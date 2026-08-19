米芝蓮指南2026│深圳首度入榜奪2間二星！附深圳廣州全部餐廳名單

8月18日，《2026廣州深圳米芝蓮指南餐廳榜單》在深圳發布，深圳首次成為米芝蓮指南餐廳評審的目的地。



榜單共產生176家米芝蓮餐廳，包括5家米芝蓮二星餐廳，22家米芝蓮一星餐廳，73家必比登推介餐廳，76家米芝蓮指南入選餐廳。

8月18日，《2026廣州深圳米芝蓮指南餐廳榜單》在深圳發布。（深圳衛視）

其中，深圳共收錄7家星級餐廳（含2家二星餐廳、5家一星餐廳），21家必比登推介餐廳，31家米芝蓮指南入選餐廳。

深圳兩家二星餐廳圖集▼▼▼

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《米芝蓮指南（Le Guide Michelin）》是法國知名輪胎製造商米芝蓮公司所出版的美食及旅遊指南書籍的總稱，其中以評鑑餐廳及旅館，書皮為紅色的「紅色指南」（Le Guide Rouge）最具代表性。目前，米芝蓮指南在中國大陸已覆蓋北京、上海、廣州、深圳、成都、杭州等多個目的地。

深圳上榜餐廳

深圳首次發榜即有2家二星餐廳誕生，分別是由名廚黃景輝主理的東灣．The Bay by Chef Fei，以及鵬瑞萊佛士酒店旗下的雲璟Yun Jing。這個成績僅次於上海和北京，首版成都米芝蓮僅給出1家二星，首版廣州、杭州、福建省、江蘇省米芝蓮均未評出二星餐廳。

深圳上榜的5家一星餐廳分別為：

潮上潮

Ensue

Fumée拂鳴

Opus 388

新榮記



本年度還特別設立了多項個人獎項，旨在表彰不同維度上的優秀從業者。其中，導師廚師獎首次在廣深兩地頒出，向傾囊相授、引領後輩的行業前輩致以崇高敬意。

廣州米芝蓮二星江餐廳的黃景輝主廚獲得本屆由欣和贊助的米芝蓮指南導師廚師獎。深圳米芝蓮指南入選餐廳望月（La Lune）的主廚侯鍾涵，榮獲本屆由閩東壹魚贊助的米芝蓮指南年輕廚師獎。

《2026廣州深圳米芝蓮指南餐廳榜單》完整榜單如下（*為新晉餐廳）：

二星餐廳-5家

廣州（3家）

御寶軒

江

泰安門



深圳（2家）*

東灣

雲璟



一星餐廳

廣州（17家）

炳勝公館（冼村路）

炳勝私廚（天河東路）

Chōwa

宏圖府

御寶閣

玉堂春暖

麗軒

利苑（越秀）

廣御軒

宋

斯蒂勒

歲集院子．拾月

惠食佳（海珠）

信記海鮮飯店

蘭亭永

嶼

愉粵軒



深圳（5家）*:

潮上潮

Ensue

Fumée拂鳴

Opus 388

新榮記



必比登餐廳-73家：

廣州（52家）

抱德（敦和路）*，

創發，

大鴿飯（棠下湧西路），

大洋家，

達揚原味燉品（文明路），

吳記鵝前鴨後*，

榕意（越秀），

恩寧劉福記（東華東路），

花城苑（金穗路），

肥豚肉骨茶（越秀），

海門魚仔店（燕嶺路），

海鮮街菜館，

華哥私廚，

匯興源，

田間湘食，

家源素食，

堅記（荔灣），

老西關瀨粉（文明路），

靚姐南寧蒲廟生榨米粉，

嶺南海晏樓（濱江東路），

嘛嘛檔，

梅麓小廚*，

勉記燉品皇（越秀），

南園酒家，

七寸大頭輝，

容意發牛雜店（越秀），

茹意傳統竹升面“，

撒爾塔東鄉手抓，

思茅菜館"，

松苑，

蔬稻，

開小竈，

台山老表鹹湯圓（西華路）*，

香港廟街煲仔飯，

同記雞粥粉面，

味食家，

文記壹心雞，

吳川好味來*，

向群（龍津東路），

西關竹園（荔枝灣），

西關竹園（十八甫），

新泰樂（越秀），

新文記飯莊（盤福路），

幸福驛站（育蕾三街），

腰記，

雅苑，

詠作，

愉園飯店，

啫八（海珠），

周門，

朱仔記食府（江南大道），

紫金食坊



深圳（21家）*

翠湖 （南山），

大唐靚湯，

回潮粥，

發記燒鵝美食，

高三姐豆花店，

戈記美極鮮，

化州B記飯店，

揭陽老二粿條湯，

九九麵館，

小桌宴，

賣魚佬砂鍋粥，

3號碼頭，

Rex山水腸粉，

露兩手，

台山佬黃鱔飯，

小芙蓉餐廳，

小龍牛肉面（福田），

新湖村促肉（龍華建設路），

新記客家味道，

興寧客家菜館（梅村路），

緣生態



米芝蓮入選餐廳-76家：

廣州（45家）

馥，

北園，

炳勝品味（東曉路），

佰鮮匯，

川法小院*，

超記煲仔飯（荔灣）,

潮躍，

德點*，

德利私廚．德叔鮑魚，

笑意軒，

徐博館（天河），

Emmelyn，

二沙壹號，

半島名軒（天河北路），

鳳岄軒*，

風味，

谷緣，

國家宴，

和苑（天河），

海塘曉味"，

荔雅圖，

梁家菜館，

知竹植物廚房，

玫瑰園餐廳*，

昇運來雲吞面（越秀），

夏宮，

湯氏美食，

頭家夜粥，

陶陶居．雅園，

泰愛里（越秀），

酒說．今宴，

星河灣．星景，

桃園館（越秀），

空中花園，

天水，

彤堂序，

同福．尚品軒，

聞見，

永利飯店（越秀），

鮮廚令（海珠）*，

悅景軒，

樾宴*，

韻軒，

御膳湯品（獵德西浦大街），

禪意茶素



深圳（31家）*

Avant，

Blackitch，

胤呈，

陳皮陳飯莊，

主席樓，

大林苑，

家菜，

東山茶寮，

珍庭，

Gogo飯店，

水岸十里（南山），

望月，

LaTablée，

馬旺子，

寧波酒家，

Notti，

配德，

榮川菜（深南大道），

山海作，

香樂園，

植庭，

夏宮，

珍庭觀時，

嘉悅里，

天嶼水，

瓦烏，

吳，

宴庭，

頤亭，

粵海薈，

卓粵軒



特別獎項

導師廚師獎：

廣州 - 江餐廳 - 黃景輝先生

服務獎：

廣州 - 樾宴餐廳 - 覃蓮香女士

年輕廚師獎：

深圳 - 望月餐廳 - 侯鍾涵女士

侍酒師獎：

廣州 - 川法小院餐廳 - 何利民先生



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