AlipayHK深圳餐飲券｜羅湖福田用得！最高減¥150　附適用店清單

深圳｜北上｜北上注意！不少人都喜愛在放假時，與親朋好友到深圳吃喝玩樂。為吸引更多港人到深圳福田及羅湖區消費，兩區分別與Alipay合作，由即日起至今年11月29日推出港人專用餐飲消費券。每人每日可領取及使用1張優惠券，在指定消費券合作餐飲商家支付時，便會自動抵扣優惠，最高可減¥150！想知如何領取？可以在哪間餐廳使用？即看下文！



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為緊扣暑期及深圳購物季消費熱潮，提升境外遊客消費體驗，深圳羅湖及福田區與Alipay+推出「食在廣東・深圳之約」活動，向港人送出餐飲消費券。

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AlipayHK深圳餐飲消費券｜羅湖區優惠券最高減¥150

其中羅湖區由即日起至今年11月29日，推出「深圳之約 悅享羅湖」活動，港人每日可在AlipayHK應用程式內，在8張優惠券中任選1款使用，先到先得。優惠券包括¥50減¥5、¥100減¥10、¥500減¥50、¥1500減¥150等。

AlipayHK深圳餐飲消費券｜福田區優惠券最高減¥100

而福田區同樣由即日起至今年11月29日，推出福田區餐飲消費券，共有7款優惠券，每人每日早上10時可在App內選擇1張優惠券使用。優惠券包括¥80減¥8、¥100減¥10、¥300減¥30、¥1000減¥100等。

AlipayHK深圳餐飲消費券｜如何領取優惠券？

大家可以在每日早上10時進入AlipayHK應用程式，在入面的「北上｜深圳」頁面中，便會找到羅湖及福田區的餐飲消費券。

AlipayHK深圳餐飲消費券｜如何使用優惠券？

選擇了優惠券並領取後便不可更換，以及只可在當天使用。而領取後，在指定消費券合作餐飲商家支付時，便會自動抵扣優惠。

AlipayHK深圳餐飲消費券｜羅湖哪些餐廳可使用？

在羅湖區的指定餐廳中有不少更是港人常到的食肆，包括姚姚酸菜魚、探魚、胖哥倆肉蟹煲、大榕樹下順德菜等。使用前可先到應用程式內查看適用食肆。

羅湖區有多間指定餐廳可使用餐飲消費券。（AlipayHK截圖）

AlipayHK深圳餐飲消費券｜福田哪些餐廳可使用？

福田區方面，可使用優惠券的指定餐廳則包括渝月、七十九號漁船、通泰軒、好當家等。在使用前可先到應用程式內查看適用食肆。

福田區有多間指定餐廳可使用餐飲消費券。（AlipayHK截圖）

羅湖／福田區餐飲消費券詳情：

活動日期：2026年8月11日至11月29日

活動對象：使用AlipayHK用戶（僅限+852註冊用戶）



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