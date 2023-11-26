深圳「控煙」行動處罰2室內吸煙者　「別抽了」投訴小程序上線

為督促深圳市各類禁煙場所落實《深圳經濟特區控制吸煙條例》，11月20日至11月24日期間，深圳市控煙聯合轄區公安、交通運輸、市場監理、衛生監督等執法單位在龍華區進行5場專案控煙督查行動。

11月24日19時，督查組在龍華區商場內發現2名吸煙者，並當場開具《行政處罰決定書》。

今年，深圳市控煙辦開發了「別抽了」小程序，如發現有人在禁煙場所吸煙，可拍照後，在小程序上傳進行投訴。



督導組在2家餐廳中發現，分別有2名男子在餐廳的室內大廳抽煙，其後對2人進行執法宣導教育，並開具《當場行政處罰決定書》。當晚督查過程中，在不少餐飲商戶室外非吸煙點區域見到多位食客吸煙，執法人員上前提示吸煙者滅煙，並宣導《控煙條例》和吸煙危害。

當晚，督導組還對未張貼禁煙標識的商戶發放了禁煙標識，宣傳控煙知識等。執法人員提示，商家需在店內張貼禁煙標識，並請商家管理人員現場在店內張貼。

根據《控煙條例》，禁止吸煙場所的經營者和管理者應在禁止吸煙場所的入口及其他顯著位置設置禁止吸煙標識；對在禁止吸煙場所吸煙的，場所工作人員應要求其熄滅或者停止使用煙草製品；不熄滅或不停止使用的，應勸其離開；不服從勸阻且不離開該場所的，應向有關部門報告。

龍華區控煙辦公室工作人員塗家焱介紹，本次專案督察持續五天，覆蓋了辦公室、網咖、餐飲場所、地鐵站和深圳北站等各類場所。「龍華區控煙辦將於各單位加強配合，進一步推動禁煙場所控煙工作的落實，營造無煙環境。」

今年，深圳市控煙辦開發了「別抽了」小程序，市民如發現禁煙場所有人吸煙，可以拍照上傳，並對吸煙者和場所負責人進行提示，「別抽了」會對市民反饋的吸煙行為和場所進行核實處理，控煙志工也會對市民回饋存在違法吸煙的場所和個人進行宣導、普法，營造良好的控煙氛圍。