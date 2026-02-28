中山男欠款千萬億元超中國GDP！因系統錯誤信貸受損索賠200萬未果

近日，廣東中山的覃先生因一條高達「1000萬億元」（人民幣，下同）欠款記錄引發廣泛關注。



儘管銀行事後承認當事人「從未逾期」，但長達28個月的徵信異常，讓身為企業主的覃先生陷入資金鏈斷裂，六七百萬元的貨物被迫打折清倉以支付欠款。



銀行系統錯誤致男子一夜成為「全球首負」 徵信遭拉黑

綜合《紅星新聞》、《界面新聞》報道，近期，中山市美玉製衣有限公司老闆覃先生在社交平台發佈影片稱，其在雲閃付 App 查詢光大銀行「樂惠金」准貸記卡時，赫然發現欠款金額竟高達1000萬億元。不僅超越了全球任何一家企業的負債，甚至超越中國年度GDP，直接導致其個人徵信報告出現逾期標記。

對此，雲閃付回應稱數據由合作銀行實時傳輸；而光大銀行知情人士雖承認覃先生並未逾期，卻對系統錯誤的具體原因表示「不清楚」。

雖然徵信後來恢復如初，但是自家工廠資金鍊出現問題。這期間，覃先生依舊無法從其他銀行貸款。為了支付工資與供應商欠款，覃先生不得不將價值六七百萬元的倉庫貨物賤賣處理。

覃先生無奈表示「在此期間我有28個月無法貸款，所有的銀行都拒絕審批，都說是那張『樂惠金』准貸記卡逾期記錄所導致的。」

向銀行索賠 200 萬未果

覃先生表示，他要求賠償相關損失，但光大銀行僅提出支付約三萬元的賠償。覃先生表示自己因此事損失巨大，影響工廠，要求對方至少賠償200萬元。

據《界面新聞》報道，有銀行人士分析認為，1000萬億欠款應該是系統錯誤導致，雖然不知道具體問題出在哪兒，但從事件的時間線上判斷，在覃先生的事情發生前，中國人民銀行已經注意到了相關問題，並曾下發《提示函》要求銀行做好相關標記的識別。但銀行授信高度信息化，徵信系統信息在銀行授信權重中佔比很高，徵信系統有任何問題，信貸員不可能憑《提示函》突破授信審批「紅線」。