APEC交通｜9大主幹道限行地鐵多個出入口管控　美團外賣超時免罰

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。會議期間，深圳公安交管部門將根據道路和交通流量情況，對部分路段分時、分段採取臨時交通管控措施。地鐵、巴士運營時間和路段將有調整。另外，為做好會議期間城市配送服務和交通秩序保障， 11月13日，美團推出騎手保障舉措，將於會議相關保障時段分階段實施。



2026年11月10日，中國深圳市，一面印有「APEC CHINA 2026」標誌的旗幟正隨風飄揚。（Getty）

福田羅湖3大核心區及9條主幹道分段管制

綜合《深圳特區報》和「深網先鋒」微信公眾號消息，11月17日至11月19日，每日7時至晚上10時，公安交管部門將對以臨海大道、桂灣一路、新城立交、深南大道、北環大道、泥崗東路、布心路、沿河路、濱河大道、濱海大道、沙河西路、東濱路、前海大道為邊界的區域內的部分路段分時、分段採取臨時動態交通管控措施。

香蜜湖周邊大片花海上新，吸引大批市民前來打卡，不少網民直呼，「深圳已迎來最佳賞味期」。（「幸福福田」微信公眾號）

11月18日下午4時至晚上10時、11月19日6時至下午2時，公安交管部門對深南大道（銅鼓路-深南皇崗立交）、沙河西路（東濱路-深南大道）、沙河東路（新中路-石洲北路）、紅樹林路（深南大道-白石路）、香蜜湖路（僑香路-濱河大道）、紅荔西路（農園路-香梅路）、僑香路（香蜜湖路-香梅路）、香梅路（僑香路-深南大道）、益田路（深南大道-濱河大道）採取限制車輛通行等交通管控措施。

公共交通大擴容 末班車延至午夜24時

地鐵方面，11月16日至19日，全市地鐵線路（不含20號線）延長運營時間1小時，首末站全程末班車發出時間均延長至約24:00；部分線路行車間隔縮短至2分鐘。此外，11月17日開站至18日晚上8時，夢海站C口關閉，11月19日開站至12時，人才公園站B1口關閉，11月17日至19日部分時段，崗廈北站15號口、福田站15/16/29A/29B口、市民中心站E口、香蜜湖站C1口、車公廟站J2口、世界之窗站B口、香蜜站B口短時管控。

深圳地鐵站的APEC主題裝置。（深圳發布）

巴士方面，11月16日至20日，全市870條常規巴士線路保持正常運行，同時，重點在沙河片區、西麗片區、寶安中心區等區域增開巴士地鐵接駁專線56條。11月18日、19日部分時段，途經深南大道、香蜜湖路、沙河西路等管制區域的巴士線路將實施臨時繞行。

2026年APEC（亞太經合組織）第三十三次領導人非正式會議將於11月18日至19日在深圳市舉行。這是中國繼2001年上海和2014年北京之後，第三次舉辦APEC峰會，也是深圳首次承辦該級別盛會。 (Getty)

美團外全城超時免罰 羅湖福田取消訂單獲免責

11月16日至20日，美團對全城騎手超時訂單實行免責，羅湖、福田、南山重點區域因特殊情況和路況影響產生的取消訂單也予以免責。當騎手遇到路況、出餐、交付難題時，美團將通過調度支持騎手靈活交接，協助疏導出餐和配送秩序，減少集中配送壓力，同時保障用戶和商家的訂單配送體驗。