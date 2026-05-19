傳承人親授技藝　廣東省非遺館打破不能摸刻板印象|趣Share大灣區

坐落於廣州白鵝潭大灣區藝術中心的廣東省非物質文化遺產館，正成為點亮非遺「活態傳承」的新地標。在這裏，石灣陶塑不再遙不可及，欖雕能在半小時內刻出微縮廣州塔，佛山木版年畫更化身為撫慰心靈的「解憂年畫鋪」。從大牌非遺劇場的傳統大戲，到打破時空限制的數字非遺館，透過現代化展陳與手作體驗的結合，非遺館成功將觀眾從「旁觀者」變為「參與者」。



廣東省非物質文化遺產館坐落於廣州白鵝潭大灣區藝術中心。（林芷瑩攝）

廣東省非遺館館長藍海紅。（林芷瑩攝）

廣東省非物質文化遺產館坐落於白鵝潭大灣區藝術中心，建築面積達2.6萬平方米、展陳面積超1萬平方米，成為廣東非遺活態傳承的重要窗口。廣東省非遺館館長藍海紅介紹：「當您走進廣東省非遺館，不僅能看到精彩展陳、珍貴展品，還能和非遺傳承人交流互動。期待它能成為您的『學堂』。」

石灣陶塑技藝區級代表性傳承人鍾婉堯。（林芷瑩攝）

在石灣陶塑體驗區，區級代表性傳承人鍾婉堯的攤位前總是圍滿觀眾。「我們會放一些陶泥在這，小朋友如果喜歡，可以在這裡體驗簡短的製作課程。」鍾婉堯邊說邊示範捏塑、貼塑、納塑的基本手法，「我們在傳承的過程中讓非遺『更年輕』『更好玩』『更接地氣』，只要用心捏，很快就可以完成一件非常好看的作品。」在她看來，用更貼近年輕人喜好的文創方式，才能讓這門有「石灣瓦、甲天下」之譽的古老技藝真正傳承下去。

廣州欖雕市級代表性傳承人曾憲鵬。（林芷瑩攝）

石灣陶塑旁邊的廣州欖雕攤位同樣人氣十足。市級代表性傳承人曾憲鵬介紹到：「輕裝上陣是我們這個攤位的特色，在工作人員的帶領下，過來體驗的市民和遊客可以親手雕刻一座浮雕廣州塔，半小時左右就可以完成作品。」一枚小小的欖核，在他的指導下變成微縮的城市地標。駐點之外，他還定期在館內開設欖雕講座及體驗課程，讓更多人有機會感受這門有300年歷史的立體微雕技藝。

廣彩瓷燒制技藝市級代表性傳承人周承杰。（林芷瑩攝）

廣彩瓷燒制技藝市級代表性傳承人周承杰稱，非遺是活態的傳承，「我們可以把非遺技藝展示給普羅大眾，讓他們瞭解我們的廣彩的技藝。通過現場製作，讓他們更好地瞭解我們的整個創作過程，更深層地瞭解廣彩這門文化」。

佛山木版年畫市級代表性傳承人劉鍾萍。（林芷瑩攝）

「你想要了解什麼，我們就會講解什麼，主打一個『有求必應』。」佛山木版年畫市級代表性傳承人劉鍾萍笑稱，有不少觀眾看重情緒價值，希望通過親手體驗來了解背後的習俗與好意頭。在她的「解憂年畫鋪」前，排滿了動手拓印和認真聽講的親子家庭。「技術要服務於民俗的表達，只要一上手製作，他們馬上就能懂。經過歲月沖刷留下的文化精品需要有人去堅守，這門藝術是幾百年傳下來的好東西，我們的任務就是將它傳給後代，這就是需要『守正』的部分。」

來自海南的陳女士帶着6歲的女兒和3歲的兒子體驗完版畫製作，看着孩子們拓印出的傳統版畫，她非常開心。「我們要有文化自信，要讓孩子們了解廣東傳統藝術，感受自己的文化特色。我的兩個孩子一直都對傳統文化感興趣，在體驗過學校的香雲紗課程後，就說要來參觀非遺館了。」陳女士認為，學習能讓人自由，通過參觀能了解古人的智慧，這正是終身學習的意義。

廣東省非物質文化遺產館。（林芷瑩攝）

館內的非遺劇場還會上演粵劇、潮劇、木偶戲等傳統表演，讓觀眾體驗傳統文化。數字非遺館等平台則打破時空限制，讓「終身學習」理念延伸到館外，構建起線上線下融合的傳承體系。藍海紅說：「我們希望通過現代化展陳與互動體驗結合的方式，讓觀眾從『旁觀者』變為『參與者』，感受嶺南工藝的匠心獨運，體會『學無止境』的真諦。」