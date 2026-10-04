金價回落遇中秋國慶　深圳水貝人頭湧湧　部分熱門金飾賣到斷貨

綜合內媒報道，近日國際金價和銀價波動劇烈，疊加中秋國慶假期效應，深圳水貝黃金珠寶市場人頭湧湧。有商戶表示，部分熱門款式甚至出現斷貨。



據央視財經報道，國慶節前，深圳水貝黃金珠寶市場多家品牌門店櫃枱前已經圍滿了挑選金飾的顧客。深圳市民莊先生準備國慶節結婚，特地過來選購黃金飾品，「金價最近也有一點回落，適合現在購入。」

國慶節前，深圳水貝黃金珠寶市場多家品牌門店櫃枱前已經圍滿了挑選金飾的顧客。（央視財經）

國慶節前，深圳水貝黃金珠寶市場多家品牌門店櫃枱前已經圍滿了挑選金飾的顧客。（央視財經）

不少商戶表示，近期他們門店客流明顯增多，尤其婚嫁剛需的顧客下單很果斷，店裏補貨頻率比8月快了不少，部分熱門款式甚至出現斷貨。商戶許樂虹表示：「9月相比8月，銷量環比（按月）增長大概有20%到30%，國慶節結婚的人比較多，再加上金價下跌的情況，所以這個月生意會好很多。」

國慶期間，深圳水貝人潮湧湧。（新快報）

國慶期間，深圳水貝人潮湧湧。（新快報）

據《第一現場》報道，10月3日，深圳水貝首飾金實時價格1061元（人民幣）/克，水貝的黃金櫃枱旁，擠滿挑選黃金的顧客，還有不少外地遊客專門開車過來挑選黃金，有市民表示：「比平常要多個兩三倍吧，我看了還有很多外地車牌，停車場也要排隊。」

國慶期間，深圳水貝人潮湧湧。（截圖）

國慶期間，深圳水貝人潮湧湧。（截圖）

業內人士提醒，黃金的價格受多種因素影響，短期波動較大，普通投資者不宜盲目追高。如果是出於保值目的，可以考慮分批、長期配置，而不是一次性大量買入。同時，購買黃金產品時，要注意區分投資和消費，金飾等產品包含較高的工藝費和品牌溢價，回收時折價較多，更適合佩戴而非投資。