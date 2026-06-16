打邊爐要先把脈　板藍根、川芎葉竟然當菜烚？｜趣Share大灣區

繼涼茶版奶茶、中藥房酸梅湯爆紅後，這股「萬物皆可中醫藥」的養生風潮終於吹進火鍋界。位於廣州天河區的一間膳食館，以一人一鍋的定製化藥膳鍋底為核心，食客進店後的標準流程並非看餐單，而是先由中醫師把脈、辨證體質，再憑處方去中藥房領取專屬湯底藥包，在店內享用一人小火鍋。

這項將傳統「藥食同源」與日常餐飲完美結合的消費新場景，不僅成為廣州本地市民的養生打卡聖地，更吸引不少港澳遊客專程跨城「北上」一探究竟。



單人藥膳火鍋套餐，包括定製藥膳鍋底、藥食同源時蔬、菌菇拼盤及養生茶飲等。（林芷瑩攝）

食客憑處方去中藥房領取專屬湯底藥包。（林芷瑩攝）

走進門店，濃郁的中藥材香氣便撲面而來，與普通餐廳的氛圍截然不同。沿樓梯登上二樓，整面牆的中藥百子櫃整齊排布，藥師往來其間，儼然一副傳統中藥房的模樣。

食客的就餐流程也頗具特色，進店後首先由中醫師進行免費脈診，通過望聞問切辨證體質，再開具與當下身體狀態適配的食材建議；食客拿著處方到中藥房領取對應湯底的藥包，隨後便可進入就餐區享用專屬藥膳小火鍋。

餐廳負責人唐女士介紹，板藍根、川芎葉、荊芥、紫背天葵等是兼具食養功效的特色食材。（林芷瑩攝）

店內的招牌88元（人民幣）單人藥膳火鍋套餐，內容涵蓋定製藥膳鍋底、藥食同源時蔬、菌菇拼盤及養生茶飲等，手工麵可無限續加。餐廳負責人唐女士介紹，涮品中融入了板藍根、川芎葉、荊芥、紫背天葵等兼具食養功效的特色食材；在食材甄選上，團隊一方面嚴格把控每日新鮮度，另一方面刻意避開苦味偏重的藥材與蔬菜，在保留養生屬性的同時兼顧適口性，降低大眾對藥膳「味苦難吃」的刻板印象。

除調配火鍋湯底外，中藥房還可提供常規的抓藥、代煎、藥材磨粉等服務。（林芷瑩攝）

中藥師按照處方為食客調配火鍋湯底。（林芷瑩攝）

除餐飲外，門店完整的中醫服務體系是其區別於普通火鍋店的核心優勢。中藥房由專業中藥師駐場，除調配火鍋湯底外，還可提供常規的抓藥、代煎、藥材磨粉等服務。館內同時設有針灸科與康復科，可提供現場針灸、推拿、艾灸等理療項目，用餐顧客還可免費體驗由專業人員操作的耳穴貼服務。中藥師羅小群稱，不少食客在體驗藥膳後會進一步諮詢日常調理方案，藥房的多元化服務能夠滿足顧客從飲食到用藥的連貫需求。

中醫師鄒雨童介紹，港澳遊客會詳細詢問日常保養方法，希望將食養理念融入日常生活。（林芷瑩攝）

中醫師鄒雨童介紹，港澳遊客對中醫養生接受度較高，除了現場體驗藥膳，往往還會詳細詢問日常保養方法，希望將食養理念融入日常生活，「有很多香港、澳門的朋友專程來探店，我會給他們生活與飲食上的全方位建議，包括食物的選擇、如何提升睡眠質量」。

本地市民對先把脈後用餐的模式也普遍給出正面評價。市民盧女士笑稱，經醫師診斷自己氣血不足，搭配的湯底包含黃芪、麥冬、甘草，由於家中平日也常有煲湯的習慣，對這種個性化藥膳形式接受度很高。

市民蒙女士則表示，館內醫師的專業度值得認可，除了現場配鍋，還會指導日常食療與身體保養的方法，她也希望這種形式能更好地傳播中醫文化，讓優質的藥食理念惠及更多人。

盧女士稱，家中平日也常有煲湯的習慣，自己對這種個性化藥膳形式接受度很高。（林芷瑩攝）

蒙女士表示，希望一人一鍋的定製化藥膳火鍋能更好地傳播中醫文化，讓優質的藥食理念惠及更多人。（林芷瑩攝）

中醫師提醒，藥膳屬於食養範疇，無法替代藥物治療，慢性病患者、孕婦等特殊人群食用前應充分諮詢專業醫師，理性看待養生功效。