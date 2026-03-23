金價狂插｜杭州媽媽豪擲10萬買金飾送女　深圳水貝逼爆「淘金客」

近期，黃金市場迎來震盪，3月23日，黃金新一周開盤後繼續下跌，國際金價已跌至4350美元附近，國內金價也跌破千元大關。金價崩盤式下跌並未嚇跑投資者，反而激發了民間強大的「購買力」，其中深圳水貝在本周末出現了久違的「掃貨潮」。



深圳水貝金店客流增三成 婚慶「五金」買家提前入場

據央視財經報道，3月23日，黃金新一周開盤後繼續下跌，國際金價已跌至4350美元附近，國內金價也跌破千元大關。在此情況下，深圳水貝的黃金市場熱鬧非凡。各大金店的櫃枱前人頭攢動，圍滿了前來詢價的消費者。

據悉，金價連續跌了一周後，消費者的購買熱情高漲，多家金店負責人表示，這個周末進店客流量環比上周增長了約30%，其中不乏從外地專程趕來「淘金」的買家。特別是一些打算五一結婚的消費者看到金價大跌，都提前購買婚慶用的「三金」、「五金」。

30克金手鈪慳近一萬 杭州媽媽豪擲10萬買金送女

另據《紅星新聞》報道，現在同樣購買一個30克的金手鐲，如今的價格相比1月29日的歷史最高點，能省下大約一萬元（人民幣，下同）。

在3月22日，杭州一位媽媽趁着近日金價有所回落，果斷為女兒購置了價值10萬元的金飾。她表示，之前金價每克300多元時沒有入手，現在想起來很後悔，「現在趁價格降了一點，趕緊買」。

3月22日，杭州一位媽媽趁着近日金價有所回落，果斷為女兒購置了價值10萬元的金飾。（紅星新聞）

女兒表示，買的2個首飾加起來10萬。「當時覺得有點貴， 就沒讓媽媽買，結果現在後悔了。」