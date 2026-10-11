香港五年規劃｜北都、創科將成發展新引擎　港深互補打通科研轉化

2026年紫荊文化論壇9日在香港舉行，論壇以「擘畫五年規劃藍圖 引領香港未來發展」為主題，聚焦特區治理、對接國家戰略及破解發展難題等議題。香港首個五年規劃中如何推動經濟轉型、深化港深合作，成為討論焦點。國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示，未來五年，國際創新科技中心及北部都會區建設，將成為香港發展的新引擎，也是香港融入和服務國家發展大局的兩大戰略支柱。



英國學者馬丁·雅克（Martin Jacques）則認為，北都將成為改變香港發展格局的重要因素，香港的金融、法律及風險投資優勢，可與深圳的製造業、人工智能及硬件優勢互補，推動港深成為重要的創新及數字經濟樞紐。



王一鳴表示，香港首個五年規劃將融入和服務國家發展大局列為五大核心目標之一，表明香港已由項目對接、政策響應，轉向主動謀劃及戰略對接，並進入以戰略性、前瞻性及系統性方式謀劃自身發展的新階段。

他指出，香港擁有世界一流大學，基礎研究實力雄厚，加上健全的知識產權保護及廣泛的國際人才網絡，在原始創新和國際科技交流合作方面具有獨特優勢。建設國際創科中心，既是香港抓住新一輪科技革命機遇的選擇，也有助服務國家科技強國建設。

國務院發展研究中心原副主任王一鳴表示，未來五年，國際創新科技中心及北部都會區建設，將成為香港發展的新引擎。

北都提供空間 創科產業注入動力

王一鳴認為，香港經濟和人口長期高度集中於維多利亞港兩岸，北部發展相對滯後。北都建設可推動形成「南金融、北創科」格局：南部繼續鞏固國際金融中心地位，北部則以大學城及創科產業為增長引擎，推動教育、科技及人才協同發展，形成產學研深度融合的創新生態圈。

他強調，國際創科中心與北都並非彼此獨立的發展策略，而是相互支撐的整體。北都為創科產業提供空間，創科產業則為北都注入發展動力；長遠而言，北都既可優化香港空間布局，也將重塑粵港澳大灣區的經濟地理格局。

當中，河套深港科技創新合作區是連接兩地的重要平台。他表示，以河套香港園區為重心，對接深圳戰略性新興產業集群，推動合作研發、協同轉化及共享發展，有助促進兩地創新鏈與產業鏈融合。

2026年2月，河套深港科技創新合作區航拍。（資料圖片 / 楊凱力攝）

倡打通香港研發、內地轉化通道

就如何推進合作，王一鳴提出，應以「硬聯通、軟聯通、心聯通」改善香港融入大灣區的環境，包括推進港深西部鐵路及北環綫支綫，促進專業資格互認及跨境人才往來，便利跨境資本和數據流動，並拓展醫療、養老、環保及文體合作，增加青年在大灣區發展的空間。

科技合作方面，他建議發揮香港基礎研究優勢，重點加強生物醫藥、人工智能及微電子等領域研究，打通「香港研發、內地轉化」的通道，促進科研成果轉化及產業化。

他亦提出，在河套探索「一河兩岸、一區兩制」的新型管理模式，便利人員、物資、資金及數據等要素安全、高效流動，並利用香港國際金融中心優勢，為初創企業提供全生命周期融資服務。

王一鳴指出，北都建設是跨周期、跨領域的系統工程，須以規劃主導、基建先行及產業帶動，同時注重民生，使北都既成為經濟發展引擎，也成為宜居宜業的新家園。

馬丁·雅克：北都須由政府領導推動

劍橋大學前高級研究員、清華大學現代國際關係研究院高級研究員及客座教授馬丁·雅克（Martin Jacques）表示，首個五年規劃反映香港正走向不同於過往的發展階段，未來須加強與國家發展規劃的銜接，並與大灣區建立更緊密的合作關係。

他認為，北都這類大型發展項目，需要政府的領導及倡議，單靠市場運作難以促成。隨着北都發展，深圳的製造業、人工智能及硬件優勢，將與香港的國際風險投資、法律框架及金融中心優勢更緊密結合。

馬丁·雅克指出，香港雖具金融及貿易優勢，但過往在數字經濟等領域的發展相對落後；深圳則已建立強大的科技產業基礎。透過與深圳合作，香港在相關領域的角色有望改變，港深形成的新經濟空間亦可吸引本地、內地及全球青年人才，並具備發展為文化樞紐的潛力。

劍橋大學前高級研究員、清華大學現代國際關係研究院高級研究員及客座教授馬丁·雅克（Martin Jacques）。

香港五年規劃如何對接內地？王振民定調：對接而不納入

全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民則從制度及治理角度分析香港五年規劃。他認為，香港在制定中長期規劃方面雖是後來者，但可借鑑其他經濟體的成功經驗，避免重走彎路。

全國港澳研究會副會長、清華大學國家治理研究院院長王振民表示，兩種制度保持邊界「對接而不納入」。

他表示，香港首個五年規劃一方面着眼處理住房、土地等深層次問題，發揮政府的兜底作用；另一方面可利用香港既有優勢，把握人工智能等新機遇，「把長板做長」。市場仍是香港的主要經濟機制，政府與市場協作，有助推動更好發展。

對於香港規劃與國家「十五五」規劃的關係，王振民以「對接而不納入」概括，認為這體現「一國兩制」下兩種經濟制度既保持邊界，又能協同發展。他指出，這種互動有助香港繼續發揮不同制度和平相處、共同發展的作用，也是「一國兩制」的創新實踐。