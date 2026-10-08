首屆大灣區國際戲劇節香港發佈　匯10國30餘劇目包括成龍執導歌劇

藝文傳雅韻，灣區匯知音。10月8日，首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在香港理工大學蔣震劇院舉辦。本屆戲劇節由紫荊文化集團有限公司主辦、中國對外文化集團有限公司承辦，活動現場正式發佈完整項目矩陣，並安排主創導賞和舞段展演，讓線上線下觀眾先睹為快。來自內地、香港及海外的文化演藝界嘉賓圍繞戲劇節平台建設、中外文化交流、跨境演藝協作、非遺活化普及、青少年美育等議題展開討論，共話人文灣區建設的發展願景。



首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在港舉辦。（主辦方提供）

2026年是「十五五」規劃開局之年，也是《戲劇振興三年行動計劃》全面實施的關鍵之年。紫荊文化集團策劃推出首屆大灣區國際戲劇節，以香港為核心主場，聯動澳門、廣州、深圳、珠海、佛山、湛江多座城市，從9月至12月先後舉辦上百場演出，同步開展戲劇專題論壇、主創主演大師班等配套交流活動。

發佈會上，紫荊文化集團副總經理薛麗軍表示，大灣區國際戲劇節是紫荊文化集團繼「國風國韻飄香江」文化演出季之後打造的全新文化品牌活動，希望以戲劇為媒，搭建立足灣區、連結世界的中外文化藝術交流平台，促進不同文明交流互鑑，助力大灣區更好發揮中外人文交流樞紐作用。首屆大灣區國際戲劇節匯集10個國家和地區的30餘部精品劇目，涵蓋舞劇、歌劇、話劇、音樂劇、戲曲、音樂會、雜技劇等多元藝術門類，體現出傳統與現代交融、本土與國際對話、專業與普惠並重的特點。

首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在港舉辦。（主辦方提供）

首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在港舉辦。（主辦方提供）

委約原創劇目方面，即將於10月16日至18日在香港文化中心全球首演的芭蕾舞劇《敦煌・溯光行》由香港芭蕾舞團與中國對外文化集團聯合出品，創作過程中與敦煌研究院深度聯動，融合東方哲思與西方芭蕾，展現恢弘壯闊的敦煌絲路文明。作為香港回歸祖國30周年獻禮劇目的芭蕾舞劇《李小龍：香港傳奇》將於本屆戲劇節期間舉辦創作排演交流研討活動，並於2027年正式首演。

戲劇節堅持開放辦節，整合大灣區院線資源，引入多部國際口碑佳作。適逢普契尼歌劇《杜蘭朵》（《圖蘭朵》）首演一百周年，由國際巨星成龍首度跨界執導、融合東西方舞台美學的歌劇《杜蘭朵》百年紀念版將於10月31日至11月1日在澳門文化中心上演。俄語原版搖滾音樂劇《卡拉馬佐夫兄弟》首度來華，《SIX》《朱古力獎門人》《夢斷花都》《長靴皇后》等多部現象級英文原版音樂劇輪番上演。「拉美藝術季」首次走進香港，為觀眾獻上極具特色的拉美音樂。

本屆戲劇節推出的中國精品劇目既有舞劇《龜茲》《棟樑》等根植中華傳統文脈的優秀作品，也有粵語話劇《二灣大街》《別來無恙》、雜技劇《萌動奇蹟‑U Show》、沉浸式國樂劇場《水墨與絲竹的對話3：鰲魚》等彰顯嶺南文化氣質的作品，同時還有秦腔經典折子戲、小劇場越劇等兼具守正與創新的戲曲作品。此外，原創奇幻喜劇音樂劇《#0528》、賴聲川經典話劇《寶島一村》、開心麻花民俗喜劇《出馬》，以及石倚潔與陳薩聯袂演繹的《中國藝術歌曲音樂會》等作品輪番登場，以多元演出內容帶來豐富的藝術體驗。

首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在港舉辦。（主辦方提供）

首屆大灣區國際戲劇節專題論壇暨項目發佈會在港舉辦。（主辦方提供）

本屆戲劇節委約作品原創芭蕾舞劇《敦煌・溯光行》引發廣泛關注。發佈會上，香港芭蕾舞團駐團編舞胡頌威攜手麥靜雯作為主創代表就該劇創作理念、藝術特色進行導賞，讓觀眾對這部作品的全球首演充滿期待。舞劇《龜茲》作為本屆藝術節的亮點項目，即將於10月9日至10日在香港演藝學院上演，發佈會上呈現的精彩舞段，讓觀眾提前領略到龜茲文化的博大精深和絲路樂舞的獨特魅力。

對談環節，中國對外文化集團副總經理王璐、香港芭蕾舞團行政總監李易璇、香港大學佛學研究中心崔中慧博士、美國威廉瑪麗大學中國研究教授魏美玲（Emily Elissa Wilcox）等嘉賓結合自身從業經歷或研究方向，圍繞香港在粵港澳及國際文化交流中的獨特優勢和重要作用、東方美學與西方藝術的融合創作實踐、非物質文化遺產如何實現當代舞台活化、中外藝術機構開展聯合共創的可行路徑以及受眾年輕化對文化藝術創作及傳承發展的影響等議題展開討論，提出諸多具有前瞻性並且務實可行的思路與建議。

首屆大灣區國際戲劇節如約而至，中外精品劇目將在粵港澳多座城市精彩上演，配套舉辦的各項交流活動將推動戲劇藝術走出劇場、走近大眾。主辦方希望將大灣區國際戲劇節打造為中外文化藝術交流的全新標誌性平台，為深化人文灣區建設、推動中外人文交流發揮積極作用。

更多資訊請關注大灣區國際戲劇節官方平台。