APEC前深圳地鐵｢人包雙檢｣混亂　暴雨中排隊半小時　乘客不滿報警

深圳地鐵昨日（20日）起實施進站安檢全覆蓋，所有乘客不論大包小包，一律須將隨身行李過機查驗，同時須接受手持安檢設備進行人身檢查。新規實施首日即逢周一上班高峰，加上天降暴雨，多個大客流站點出現百米人龍，有乘客等候近半小時才能入閘，大批打工仔因此遲到，社交平台湧現近千則投訴。晚高峰時段，更有多站發生乘客與安檢人員爭執，個別情緒激動者甚至報警求助。



值得注意的是，今年11月深圳將舉辦亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議；7月27至28日亦將舉辦APEC林業部長級會議。



據「深圳地鐵」發布的消息，自7月20日起，深圳地鐵實現進站安檢全覆蓋。所有隨身行李物品必須通過安檢機過機查驗，每位乘客進站時均須配合工作人員使用手持安檢設備接受人身安全檢查。官方亦提前預告，受流程調整影響，早晚高峰大客流站點的排隊進站時間將會增加。

然而，新政首日實施便引發不少市民「吐槽」。大量網民反映現場通行秩序混亂，稱高峰排隊混亂， 多個站點安檢區嚴重擁堵，部份站點水洩不通，排隊人流甚至擠到地鐵站出口外。

深圳地鐵嚴查案件首日引發混亂。（社交平台）

深圳地鐵嚴查案件首日引發混亂。（社交平台）

有乘客表示，平日早高峰從西鄉至桃園僅需30分鐘，首日因安檢排隊額外耗時十多分鐘，險些遲到。還有人發帖文稱，「周一還下暴雨，幾百人堵在一個安檢通道排隊！關了扶手電梯限流，被迫繞到另一個出口，只為了上班不遲到！」

不少乘客對「大包小包一律過機」的規定表示質疑。以往深圳地鐵僅對較大背包或行李進行安檢，小包可手檢或直接通行，新規下連手袋、雨傘甚至只帶手機的無包乘客，都須排隊等候安檢。有乘客抱怨：「延遲20分鐘進站，說是加強安檢，真正輪到我也就是揮兩下安檢棒」，流於形式的案件，卻令打工人付出實實在在的時間代價。

據內媒《奧一新聞》報道，昨日晚高峰，深圳地鐵4號線紅山站，每個安檢口配備約4名工作人員，兩人持儀器對乘客逐一掃描，兩人監測安檢機。工作人員反覆提示：「現在無手檢，大包小包請過機。」雖然孕婦可經優先通道人手查驗快速通行，但整體進站速度明顯放緩。

在桃園站及下沙站，現場設置欄杆分流，攜帶大件行李者通行時間拉長，有乘客試圖帶包走「無包通道」被即時攔截。而在景田站及清湖站，晚高峰期間均出現乘客因不配合查驗而與安檢人員發生爭執的情況，個別情緒激動者甚至報警求助。雖然早晚高峰秩序基本平穩，但人流密集站點進站時間被普遍延長。

雖然深圳地鐵事前已提醒坪洲、高新園、車公廟等10餘個大客流站高峰時段進站時間將延長，但實際衝擊遠超預期。昨晚，深圳地鐵官方微博評論區「淪陷」，大量網民留言表達不滿，惟針對反饋，深圳市地鐵運營管理辦公室及深圳市地鐵集團有限公司，皆無回應。

APEC「中國年」系列會議在深舉辦

值得注意的是，中國在2026年再度擔任亞太經合組織（APEC）主辦國，今年APEC峰會定於11月18日至19日在深圳市舉行，主題為「建設亞太共同體，促進共同繁榮」。

而作為APEC「中國年」系列活動之一，APEC林業部長級會議將於7月27日至28日在深圳舉辦。有推測認為，地鐵安檢模式的突然升級與加強，或與即將召開的高規格國際會議安保工作密切相關。