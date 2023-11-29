灣區行·橫琴｜為澳門人建｢全澳式｣樓盤　｢新街坊｣開售逾500人申請

2021年9月5日，國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》，其中將「建設便利澳門居民生活就業的新家園」作為橫琴粵澳合作區的重大使命，並重點提到，要加強與澳門社會民生合作，加快「澳門新街坊」建設，對接澳門教育、醫療、社會服務等民生公共服務和社會保障體系，拓展澳門居民優質生活空間。

11月初，《香港01》記者跟隨粵港澳大灣區集中採訪團進入橫琴，探訪橫琴澳門街坊會、澳門新街坊等粵澳合作民生建設。

值得關注的是，專為澳門居民興建的樓盤「澳門新街坊」於11月28日起認購，開售首日便收到逾500份申請。



３萬一平米低價引澳人置業

據介紹，「澳門新街坊」項目項目佔地面積逾19萬平方米，總建築面積約62萬平方米。提供約4000套住房，旨在為在橫琴工作生活的澳門居民提供優質居住生活空間，同時打造一個1.2萬至1.5萬人的宜居生活圈。

「新街坊」均價為3萬元每平方米，最低一套241萬元人民幣，僅針對持有澳門居民身份證、在澳門僅持有最多一套居住單位、在珠海亦無住宅物業的18歲以上人士。

為更好地服務來到橫琴的澳門居民，項目在教育、醫療、養老、社區服務等各民生領域都將全面對接澳門體制機制，並將持續完善法律及跨進交通等配套設施。

澳門新街坊樓盤。（南方網）

教育、醫療「全澳門式」運作

目前，「澳門新街坊」配套學校正在加快建設，計劃設立12個幼兒班和18個小學班，幼兒園和小學計劃於2024/2025學年啟用，同時正進行「澳門新街坊」中學的規劃工作。現已明確學校為一所澳人子弟學校，擬命名為「濠江中學附屬橫琴學校（澳人子女學校）」。未來，「澳門新街坊」可為澳門居民子女提供從幼兒園到高中的一條龍教育服務，提供與在澳門就讀學生相應的福利措施。

醫療服務方面，「澳門新街坊」計劃的衛生站將參照澳門醫療的運作模式，允許澳門醫護人員在「澳門新街坊」衛生站執業，允許在「澳門新街坊」衛生站內使用在澳門已上市的部分藥品，使在橫琴生活的澳門居民也能享有與澳門同等的基本醫療保健等服務。

設法律服務中心提供免費諮詢 穿梭巴士連接口岸社區

社會服務方面，將引進澳門元素建設「澳門新街坊」長者服務中心，提供多元化的文娛康樂、個案服務和日常生活支援等服務，方便澳門長者在合作區的生活。另外還計劃興建家庭社區服務中心，為在合作區生活的個人及家庭提供支援服務。

法律服務​​方面，橫琴合作區在「澳門新街坊」附近建設琴澳國際法務集聚區，已引進橫琴珠港澳（涉外）公共法律服務中心。該中心設有專門的「澳門新街坊」法律諮詢服務專區，由內地和澳門律師為澳門居民提供免費法律諮詢服務。

另外，在交通出行方面，「澳門新街坊」物業管理公司將為住戶提供口岸穿梭巴士，接載居民來往橫琴口岸及社區。此外，「澳門新街坊」現有5條公交線路連接橫琴口岸，6條「通琴號」跨境通勤線路延伸至項目，而輕軌橫琴線預計明年通車，將助力琴澳融入粵港澳大灣區。

澳門工作橫琴住 澳人：整體方便快捷

11月初，《香港01》跟隨粵港澳大灣區集中採訪團走入橫琴時，有工作人員介紹，至11月8日，到澳門新街坊的參觀人次已有近8000人。有澳門居民在參觀時表示，與家人想購買3房套間，「這裏的價格與澳門比很便宜，而且戶型方正、環境舒適，周圍發展也很好。」

還有在澳門工作的劉先生表示，看完新街坊的樓後，會優先考慮在這裏置業生活。「如果在橫琴居住，在澳門上班，通勤時間僅需增加半小時，整體還算比較方便快捷，的確值得考慮。」

另外，記者還參訪了距離「新街坊」不遠，已投入運營的「澳門街坊會橫琴綜合服務中心」。這裏為已來到橫琴居住的澳門長者，提供各種文娛活動、醫療服務。來自澳門的花姐表示，自己以來此居住3年，橫琴生活空間大十分舒適。在這裏她交到朋友，成為義工，她還稱會將橫琴推薦給自己澳門的朋友，希望能夠在橫琴一起共度晚年。

28日起認購 澳人冀為父母退休養老提供舒適環境

採訪團走入橫琴已過半月有餘，11月28日，「澳門新街坊」正式接受澳門居民認購。當日上午，售樓現場排起約80米長「人龍」，臨近道路停滿澳門拍照車輛。

現場認購手續包括，線上線下填寫完成申請表後取籌，等待叫號然後到申請選房區，遞交文件資料及10萬元人民幣定金、選樓，簽訂認購合約。截至當天下午三時，售樓處共收到逾500份申請。

前來認購的澳門市民紛紛表示，「父母養老」是選擇購買「新街坊」的原因之一，且是屬於澳門人自己的社區，配套設施也較珠海物業更有優勢。澳門市民黃先生表示，媽媽想到內地生活，看完「新街坊」後非常喜歡，想在這裏退休，而且售價十分有吸引力。陳女士亦表示，「兩房戶型是心儀選項，想給父母更好的生活居住環境。」