走進廣東省立中山圖書館　體驗古籍修復活字印刷｜趣Share大灣區

在百年歷史的書香中觸摸文明脈動，廣東省立中山圖書館近期成為大灣區「文藝打卡」的熱點。隨着首屆「全民閱讀活動周」啟動，館內不僅提供靜謐的閱讀空間，更推出「終身學習體驗區」與「古籍修復互動區」。讀者既能掃碼觀看雲端名家講座，也能親手體驗活字印刷與拓印技藝。此外，館內專設視障文化體驗區，由志願者傳遞知識的溫度。



在圖書館，安靜看書早已不是唯一的「打開方式」。在首屆「全民閱讀活動周」期間，廣東省公共圖書館的「終身學習體驗區」人氣爆棚，讀者只需掃瞄二維碼即可觀看名家講座、學習傳統知識；參與「終身學習打卡」活動，掃碼登錄學一小節課程，完成打卡還能獲得限量文創產品和專屬印章。

廣東省立中山圖書館。（林芷瑩攝）

民眾在廣東省立中山圖書館體驗古法抄紙。（林芷瑩攝）

帶女兒一同到圖書館的吳女士稱，終身學習是一個人需要用一生來培養的好習慣，閱讀是最好的學習方式。

透過陪女兒閱讀關於二十四節氣的書籍，女兒不僅認識了二十四節氣，也愛上了古詩詞。「要讓孩子愛上學習、愛上閱讀，就要從培養興趣入手。平時我讓她除了閱讀一些『快餐式』的讀物外，還要多讀一些經典讀物，比如《論語》之類的書籍，憑著興趣加深記憶」。

在古籍修復體驗區，讀者可以親手體驗活字印刷、雕版印刷和線裝書裝訂等傳統技藝，古籍不再是躺在展櫃裡的「老古董」，而是可以玩起來的「時光機」。

廣東省立中山圖書館古籍修復師祖巍介紹，現場攤位活動包括古籍修復演示、古籍修復講解、拓印實操、抄紙製作等，現場報名即可參與，「我們會配合展覽或者特定紀念日舉辦相應活動，讓學習在館內隨處可見，讓讀者們隨時可學」。

在廣東省立中山圖書館現場設了多個攤位活動，民眾現場報名即可參與。（林芷瑩攝）

讀者可以親手體驗活字印刷、雕版印刷和線裝書裝訂等傳統技藝。

廣東省立中山圖書館還專門設立視障文化體驗區，配有盲文閱讀以及志願者引導服務，讓閱讀的光芒照耀每一個角落。

廣東省立中山圖書館業務辦公室志願者譚女士介紹，在日常活動及主題活動中，都會有很多志願者提供協助，讓溫暖觸及每一個群體，「『竭盡所能幫助他人，讓每一位讀者都能擁有學習的機會』是我的心願，也是我堅持在廣東省立中山圖書館參與志願服務的動力。希望能通過自己的努力，讓終身學習更加有溫度」。

4月19日，廣東省公共圖書館首屆「全民閱讀活動周」暨2026年公共圖書館服務宣傳周在廣東省立中山圖書館正式啟動，這也是內地《全民閱讀促進條例》自2026年2月1日起施行後廣東迎來的首個全民閱讀活動周。

廣東省立中山圖書館館長方家忠。（林芷瑩攝）

廣東省立中山圖書館緊扣這一契機，將終身學習理念深度融入全館各類閱讀活動，覆蓋少年兒童、中青年、老年、特殊群體等全年齡段讀者，生動彰顯終身學習「人人皆學、處處能學、時時可學」的理念。

廣東省立中山圖書館館長方家忠表示，在廣東全民終身學習平台上線的契機下，該館精心打造「中山講堂」「國醫大講堂」「傳統超有趣」等品牌，成為平台「文化素養」欄目的重要支撐，「圖書館是知識的海洋，是人民的大學。只要您願意走進圖書館，您就能找到屬於自己的終身學習課堂」。