第六屆大灣區文化藝術節10月31日開幕　75台名劇11城輪番上映

由文化和旅遊部、廣東省人民政府、香港特別行政區政府及澳門特別行政區政府聯合主辦的「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。



10月12日，第六屆粵港澳大灣區文化藝術節新聞發佈會在白鵝潭大灣區藝術中心舉辦，公佈本屆藝術節的主題、主視覺、宣傳片及重磅節目陣容。為期一個月的藝術盛宴將在大灣區11座城市同步聯動，共推出75台精品劇目、148場演出、25項展覽，以及近百場文化惠民與藝術教育活動。



「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

10月12日，第六屆粵港澳大灣區文化藝術節新聞發佈會在白鵝潭大灣區藝術中心舉辦。（南方國際廣播中心）

名家名團雲集 首演佔比近五成

本屆藝術節主打「國際化」與「高品質」，引進的75台精品劇目中，灣區首演劇目佔比高達48%，創下歷屆新高。

國際頂尖藝術家與名團將齊聚灣區獻藝，包括安娜·奈瑞貝科、王羽佳、安妮‑索菲·穆特、戴安娜·克瑞兒、貝托祺，以及柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團、美國芭蕾舞劇院等。

「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

恰逢莫扎特誕辰270周年，柏林愛樂巴洛克獨奏家合奏團將帶來大灣區唯一一站《莫扎特之夜》專場音樂會；美國芭蕾舞劇院亦將攜經典舞劇《天鵝湖》迎來大灣區首秀。

國內重磅劇目方面，現象級IP《繁花》舞台劇三部曲將首次完整集結，在廣州雙劇場接力上演長達九小時的長篇敘事。戲曲方面則匯聚京劇、崑曲、越劇、婺劇、秦腔、粵劇、潮劇等七大劇種，十餘位「梅花獎」得主輪番登場，帶來婺劇《三打白骨精》、粵劇《譙國夫人》、潮劇《李商隱》等地方精品。

「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

深港澳演藝融通 開閉幕演出陣容鼎盛

本屆藝術節深耕粵港澳三地演藝資源融通，吸引十餘家港澳專業團體深度參與，包括香港管弦樂團、香港中樂團、城市當代舞蹈團（香港）、澳門舞蹈總會及澳門戲劇農莊等。

全新升級的「陽光小劇場」單元推出11台輕體量、新表達的實驗劇目，其中《被討厭的勇氣》、《明年此時》、《自在的一小時》等港澳出品劇目佔比高達六成。此外，大會亦特別扶持新武俠印象劇場《聶隱娘》、現代舞蹈詩《橋》、舞劇《戀曲1990》等多部原創作品，為灣區青年創作者搭建國際化舞台。

10月31日，交響套曲《珠江》音樂會作為本屆藝術節開幕演出，將在深圳濱海藝術中心揭幕，當晚大灣區多城地標將同步亮燈。

12月3日，閉幕演出音樂會版威爾第歌劇《茶花女》將亮相廣州星海音樂廳，由歌唱家萊奧·努奇將和本地樂團聯袂獻藝。

此外，本屆藝術節特設「陝西文化周」單元，呈獻6部經典秦腔、百年油畫主題展及美育講座，促成南北文化的深層次交流碰撞。

「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

打造「無圍牆劇院」 惠民平台上線推免費及低價票

為貫徹「藝術為民、藝術惠民」宗旨，本屆藝術節打破傳統劇場限制，將表演延伸至商圈、校園、古蹟及街道，打造「沒有圍牆的劇院」：

其中《繁花》主創將深入廣州K11商圈與市民面對面；蘇州民族管弦樂團會在廣州越秀五仙觀進行戶外絲竹快閃；內蒙古烏蘭牧騎則走入白鵝潭及東莞街區獻上草原歌舞。

一站式惠民服務平台即日起上線，市民可免費查詢活動日程、申領免費票或購買折扣優惠票。活動期間更將組建10場市民觀演團。

「第六屆粵港澳大灣區文化藝術節」，將於10月31日至11月30日舉行。（南方國際廣播中心）

普及美育推廣，設置兩大重點講座及系列工作坊，面向全年齡層開放。

本屆藝術節分為劇目展演、藝術展覽、青年創新、惠民活動、藝術教育五大板塊，推出75台精品劇目、148場演出、25項展覽、近百場惠民活動、藝術教育活動以及多台青年原創劇目，以豐富多元的藝術內容惠及廣大市民。