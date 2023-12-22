兩大巨星前後腳訪大灣區　C朗1月底深圳踢友賽　美斯2月香港獻技

美斯及C朗兩大球壇巨星，將會前後腳到訪大灣區！

C朗效力的沙特阿拉伯球會艾納斯將會在1月底訪深圳，在1月24日及28日分別踢兩場友賽對上海申花及浙江隊。C朗離開深圳後，先返沙特跟美斯交鋒，跟住就到美斯到訪香港。美斯效力的美職聯球隊國際邁亞密在2月3日於大球場操練，到2月4日踢表演賽。



主辦單位發布艾納斯訪華的宣傳海報。（大麥網圖片）

沙特球會艾納斯（內地譯名為利雅德勝利）落實在1月底訪問中國，在深圳踢兩場表演賽，名為「榮耀巡迴賽2024利雅德勝利中國行」。主辦單位已公布賽事及售票詳情，兩戰皆在深圳大運中心體育場舉行。首場於1月24日晚對上海申花，休息幾日後，於1月28日晚對浙江隊。

浙江隊發布友賽艾納斯的海報。（浙江隊微博）

在主辦單位及浙江隊發布的海報中，艾納斯頭號球星C朗都在顯眼的位置，若果這位38歲葡萄牙球星無傷無病，相信會隨隊到訪深圳。暫時未知C朗埗步的日子，但從比賽日期估計，他只少留在中國5日。深圳跟香港只是一河之隔，不知C朗會否順道來港逛逛？

艾納斯及C朗不會留在中國太久，因為他們要去沙特，在2月1日出戰利雅特賽季盃（Riyadh Season Cup），面對國際邁亞密，料會見到C朗跟美斯正面交鋒。

美斯C朗落實再度交手！國際邁亞密遠征沙特對利雅得雙雄後再訪港

今年1月，PSG曾作客與沙特明星隊友賽，C朗及美斯同場獻技。（Getty Images）

這邊C朗去完大灣區才鬥美斯，那邊美斯對完C朗才來大灣區。美斯效力的國際邁亞密在1月先訪沙特，踢兩場利雅特賽季盃，1月29日先對希拉爾，2月1日則對艾納斯。之後，國際邁亞密及美斯就啟程來港。

美斯訪港比賽的宣傳海報。（Talter Asia）

據足總會長貝鈞奇透露，國際邁亞密旋風式訪港4日，會在2月2日抵港，2月3日在大球場公開操練，2月4日就跟港超球員組成的「香港隊」獻技，之後在2月5日離港。

國際邁亞密及美斯離開香港後，會前往日本，在2月7日友賽神戶勝利船。根據國際邁亞密官網，他們在2月16日將友賽美斯的母會紐維爾舊生。

國際邁亞密友賽香港隊的門票已售罄，但錯過了現場觀看美斯的朋友勿要失望，因為C朗訪華的門票還未開售。艾納斯的兩場友賽都在深圳大運中心體育場舉行，離港深關口大約1小時地鐵車程，也方便港人北上睇波。

這兩場艾納斯表演賽的門票在「貓眼娛樂」及「大麥網」發售，開售時間為12月25日下午3時17分。門票價格分為380、880、1880、2880、3880及4580人民幣。門票採用實名制入場。

兩場艾納斯在深圳的友賽門票會在12月25日開售。（大麥網截圖）

「榮耀巡迴賽2024利雅德勝利中國行」

第一場表演賽詳情：

【日期】2024年1月24日（星期三）

【時間】晚上7時30分

【地點】深圳大運中心體育場

【對手】艾納斯VS上海申花

第二場表演賽詳情：

【日期】2024年1月28日（星期日）

【時間】晚上7時30分

【地點】深圳大運中心體育場

【對手】艾納斯VS浙江隊