深圳打卡《一飯封神》同款美食！必試8道招牌菜+「魚鮮人」拿手菜

撰文：深圳吃貨小分隊
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《一飯封神2》開播，節目裏的菜深圳都能吃到了。

8道招牌菜，有鑊氣、有滋味的海鮮

1. 鮮沙葱焗鰻魚

敲碗已久的《一飯封神2》開播，去年就留意到節目中來自徐記海鮮「魚鮮人」的表現，第2季依舊有徐記的身影。節目中的菜品門店已開售，第1季菜品全深圳門店都能吃到，第2季菜品目前僅在大師店（僑城一號店）有售。今天，我們先從店裏的新品試起。

湛江的沙葱配上現殺爽鱔，先煎再焗，將沙葱與鰻魚一同翻炒，激發出葱的香氣，魚肉外焦裏嫩，沙葱提鮮，焗制鎖住汁水。魚肉裹上沙葱一起吃，感受魚肉的軟嫩和沙葱的脆。

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2. 蒜茸粉絲蒸松葉蟹

這道徐記海鮮的金牌菜，請客必點。師傅會將每天新鮮到店的板蟹均勻拆分，淋上蒜蓉後用100度高温蒸2分50秒，保證蟹肉的滑嫩和鮮甜。上桌後再淋上一層豉油，順着紋路滲入蟹肉中，鮮味更足。

3. 小青龍燜面

視覺衝擊非常強的海鮮燜面，不止有一整隻小青龍，還有組合了鮑魚、貝類和蝦，非常豐富。面也是自家手工做的，吃起來口感更勁道，完全吸收了海鮮的汁水，鮮香入味，吃起來超滿足。

4. 溏心富貴蝦

這道是徐記的新菜，烹調需要精準控制火候，才能有這般溏心質地的蝦膏，吃起來很潤滑，外層的蝦肉非常緊緻Q彈。搭配紹興黃酒與十幾種香料製成的醬汁，吃起來鮮甜入味，富有層次。

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5. 辣酒煮小花螺

這款辣酒煮小花螺，是徐記的人氣菜之一，也是從第一家店就開始賣的經典菜。提前一天用36道醬料熬出的湯汁，上桌後點火開煮，酒香飄逸，肥美的螺肉更入味。

6. 徐記薯粉缽

湘味的紅薯粉與川味的酸辣粉不一樣，不是酸辣口的。紅薯粉用慢燉高湯提鮮，湯頭鮮香，薯粉口感爽滑，跟包菜絲、肉沫一起炒，出鍋前還得淋上一圈白醋，吃起來那叫一個酸爽夠勁。

7. 茶油炒土雞

徐記海鮮作為湖南品牌，湘菜小炒自然必不可少。靈魂是茶油，帶出滿滿鑊氣，香味能飄滿整個屋子，雞肉鮮辣入味，最後留一些湯汁拌飯，簡直是送飯神器。

8. 海腸撈飯

還有一款人氣主食「海腸撈飯」，它在山東的地位，和我們的煲仔飯一樣。選用鮮活的厚皮海腸，主打的就是「鮮」和「脆」，炒好的海腸澆在炒飯上，拌勻了吃，那口鮮味能直衝天靈蓋。

《一飯封神》魚鮮人2大拿手菜

1. 船家海魚焗飯

魚鮮人「入局」作品，靈感源自煲仔飯

這道菜是「魚鮮人」在節目裏的第一道菜，也是讓他「入局」的作品。

將海鱸魚魚刺全部剔除，魚肉鋪在米飯上焗制，上桌前淋靈魂豉油，這也是節目中評審最為之稱讚的部分，魚肉搗碎形成蒜瓣狀，與鍋巴拌在一起吃，鮮味層層遞進。

2. 堂灼魚湯鮮貝

土鯽魚湯，堂灼當季貝類

這碗「魚湯鮮貝」，節目中用到的是蚌仔，店裏會根據時令更換為應季貝類，當下採用的是元貝。

土鯽魚先煎再碾碎，加沸水製成濃醇的白魚湯，在桌前燒沸再澆入片好的元貝之中，利用魚湯的温度將元貝灼熟，使元貝的口感呈現最嫩滑的質地，兩種海鮮融於湯中，鮮上加鮮。

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3. 還有一道：媽媽肉汁燉鮑魚

節目第二輪菜品原型

上一季節目第2輪特產食材PK，「魚鮮人」抽中白玉枇杷，搭配海鮮使得水果的甜與海鮮完美融合，再次勝出。

這道菜源自徐記海鮮菜單中「媽媽肉汁燉鮑魚」。將肉剁碎加冰水攪打成細膩肉汁蒸制，吃起來會有蛋羹的口感。在肉汁上放上鮑魚燉，鮑汁的鮮融入到肉汁中，拌飯吃一絕。

在徐記海鮮任職9年的賴師傅，是品牌深圳區域城市總監，上了節目之後，大家還是習慣稱呼他「魚鮮人」。

徐記海鮮再登《一飯封神》

「007」來自徐記海鮮旗下「藍麒麟」餐廳

做了二十多年菜的賴師傅來自廚師世家，對於火候的敏鋭，是從基因就帶有的。對廚房和食材的敬畏之心，讓他成為「最會做魚的人」，他是賴周威，也是「魚鮮人」。

時隔一年，徐記海鮮再登《一飯封神》，這次派出的是來自旗下「藍麒麟」餐廳的產品總監「007」。

第1期節目作品：湘味豆腐燴小青龍，看着食慾拉滿了，這道菜也是藍麒麟餐廳的菜品，去長沙玩的朋友可以去嚐嚐，目前深圳徐記海鮮的大師店（僑城一號店）也能吃到。

徐記海鮮，始於1999年，深圳7家門店

開了20多年的徐記海鮮，有自己的海鮮供應鏈，每間餐廳都擁有超大海鮮池，能吃到多款海鮮。店裏有專門的海鮮養殖員，現點現撈現煮，保證每道菜的新鮮度。深圳7家門店，都能吃到「一飯封神」同款菜，快去離你最近的店打卡吧。

你入局了。

徐記海鮮深圳門店：
徐記海鮮．MASTER（僑城一號店）
徐記海鮮．始於1999（車公廟NEO店）
徐記海鮮．始於1999（華強北中航城店）
徐記海鮮．始於1999（京基一百店）
徐記海鮮．始於1999（科技園店）
徐記海鮮．始於1999（南油永新匯店）
徐記海鮮．始於1999（新世界中心店）

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