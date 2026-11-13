深圳APEC｜主會場花海迎最佳賞味期！香蜜湖景點打卡攻略｜附地址

2026年11月18日至19日，APEC領導人非正式會議將在深圳福田香蜜湖片區的深圳國際交流中心舉行。隨着峰會臨近，深圳盛會氛圍感愈發濃郁，香蜜湖周邊大片花海上新，吸引大批市民前來打卡，不少網民直呼，「深圳已迎來最佳賞味期」。附近的蓮花山公園、香蜜公園、深圳園博園、水圍1386文化街區等，也成為市民遊客放鬆的好去處。



香蜜湖周邊大片花海上新，吸引大批市民前來打卡，不少網民直呼，「深圳已迎來最佳賞味期」。（「幸福福田」微信公眾號）

香蜜湖大片花海上新 吸引市民拍照打卡

據「幸福福田」微信公眾號消息及網民分享的貼文，深圳國際交流中心周邊鋪滿了五顏六色的花海，五洲香蜜湖酒店前，大片玫紫色的花不斷向外延伸，加上巨大的「APEC CHINA 2026」標誌立牌，盛會氛圍濃厚。

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地址： 深圳市福田區香蜜湖街道香蜜社區香蜜湖路3006號（深圳國際交流中心內）

交通：乘坐地鐵1號線/7號線/9號線/11號線到車公廟站A口出站，沿香蜜湖路向北步行約15分鐘，或打車約3-5分鐘。



在蓮花山公園的風箏大草坪上，有一座以「同心聚力，花開亞太」為主題的長達21米的花壇，由七彩花環錯落環繞而成，對應APEC的21個成員經濟體，寓意亞太各經濟體深化合作、攜手共榮。花壇選用了深圳市花簕杜鵑搭配月季、繡球、鈴蘭、迎春花，以繁花傳遞友好熱情的待客心意。

蓮花山公園。（「幸福福田」微信公眾號）

地址：深圳市福田區紅荔路6030號（蓮花山主園區）

交通：從香蜜湖（香蜜站或香梅北站）乘坐地鐵搭乘2號線2至3站，從蓮花西站A口出站，步行約5分鐘。



此外，香蜜湖片區多條大道花團錦簇，各類鮮花沿路鋪展，隨處可見APEC元素，吸引不少市民前來打卡。許多網民發帖感嘆，「深圳迎來最佳賞味期」、「APEC感覺深圳把全市的花都搬來了」、「美炸的『油畫』綠化帶」、「深圳最近有億點好看」、「全妝的香蜜湖」。

網民發帖感歎。（小紅書）

網民發帖感歎。（小紅書）

網民發帖感歎。（小紅書）

香蜜公園：1.2公里空中棧道俯瞰主會場

深圳國際交流中心附近的香蜜公園佔地42.4萬平方米，內有一座小山丘。除了一般的山路，園內設置了一條長1.2公里，高8.8米的空中環形棧道連接小山丘，站在上面可以俯瞰整個香蜜公園，眺望福田的天際線。園內有花香湖及花蜜湖2個湖泊，水面開闊，四季景色各有不同。湖對岸就是深圳APEC的主會場，是市民打卡的絕佳機位。

香蜜公園。（「深圳樂遊公園」微信公眾號）

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地址：深圳市福田區農園路30號

交通：乘坐地鐵2號線/8號線到達香蜜地鐵站，從B或D出口出站，沿僑香路向西步行約5–7分鐘。



深圳園博園：四大國際主題花園亮相

深圳國際園林花卉博覽園距離香蜜湖僅一站地鐵之隔，是一座匯聚世界各地園林建築藝術的市政公園，佔地達66萬平方米。園內有徽派、江南、嶺南等中式園林，亦有日本園、印尼園等異國景點，一步一景，滿滿東西方園藝之美。今年5月，園博園再迎大升級，全新開放四大國際主題花園：美國加州陽光花園、東南亞萬象花園、俄羅斯普希金花園、加拿大花園，讓市民遊客一秒走進異國秘境。

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地址：深圳市福田區深南大道竹子林四路

交通：乘坐地鐵1號線到僑城東站A出口，出站後步行440公里，7分鐘左右即到園博園。

入場費：全免



水圍1386文化街區：騎樓入夜變宵夜天堂

往福田口岸方向，有一個水圍1386文化街區，由老舊城中村活化而成，將傳統嶺南騎樓建築注入現代霓虹燈與文創元素，白天好似走進港式懷舊電影，入夜後則變身夜市宵夜天堂。街區內開滿了正宗潮汕牛肉火鍋、烤魚、爆汁炭燒生蠔等，還有多間網紅手搖飲品與小酒館，性價比極高。

地址： 深圳市福田區水圍村內

交通： 福田口岸乘搭地鐵4號線福民站D出口



深業上城：聚集超300間潮牌商店

位於福田核心地段的深業上城大型購物城，聚集了超過300間潮牌商店、文青咖啡店、兒童遊樂場和餐廳，雲集各國品牌。源於日本的MUJI更於城內開設深圳旗艦店。店內除了販售MUJI產品，更設有工作坊，讓大家即場體驗各種工藝品。

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地址：深圳市福田區皇崗路5001號

交通：乘坐地鐵10號線到達冬瓜嶺站，從E出口或A出口出站，經由地下通道或地面步道步行約5分鐘。

