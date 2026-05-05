廣州白鵝潭文藝地標　廣東美術館讓藝術沒有圍牆｜趣Share大灣區

在廣州珠江邊，一座「文化巨輪」正承載著大眾的藝術夢想啟航。位於廣州荔灣區白鵝潭的廣東美術館新館是一間「沒有圍牆的藝術學校」，可以「隨到隨學」，這裡不僅有2.5萬平方米的震撼展陳空間，更有免費導賞、藝術家工作坊及專業文獻圖書館。從描繪打工者蹭課的館藏畫作，到面向公眾的藝術修復課，美術館正打破高冷標籤，將晦澀的藝術轉化為觸手可及的終身學習資源。



廣東美術館。（林芷瑩攝）

白鵝潭館區位於白鵝潭大灣區藝術中心東部，建築面積6.5萬平方米，展陳面積2.5萬平方米，擁有21個展廳和廣闊的公共藝術區域。作為白鵝潭大灣區藝術中心的重要組成部分，廣東美術館新館於2024年5月1日正式面向公眾開放，與廣東省非物質文化遺產館、廣東文學館一同構成了這座珠江邊的文化新地標。

廣東美術館副館長江飛表示，「美術館不僅是藝術品保存與展示的空間，更是一所面向全社會的美育學校。在這裏，每一場展覽、每一堂公課、每一次線上導賞，都可以成為您終身學習的新起點」。

廣東美術館副館長江飛表示，美術館不僅是藝術品保存與展示的空間，更是一所面向全社會的美育學校。（林芷瑩攝）

走進展廳，一幅名為《春夜》的館藏作品吸引了不少觀眾的目光。畫中描繪了一位平凡的打工者，利用下班時間騎單車去夜校，在教室旁蹭課的場景。廣東美術館副研究館員植凱鵬介紹：「這幅畫通過平凡打工者上夜校的場景，來傳達全民終身學習的理念。」

正如作品所傳遞的精神，學習從來不分年齡、不分職業，任何時候都可以成為學習的起點。在廣東美術館，學習遠不止於看展。這裏的大部分展覽都會配套導賞、工作坊，觀眾還可以與藝術家進行面對面的交流。

廣東美術館館藏作品《春夜》。（林芷瑩攝）

廣東美術館副研究館員植凱鵬介紹館藏作品《春夜》。（林芷瑩攝）

來自台灣的李先生和太太來廣州游玩，住在沙面的他們聽到不少當地好友推薦廣東美術館。李先生感慨道：「食在廣州，藝滿羊城。這一趟旅行我們去了上下九看文物、去了永慶坊參觀粵劇博物館、還來了廣東美術館，大陸這邊的藝術氛圍真是愈來愈濃厚了！」他還分享了觀展感受：「剛才我們已經逛過一圈了，沒想到展廳門口還有配套導覽。聽著他們的講解，我覺得對作品的認識會更廣一點，而且更深入一點。」

市民蔡女士與兒子一大早就來到廣東美術館，她感觸頗深：「這裏的佈展沒有『距離感』，能照顧不同年齡段的人。小朋友、老人家都能拉近與藝術的距離。通過對藝術品的鑑賞，可以學到熱愛生活、熱愛生命的理念，保持對很多事物的興趣。」

廣東美術館擁有21個展廳和廣闊的公共藝術區域。（林芷瑩攝）

廣東美術館擁有21個展廳和廣闊的公共藝術區域。（林芷瑩攝）

值得留意的是，廣東美術館還擁有一座面向公眾免費開放的美術文獻研究中心圖書館，該館藏有以近現代嶺南美術文獻為核心的歷史文獻史料4萬餘種，設有「黃志堅中國近現代美術文庫」「楊銓文庫」「鶴田武良中國近現代美術文庫」等多個專業文庫。目前白鵝潭館區正在逐步完善相應的閱讀空間，而二沙島館區的美術文獻研究中心圖書館早已面向公眾開放多年，觀眾可以免費翻閱展覽圖錄和藝術專業書籍。

在公共教育方面，廣東美術館重點打造了「嶺南文化名家大講堂」「二沙藝術講堂」等一系列品牌活動，並系統梳理藝術公共修復課、名作背後的故事和數字化的教學設計。

不少觀眾趁假日到廣東美術館參展。（林芷瑩攝）

廣東美術館副館長江飛稱，「期待這些資源在廣東全民終身學習平台陸續上線以後，讓廣大觀眾有機會隨時隨地學習使用。我們將繼續深挖廣州展覽資源，並依托廣東美術館協會的平台優勢，聯動全省美術機構，把更多優質的藝術學習內容送到社區、鄉村、學校，讓終身學習的理念在更廣闊的基層落地生根」。