北上購物新選擇｜深圳前海壹方匯正式開業　開幕活動將邀請高路斯

深圳購物又多了新選擇！位於前海合作區桂灣片區的前海壹方匯購物中心12月22日開啟試營業，與地鐵5號線桂灣站A2出口無縫連接，距離深圳灣口岸、廣深沿江高速口、蛇口碼頭或深圳機場僅15分鐘車程。



為了慶祝試營業開啟前海壹方匯將於12月22日起推出「音樂」、「運動」和「藝術」系列主題活動，作為小紅書城市戶外運動季深圳首站，12月30日特別邀請世界盃金球王、德國傳奇球星高路斯（Miroslav Klose，又譯克洛澤）親臨現場。



深圳前海壹方匯引進眾多全國首店、華南首店及深圳首店，引入CINESKY新天影院、foodrepublic大食代、UNIQLO優衣庫等知名品牌，確保項目穩定吸引核心客流。

在零售板塊運用「細分賽道+首店」品牌組合，引進SRAM Experience Center、01SPORT（SIDAS、SIMTH、MONS ROYALE）、wildNOW、DAKYAM、REOCHA、WHATEVER NEXT等首店，以及大眾知名運動品牌，如NIKE、Adidas、New Balance Running store、KAPPA、ANTA、LI NING 等，滿足不同消費者的需求，提升項目吸引力。

+ 5

此外，深圳前海壹方匯有不少餐飲首店和形象店，如花悅庭CHEF、椿廬、Cest Leman、Le Pissenlit、ONE SMILE、mellow、The HAPPY MONK、千熾鐵板燒、朕呷糟粕醋火鍋、西塔老太太等。

飲料方面更聚集了星巴克甄選、M Stand、奈雪的茶、MANNER咖啡、東方梔子、本來不該有、ARTEASG、茶小秈、瑞幸咖啡等，為消費者提供輕鬆社交和休閒體驗。

配套服務方面引入了涳SPA、美岸普拉提PRO、花梨生、優萊·美肌等服務，更好地滿足周邊核心客群的多元化需求。

據了解，前海壹方匯由鴻榮源壹方商置開發興建，商業建築面積達8萬㎡，致力於打造精品主題型商業項目，匯聚多元業態，全面打造「城市中心公園Mall」。

前海壹方匯商業建築面積達8萬㎡。

為了慶祝試營業開啟，前海壹方匯將於12月22日起，推出系列主題活動包括小紅書城市戶外運動季深圳首站，特別邀請世界盃金球王、德國傳奇球星克洛澤親臨現場；與新媒體藝術家曹雨西合作打造數字藝術品——心動版<花粉像素>、<四時比鄰>；兩座獻禮前海的永久藝術裝置——<心動>和<表白>；下班音樂live，灣心庭院主題音樂派。

前海壹方匯有live表演。（小紅書）

壹方匯地址：深圳市南山區南山街道聽海大道5059號



交通：

1、地鐵5號線桂灣站

2、地鐵11號線前海灣地鐵站A出口（步行15分鐘抵達）

3、地鐵9號線前灣站B出口（步行14分鐘抵達）

4、深圳灣口岸巴士M507路快線，至桂灣地鐵站（招呼站）

