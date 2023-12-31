深圳南山好去處｜后海匯潮流藝術新展覽　免費入場打卡畫作與裝置

在2023年的尾巴，南山后海匯又有一個藝術展覽「MOMENTS時刻」，就開在后海匯B1層，由A：GALLERY藝間畫廊策劃。



「時刻」，一個捕捉物體隨時間轉變的藝術展覽。展覽中的每件作品都講述了一個轉變的故事，突出了隨時間流逝的物體磨損與風化中的優雅。從顏色的微妙褪色到自然界的生長和衰退，記錄時間留下的痕跡。

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MOMENTS時刻——打卡新興藝術家展覽

展覽包含多樣的藝術家作品，每件作品都提供了對不斷變化的生命之織的獨特視角，揭示了日常事物老化和演變的美。它是一次看到時間對我們周圍世界細微而強大影響的機會。通過藝術體驗這些永恆的變化，並以全新的方式看待平凡事物。

「時刻」不僅僅是一個展覽；它是一次穿越不斷流動的時間之河的旅程。

作品賞析：八位新興藝術家，展出20件作品

Artists：Jade Kim

Jade Kim是一位以韓國首爾為基地的畫家，他自學繪畫並開始自己的職業生涯，他還是一位非常神秘的藝術家。

Jade Kim的創作是通過塑造「MIN」為基礎，這個人物的靈感來源於他的妻子。

所有作品都結合了他童年所有的經歷和關注的社會問題以及幻想。他的藝術也深刻表達出了現實生活裏的快速變化和發展。

除此之外，Jade Kim還是造型藝術家，現場可以能欣賞到他親自創造的角色3D模型噢～

Artists：Byun Se hee

出生於韓國新鋭藝術家邊世喜（Byun Se hee），用畫筆創造出一個虛幻的充滿童真的失樂園，也是專屬於藝術家的夢境桃源。

戴着巫師帽的小男孩是邊世喜一系列作品中最常出現的角色之一，在這次展覽中她還創作了跟聖誕節有關的畫作。

於邊世喜而言，希望大家在欣賞作品的同時，也能找到散落在時間之河中的快樂和「閃耀的事物」。

Artists：Yuya saito

日本東京藝術家Yuya Saito，受到他童年的滑板運動的啓發，為街頭創立了一種新的視覺語言——「曲線形狀」，並呈現了「人與城市之間關係」的作品。

在「MOMENTS時刻」藝術聯展中，《Back in the Day》兩幅作品都是用的油畫木板來呈現，風格十分清新新奇。

Artists：WAKARU

日本當紅藝術家Wakaru也是一位插畫師，她的畫作充滿温暖與歡樂的笑臉廣受歡迎。

她的插畫圖基本上都是通過簡單而又生動的線條和色彩，講述着關於日常生活和身邊人的温馨故事。畫作裏不僅展示了不同膚色的人物微笑，也包含了許多可愛的動物形象，這些象徵着愛與鼓勵。Wakaru的作品是視覺的享受，也是心靈的撫慰。

Artists：Sefany Zefanya

Sefany Zefanya《Shadow of tomorrow》，丙烯畫布，100×100cm（ShenzhenWeekly提供）

來自印度尼西亞的視覺藝術家斯特凡妮澤法尼亞（Stefany Zefanya），熱愛運用水彩和混合媒介創作藝術，通過隱喻性的物件來展現日常生活體驗。

斯特凡妮澤法尼亞表示：「對我而言，我創作的每一件藝術作品都是對我終將離去的生活的一種傳承」。

探索HHH Park新潮流文化 6大現場互動裝置

除了有多位藝術家的「MOMENTS時刻」藝術聯展，還有三大藝術裝置和快閃空間，都能免費打卡。后海匯作為2023年深圳光影藝術季的南山分會場之一，將在街區現場帶來3大光影藝術作品。

創新明日之境——打卡大型宇宙空間裝置

明日之境：Fission egg啓動空間站

屹立在后海匯廣場中央的巨型裝置「啓動空間站」，在黑夜中亮燈，藍色和粉色交織的光影充滿着神秘的色彩，科幻感十足。

另外還有2件光影藝術裝置「蓄流之境（ Tentacle tree互鏈收發站）」和超體之境（ Dragonnucleus反應堆）」也即將現身，大家也別錯過了哦！

嬉遊之境——打卡放空互動潮流空間

📍 后海匯 L3層

3個互動空間，各有主題

放空人生，在新中式的休息空間裏，停下腳步小憩片刻，靜下心來放空一切。

無界時尚，在彩色空間裏任由鏡子反射出數個不同的自己，在這裏我們可以不被任何人定義，我就是我。

靜樂止水，肆意躺在温暖又慵懶的沙發裏，放空發呆，難得的浪費時間。

后海匯新潮流文化

后海匯，作為深圳首個青年文化社區，也是灣區青年文化連結體。

這裏匯聚了眾多潮流、先鋒品牌首店、旗艦店，也提供豐富精彩的潮流活動，在這裏可以找到表達自我意志的空間、找到志同道合的朋友，是潮流青年不會錯過的打卡地。

HHH STORE

📍 后海匯 B1-34（客服中心旁）

「HHH STORE」是一個不拘泥於目的和形式的空間。擺放在正中間的裝置作品——「Immaginazione Del Pino松的想象力」，出自藝術家劉瀟憶之手。

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「她從小就對松樹有着很強的觸感，認為這是一種非常有生命力的植物。偶然間接觸到有趣的虛擬藝術，認為虛擬世界可以創造無限的可能。於是便把自己比擬成一顆松，在虛擬世界中不斷的更新自我。這個作品呈現出三維空間與虛擬世界的碰撞，形成植物與電子器物交織的樂章。」

此外，還能在HHH STORE用積分兑換周邊禮品噢。

無論何時，讓熱愛自由着陸。

后海匯

地址：深圳南山區后海濱路3288號

交通：深圳地鐵2/8/11號線后海站A出口



「MOMENTS時刻」藝術展覽

日期：2023.12.15至2024.1.26

時間：11:00-20:00，週一閉展

地點：后海匯B1-38

Tips：看展還可以領取藝術家限定周邊



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