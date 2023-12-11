深圳試行｢即買即退｣退稅政策　羅湖萬象23家試點商鋪滿足港人消費

據《深圳衛視》報道，今日起（12月11日），深圳將試行離境退稅「即買即退」便利措施，即境外旅客在深圳的試點商店內購買商品後，按規定取得銷售發票和《境外旅客购物离境退税申请单》，便可當場領取以人民幣現金支付的實退增值稅款。



深圳羅湖萬象城。（視覺中國）

過去，離境退稅需要在機場離境時辦理，而比較傳統離境退稅方式，「即買即退」最大的特色和優勢是境外旅客可在試點商店購物現場領取退稅款，便於再次消費。

深圳首批離境退稅「即買即退」試點商店有23家，均位於羅湖區萬象城。試點商店涵蓋了LV、Ferragamo等國際知名消費品牌。試點還將同步設置「即買即退」集中退付的商場服務台，降低單戶商店自備現金的要求，也使得境外旅客實現「分散消費、一次領錢」。據深圳萬象城工作人員介紹，「即買即退」需要境外消費者在消費後17日內離境。

當日，一位來自白俄羅斯的IGOR先生成為深圳市首筆「即買即退」政策的享受者，「今天我買了價格16200元的提包，現場就收到了1458元的退稅款，感覺很方便。」

國​​家稅務總局深圳市稅務局第二稅務分局局長戴文忠表示，「同一日，同一旅客在同一試點商店購物的上限額度為11萬元人民幣，以最大程度滿足境外旅客，尤其香港同胞的消費需求。」

據報道，今年1至11月，深圳市累計銷售離境退稅貨物總金額2235.13萬元，共262人申請辦理離境退稅，開立離境退稅申請單461份，辦理退稅金額226.23萬元，商品類別主要集中在鐘錶、提包、背包及服裝等。

國稅局深圳市稅務局黨委委員、副局長明安斌表示，將通過試行效果，不斷優化辦理流程，「從萬象城起步，爭取覆蓋全市知名消費街區，助力深圳建設更俱全球影響力的經濟中心城市和現代化國際大都市。」據悉，深圳是繼北京、上海、廣州、杭州、成都之後又一試行離境退稅「即買即退」的城市。

另外，除新試行的「即買即退」措施外，羅湖萬象城有35家商店支持離境退稅，包括Hermes、LV、Dior等。境外遊客在同一日同一家店舖購買500元人民幣即可於寶安機場及蛇口郵輪母港等離境口岸內的退稅代理機構辦理退稅。