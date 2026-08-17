深圳前海壹方城岩鹽鐵板燒　南非活龍蝦Q彈爽滑　立鱗燒外脆裏嫩

深圳請重要的人吃飯，一直都去這家店——岩鹽．鐵板燒料理。



被熟客反覆下單的7大招牌

1. 南非活龍蝦

原隻開邊炙烤，蝦頭膏做汁

2013年，那是高端鐵板燒還要專門去香港澳門吃的年代，岩鹽在福田開了第1家店，是深圳很早做高端鐵板燒的店，也是當時深圳人心中最貴的鐵板燒。它是約會熱門地，也是請客吃飯的首選。

而說起鐵板燒的頭牌，繞不開這道南非龍蝦，鮮活龍蝦開邊取肉在鐵板上炙烤，不需過多調味，出鍋淋上蝦頭膏熬煮的醬汁，蝦肉熟度剛好，入口Q彈爽滑。

2. 立鱗燒

精選紅鱗馬頭魚

立鱗燒是日本會席很經典的的一道菜品，是因為魚肉在鐵板上烹煮的過程，鱗片會豎立起來而得名。

他們家用的是紅鱗馬頭魚是所有白鱘魚裏面，唯一一個是可以用是利鱗燒的外皮煎的透徹香脆，內裏魚肉細嫩。

3. 戰斧金槍魚

每條金槍魚只有2塊

「戰斧金槍魚」其實就是指藍鰭金槍魚的下巴肉，一條魚只有兩塊，魚肉口感特別的細嫩，而且含有飽滿豐富的那個魚油。簡單的大火炙烤即可，吃的時候可以搭配一點海鹽，風味會更濃郁。

4. 安格斯西冷牛肉

薄切卷台灣剝皮辣椒、厚切炙烤配海鹽

安格斯西冷牛肉有薄切和厚切兩種吃法，薄切是用牛肉包裹台灣的剝皮辣椒，入口帶點微甜微酸，再捲上魚籽和紫蘇葉，外表微焦，內裏鮮嫩，還有粒粒爆漿的口感。

厚切則是取牛肉本身油脂香氣，簡單炙烤出鍋，搭配海鹽和蒜片，就能嚐到牛肉醇厚的脂香。

5. 鐵板扇貝

岩鹽招牌必點料理

岩鹽的貝類海鮮也是很多老饕來店必點的，經典的鐵板鮮烤扇貝，炭火鐵板賦予扇貝淡淡的焦香，最大程度鎖住貝類本身清甜海味。調味清爽可口，醬汁浸潤貝肉，沒有過重油膩感。

6. 刺身拼盤

8款新鮮現切刺身

喜歡刺身的朋友不要錯過這款刺身拼盤，三文魚、金槍魚、鯛魚、牡丹蝦、魷魚、北極貝、章魚足、油甘魚，一次能嚐到8款刺身。

7. 黑松露牛肉炒飯

和牛切粒翻切，黑松露提箱

顆粒分明的米飯在鐵板上炒到水汽通通蒸發，加入新鮮切粒的和牛肉，大火爆炒至飯粒油而不幹才算最好的狀態。出鍋炒飯香氣十足，吃完一口停不下來。

11道雙人餐＆10道單人餐

店裏最近上新了多款鐵板套餐，最低人均100+就能吃到，我們今天推薦這兩款人氣套餐。

臻享品質匠心打卡雙人餐

岩鹽招牌「臻享品質匠心打卡雙人餐」，包含主廚推薦限定11道式菜品，從前菜、主食到甜品，隨當季食材入菜，每道菜都能在鐵板前看主廚烹飪過程，儀式感滿滿。

岩鹽單人鐵板套餐

午市精選的岩鹽單人套餐，包含安格斯牛肋骨、南非活龍蝦、鐵板三文魚、刺身三款等10道菜品，一人食也可能體驗到板前鐵板燒的獨有的儀式感。

在深圳，這店是儀式感的代名詞

岩鹽．鐵板料理自2013年創立至今，一直是深圳鐵板燒的代表之一。名字取自喜馬拉雅粉紅巖鹽——天然純淨、富含礦物，也寓意着對食材本味與調味的專注。

四大鐵板包廂

壹方城店整體沿用老店的設計風格，原木肌理搭配啞光大理石材，鐵板包間的空間寬敞舒適，柔和的燈光搭配師傅在鐵板前的表演，用餐氛圍感十足，商務宴請還是朋友聚餐，都值得選擇這裏。

鐵板燒儀式感，選鹽＆選酒杯

店裏還供應多款自釀和進口的清酒，並配有專業的侍酒師，落座後，可以挑選自己喜歡的酒杯。鐵板燒以突出食材的本味為主，只需簡單的鹽來調味，用餐前還可根據個人口味選擇搭配食物品嚐的鹽。

吃飽了，去逛逛壹方城，一大批新店開了

2026年暑期，前海壹方城餐飲業態全面更新，迭代升級原有人氣品牌，同步引入全國首店、華南首店、深圳獨家特色餐飲。

8家餐飲新店，已開業

本次餐飲升級正餐、火鍋粵點、異國料理、地方特色、輕食簡餐、咖啡茶飲，兼顧家庭歡聚、商務宴請、好友小聚、單人簡餐、下午茶等。

2家重磅新店，即將開業

喜茶LAB 2.0：喜茶頂配創新店型，一站式全天候茶食體驗，能一次性打卡喜茶蛋糕、喜拉朵、喜茶茶飲等各類限定單品。

太犇牛-廣東首店：南京人氣新中式茶飲，每日手工現制麻薯、現蒸荔浦芋泥，選用有機鮮奶搭配原生茶底，還原手作東方茶飲風味。

岩鹽．鐵板燒料理（寶安．前海壹方城店）

人均：¥218人

地址：寶安區寶華路壹方城L層J002號鋪

營業時間：11:30-14:00、17:30-22:00

交通：地鐵1/5號線寶安中心站F口500m

