看車時，銷售連連誇讚她的二手車保養得新。到目前為止，在黑色騏達的維修翻新上，汪昕寧已花費5000餘元。她計劃後續繼續翻新這台車，比如改音響、換大燈。在汪昕寧眼裏，跟上一台藍色騏達一樣，這台黑色騏達只是車齡高，但使用體驗不輸新車。

看着汪昕寧不斷在千元二手車上下功夫，父親吐槽她「窮講究」，覺得這還不如再去買台新車。汪昕寧對這台黑色騏達也有着特殊情感，她付出了很多心血去改造它，車子也陪着她度過了低落的失業期，雙方已建立起不可替代的連接。她考慮將來再買一輛電車，但會一直留着這台騏達：

它永遠是我最可靠的那個夥伴。

踩坑

不過，並非所有買家都像汪昕寧、胡黎清、馮翼一樣，提前做好功課，購買了檢測或驗車服務，相對謹慎，也相對幸運，最終順利上車。在深圳生活的陳德元，今年春節前就結結實實地踩了一個大坑。

在二手平台上，陳德元看中一台2007年上牌的騏達，跟賣家一番討價還價後，對方同意以7200元的價格轉給他。

陳德元是個小白，去現場看車前未做準備，也沒有購買檢測、驗車服務，他獨自圍着車子轉了幾圈，看了看漆面，聽了聽發動機，便感覺車子動力不錯，賣家更是在一旁拍胸脯保證「沒問題，放心開」。

聽到這些，陳德元「心裏美滋滋的」。匆忙付款提車後，還未開出多遠，他發現了第一個問題——時速表沒轉。他掉頭去找賣家，對方又是一番保證：

小問題，淘寶幾十塊買個拆車件就行。

他沒有多想，心滿意足地開車回家，中途路過加油站，還加了200元的汽油。付款後他發現了第二個問題——油表根本不會動。

後備箱底部的窟窿（陳德元供圖）

接下來的狀況，遠遠超出陳德元的想象。他開車到洗車店，發現天窗也壞了，後備箱底部有個大窟窿，從上面能直接看到地面，他心裏涼了半截。

駕駛幾天後，陳德元實在不放心，他開車到修理廠做整體檢查。修車師傅拿着手電筒，像醫生看CT片一樣，念出了一串問題：

車速傳感器故障，導致時速表不動；

油箱裏的油量感應器壞了，難怪油表不動；

儀表盤也是壞的；

兩個前避震，漏油漏得早就廢了，擺臂和球頭間隙特別大，減震器上座開裂，過個減速帶像坐船，要換減震器總成；

四個輪胎，三個有老化裂紋，過個坑有可能會破，必須換；

發動機存在機油泄漏，變速箱有多處滲油，底盤油跡斑斑、大面積浸濕，要換氣缸蓋墊片及氣門室蓋墊；

放出來的機油嚴重老化，已經有黑色結塊，必須更換機油；

剎車片、剎車盤磨得快沒了，都要換……



想想自己過去幾天開着這台車上路，陳德元一陣後怕。

得知陳德元花費7200元購得此車，師傅沉默幾秒發問「你是怎麼想的」。陳德元原本計劃春節開這台車去女友家裏拜年，便詢問師傅開100公里有無問題。師傅回答：

我怕你開不到，先把命保住吧。

雖然整個決策過程過於輕率，但陳德元的經歷，一定程度也代表了二手車市場的無序和混亂。

二手車交易亂象已是痼疾。歷年「315行動」中，關於車商欺詐、隱瞞車況等問題的報道屢見不鮮，裁判文書網上，車商隱瞞泡水、火燒、重大事故，以及檢測報告造假等相關訴訟也層出不窮。

第三方檢測機構的數據顯示，2025年送檢的二手車中，約38%存在里程錶篡改情況，平均調錶幅度達到6.2萬公里。在二手車質量類投訴中，「隱瞞重大車況」佔比約42%。

由於國內缺乏權威的二手車鑑定體系，檢測標準既無統一國標，行業標準也較為混亂。交易市場上，車商篡改里程錶、隱瞞車輛事故及受損等關鍵訊息；檢測機構出具的評估報告漏洞百出；平台監管長期缺位……種種亂象頻發。對二手車買家而言，即便足夠謹慎，事先委託第三方機構檢測，也難免踩坑。

而在千元二手車交易中，賣家提供的服務更是有限。「千元二手車，基本沒有售後和檢測報告，要判斷真實車況、有無事故，只能自己多做功課，事前購買檢測服務，現場也要留心查驗。」胡黎清建議。

（備註：文中人物汪昕寧、馮翼、胡黎清、陳德元、孟默為化名）

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