佔桃花市場8成 「石馬桃花」如何稱霸廣州花市？｜灣區經濟

春節逛花市，廣東人總要帶株桃花回家，借「桃」的粵語諧音​​「圖」，討個大展鴻圖的好意頭。



原來，廣州花市上每賣出10株桃花，就有8株來自同一個地方──白雲區石馬。這個看似普通的小村莊，究竟藏著什麼樣的魅力？



石馬桃花 千畝基地 廣州最大桃花種植園之一

石馬桃花公園，是廣州人觀賞桃花的勝地。這片位於白雲區均禾街的桃花園地，春節期間每日都有大量遊客到訪，這不僅是市民賞花的熱門去處，也是廣州春節桃花市場的「心臟」。皆因前來公園的市民，通常都會去不遠的石馬村桃花種植基地購買桃花。

廣州石馬桃花公園，不單是觀賞性的公園，亦是市民前來探尋桃花新品種的地方，吸引不少人前來休閒打卡。圖為石馬桃花公園石牌及園內桃花一景。（小紅書）

位於公園東牆不遠的石馬村桃花種植基地，佔地約1,000畝，種植超過20萬株桃花，是廣州面積最大、產量最高的桃花種植區。廣州花市上每賣出10株桃花，就有8株來自這個小村莊。這種市場集中度，在全國花卉產業中也屬罕見。

石馬桃花種植基地，是廣州少有在城市中的農地，亦是廣州每年桃花市道的寒暑表。（視覺中國/當代中國授權）

300年種植史 石馬桃花的前世今生

石馬村位於白雲區均禾街流溪河畔，村內泥土鬆軟肥沃，適合桃樹生長。據白雲區官方記載，當地種桃歷史超過三百年，但起初並非為了賞花。清朝初期，本地植桃樹用主要為了果實——石馬甜桃。每年夏季收穫時，村中都瀰漫一片桃香。

直至上世纪40年代，有花农从芳村西塱引种观赏桃花，发现种花周期短、收益高，且當時广州人春节插桃花的习俗正開始盛行。村民漸漸發現，用於觀賞的桃花比果實更具經濟價值。村民漸漸發現，用於觀賞的桃花比果實更具經濟價值。於是，一些農戶便開始減少採果量，讓桃樹在春節集中開花，供應給年花市場。桃花價格遠高於桃果，且春節市場需求穩定增長，石馬村漸漸由「果農」轉型到「花農」。

「重瓣雙托」石馬桃花的獨特魅力

與別的桃花相比，石馬桃花以含蕊多、色彩鮮、花期長而聞名。它外型具有「重瓣雙托」的形態，每朵花擁有20至28片花瓣，幾乎比普通桃花多出一倍。此外，花蕾密集，色澤艷紅，能夠長時間在花瓶中而不易凋謝，更耐擺放。

石馬桃花很容易辨認，每朵花擁有20至28片花瓣，幾乎比普通桃花多出一倍，而且色澤鮮艷，極富新年氣氛，深受人們喜愛。（廣州白雲發布）

三大品類 石馬桃花如何拓展市場?

石馬桃花能夠長期稱霸市場，也在於它能與時並進。

傳統的石馬桃花以大株為主，高達2至3米，適合庭院和大型公共場所擺放。但隨着城市發展，市民住房結構變化，市場需求也悄悄改變。

針對現代家居空間精簡的趨勢，石馬近年來重點培育矮腳桃花。有別於種植在泥土中的大株桃花，矮腳桃花採用「連根套袋種植」，高度在1米至1.5米之間，植株緊湊，特別適合陽台和小型客廳擺放。 2026年，矮腳桃花種植約8萬株，其中八成已於春節前預訂一空。

石馬花農也開發了桃子花盆景（盆桃），將桃花藝術與盆景技藝結合。這些精心設計的微型桃花盆景，成為辦公桌上的雅緻擺設。

如今，石馬桃花已形成「大株桃花、矮腳桃花、盆桃」三大產品線，滿足不同消費者的需求。傳統大株桃花仍受企業客戶青睞，矮腳桃花適合現代家庭，盆桃則成為精緻的案頭裝飾。三大品類並行，涵蓋了從大眾消費到高端禮品的全市場需求。

成立合作社 統一品質標準 遠銷海外

2006年，石馬成立桃花專業合作社，將分散的農民組織起來，統一品質標準、拓展銷售管道。近年來，合作社更引進直播團購模式，透過電商平台將桃花銷往港澳、新加坡、馬來西亞等地。這種「傳統農業+現代行銷」的組合，讓石馬桃花突破了地理限制。

2020年，「石馬桃花」被列入白雲區非物質文化遺產名錄，其文化價值獲得官方認可。

從流溪河畔的千畝桃園，到千家萬戶的春節裝飾，石馬桃花成功走出了一條傳統農業與現代市場融合的道路，將更多人欣賞到這獨特的桃花魅力。

本文獲「當代中國」授權刊出，歡迎關注：

https://www.ourchinastory.com/