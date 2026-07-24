莫高窟搬到廣州　1:1復刻洞窟、失傳千年截金重現｜趣Share大灣區

不用遠赴西北大漠，千年的敦煌絕美壁畫與神秘洞窟已經「搬」到大灣區。近日，廣州藝術博物院（廣州美術館）推出「一念敦煌」石窟藝術大展，本次展覽面積達2778平方米，團隊運用3D激光掃描與百萬級像素採集，1:1復刻五座核心洞窟，更展出了逾150件文物展品，以及失傳千年的「截金」工藝和常書鴻、段文杰等「敦煌守護神」的臨摹手稿真跡。



展覽1:1復刻了285窟、220窟等五座核心洞窟。（林芷瑩攝）

展覽1:1復刻了285窟、220窟等五座核心洞窟。（林芷瑩攝）

為了完整還原歷史文物的真實風貌，展覽團隊運用了3D激光掃描、百萬級像素高清採集、數字修復復原等技術，把壁畫的線條、色彩、肌理，甚至洞窟石壁的粗糙質感，一絲不差地復刻出來。據介紹，展覽精選了285窟、220窟、172窟等各時期最具代表性的洞窟，按敦煌藝術發展脈絡有序呈現。莫高窟、榆林窟、東千佛洞等多個常年不對外開放的神秘洞窟，也以高精度臨摹的形式呈現在觀眾面前。

展覽1:1復刻了285窟、220窟等五座核心洞窟。（林芷瑩攝）

不少遊客上前與南方增長天王合照打卡。（林芷瑩攝）

南方增長天王NPC成為展覽焦點。（林芷瑩攝）

敦煌彩塑製作過程。（林芷瑩攝）

本次展覽的一大看點是首次公開敦煌研究院珍藏的未刊壁畫、彩塑與復原成果。其中，已失傳千年的「截金」工藝經過敦煌研究院的復原，也在展覽中重磅亮相。第172窟北壁經變畫中兩身菩薩身上，存有兩處截金裝飾，這是莫高窟現存壁畫中截金工藝最精美、最具代表性的實物遺存之一，也是市民打卡的熱門之選。

此外，展覽還首次匯聚了常書鴻、段文杰等一代敦煌藝術宗師的臨摹手稿真跡。這些承載著「敦煌守護神」精神的珍貴手稿，不僅是技法的呈現，更是敦煌壁畫從發現、保護到傳承的完整見證。此外，展覽還展出了包括經卷、織物、石刻、供養器物等在內的數十件珍貴文物真跡複製品。

從北魏的古樸雄渾，到盛唐的雍容華麗，再到西夏的神秘悠遠，數十幅經典壁畫復刻串聯起1600年敦煌藝術脈絡。展廳內，不少觀眾佇足在《都督夫人禮佛圖》前打卡。作為敦煌供養人畫像中的經典之作，畫像還原了盛唐貴族的生活圖景。敦煌《熾盛光佛圖》所繪的黃道十二宮，就是今天熟知的十二星座，展覽為此特別打造了十二星座數字互動體驗裝置。

遊客可化身壁畫修復師，為壁畫「上色」。（林芷瑩攝）

不少家長帶小朋友到場參觀。（林芷瑩攝）

遊客可化身壁畫修復師，為壁畫「上色」。（林芷瑩攝）

展覽現場還設計了體感交互、數字臨摹、觸摸上色、光影互動等多個項目。觀眾抬手、點觸就能化身「修復師」，還原歷史文物。準備讀高一的陳同學表示：「一進展廳就感覺置身於沙漠裡面，我能切實感覺到敦煌景色，太真實了。」

國華文旅集團副總裁唐元會介紹，展覽從視覺、聽覺、感覺各方面呈現沉浸式體驗——在大佛頭前千年對望，遠處傳來缽聲；走到莫高窟全景圖前，伴有陣陣駝鈴聲。「展覽各處都會有不同的聲音，從視覺、聽覺、感覺各方面給大家呈現一個沉浸式的敦煌展覽。」

「一念敦煌」石窟藝術大展在廣州藝術博物院（廣州美術館）舉辦。（林芷瑩攝）

據統計，從5月1日開展至7月20日，「一念敦煌」與同期舉辦的「青州微笑」雙展合計已吸引超16萬人次觀展，全平台在線總曝光量超3000萬次。

廣州藝術博物院（廣州美術館）的「一念敦煌」石窟藝術大展將舉辦至10月31日，開放時間為週二至週日9:00至20:30（20:00停止入場），週一閉館（法定節假日除外）。