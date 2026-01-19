退休港警100萬買中山1300呎豪宅　客廳430呎　嘆在港廁所都買不起

《鳳凰網》近日報道，60歲的香港退休警察羅賓花了100萬（港元，下同）在中山全款買下了一個120平方米（約1300呎）的單位，他接受採訪時直言這些錢在香港還買不起一個廁所。



羅賓花了100萬港元在中山全款買下了一個120平方米的單位。（鳳凰網）

《鳳凰網》報道，羅賓曾是香港警察，過着普通香港人的生活。他曾經歷過一家9口人住在40平方米（430呎）的單位，當時5個小孩擠一張床，夏天還需要在走廊打地鋪。做飯也在走廊，廁所只能去外面的公用洗手間。

羅賓說，100萬在香港買不了一層樓。（鳳凰網）

羅賓透露，120平方米（約1300呎）在香港算豪宅。（鳳凰網）

+ 2

現在他帶着全家來到廣東中山，花100萬買下了120平方米（約1300呎）的新家，每個月2萬元用於生活開支，而且還花不完。

羅賓在他的社交帳號介紹，他在中山的單位一共有4間房。羅賓向《鳳凰網》主持人說，客廳就有40平方米（430呎），可以塞得下香港的一個單位。

羅賓形容，客廳有40平方米（430呎），可以塞得下香港的個單位。（鳳凰網）

羅賓透露，選擇在中山買房是因為中山位於大灣區的中心，交通便利，房價也很合適，性價比很高。

他更表示，在香港，100萬連一個廁所都買不到，更別說商品房。自己購買的這個單位放在香港就是豪宅，在港島起碼需花費4000萬以上。

羅賓表示，自己購買的這個單位放在香港就是豪宅，在港島起碼需花費4000萬以上。（鳳凰網）

羅賓又指，日常開銷方面更是不同：內地的汽油價格是香港的三分之一，中山的停車租金是香港的十分之一，家庭每月餐飲支出更是低得多。

羅賓現在在中山任職地產經紀，在他接觸到的客戶裡，很多都是40-60歲的香港人，帶着100-200萬來廣東看房。其中超過一半都是在香港一輩子都買不起房，只能「終身租房」的人。他希望在中山可以做一條香港街，讓大家可以相聚，互相交流學習。