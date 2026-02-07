總金額30億！中山靚貨扎堆深圳　好物共享推動深中同城一體化

由中山市人民政府主辦、為期兩天的「廣貨行天下・中山百貨進深圳——深中同城・好物共享」活動周六（7日）在深圳市寶安區歡樂港灣摩天輪廣場正式啟動。其以深化深中同城一體化建設為核心，搭建起兩地產業聯動、消費互通、文化相融的橋梁，集中展現中山製造實力、城市魅力與生活品質，為深圳市民和遊客帶來一站式年貨購物與休閒體驗。



據主辦方介紹，活動由中共廣東省委宣傳部、省工業和信息化廳、省商務廳指導，深圳市商務局、寶安區人民政府支持。活動現場，「請到中山過大年」主題文旅活動精彩亮相，還推動兩地企業舉行購銷、產銷及採購項目簽約36個，總金額達30億元人民幣，以一系列合作舉措推動深中同城從規劃走向實質落地。廣東省工業和信息化廳、深圳市、中山市相關負責人，全國主流媒體代表、勞模工匠代表、網絡達人和深中兩地商協會、知名企業代表近300人參加。

為期兩天的「廣貨行天下・中山百貨進深圳——深中同城・好物共享」活動在深圳市寶安區歡樂港灣摩天輪廣場正式啟動。（主辦方提供）

線下展區多維度呈現中山魅力，七大主題板塊亮點紛呈。「魅力中山」通過展板系統展示深中規劃、營商環境、產業、交通、創新、公共服務和社會治理「六個一體化」成果，4萬多畝預留產業空間、800項「深中通辦」政務服務等內容彰顯同城便利；「智造中山」匯聚150餘家製造業企業的400餘款產品，機器人、醫療器械、智能家電等新品集中亮相；「文旅中山」展示孫中山故里旅遊區等核心資源，同步推出200萬元文旅消費券與智慧導覽小程序，助力春節文旅消費；「宜居中山」帶來「不限購不限售」購房政策與最高156萬元公積金貸款額度，專屬購房優惠券與「新春萬人看房嘆溫泉贈鴿禮」活動誠意滿滿，到活動指定樓盤售樓部看房派發乳鴿券和中山溫泉券。

「美味中山」展區成為人氣焦點，「中山香農」帶來崖口大米、石岐鴿、脆肉鯇等100多款農特產品，現場試吃、現制乳鴿等互動體驗熱鬧非凡，「美食集市」集中呈現小欖炸魚球、三鄉茶果等地理標志產品，掃碼領券、滿額抽獎等活動帶動消費熱潮。此外，「綠美中山」的精品花卉、「名城中山」的鎮街特色展示，以及醉龍舞、傳統民樂等非遺表演，全方位展現中山自然之美、人文之韻與產業活力。

活動期間，線上線下聯動掀起推廣熱潮。阿里、抖音、快手等電商平台同步開展直播帶貨，超20名灣區網絡名人、大V組成宣傳矩陣，「工會V探廠」活動深入企業探訪，讓中山優品觸達更廣泛消費群體。現場還搭建「匠心之選」直播間，邀請深圳大國工匠和深中兩地勞模工匠創新工作室領銜人同台參與，通過現場探展、互動交流、經驗分享等形式，推動深中兩地產業技術合作、協同提升，助力產業高質量發展。深圳讀特新聞客戶端與中山+客戶端聯合啟動兩地微文征集活動，誠邀兩地市民曬「我家的中山貨」，訴「我的深圳情緣」。此次活動不僅是「廣貨行天下」行動的重要實踐，更以「深圳創新+中山製造」的協同模式，推動兩地資源共享、優勢互補，為深中同城化注入新動能，助力粵港澳大灣區區域經濟高質量發展。