福田商場推港人優惠　聖誕假食肆逼爆延時營業　食客排足2個鐘

「港人北上」在年末達到新高峰，入境處統計23日有超過37萬港人北上，深圳不少商場也祭出聖誕年末優惠，希望能吸引港人消費。尤其港人常去的福田COCO Park、卓越INTOWN給出不少專屬港人的優惠，包括餐飲店、KTV、酒吧甚至美容店等。

24日，《香港01》記者直擊聖誕假港人北上現況，發現深圳灣、福田等口岸人潮眾多，許多港人更是一家大小提著行李箱。而上述兩個商場內也是人頭洶湧，不少食肆大排長龍，甚至特意延長營業時間。



記者走訪位於會展中心地鐵站附近的「卓越INTOWN」，在一樓客服中心通過登記電話號碼，出示回鄉證後，領取了「港人獨家福利包」，裏面有超過16家給出「港人獨家優惠」，同時推出「印花收集」活動，可免費兌換奶茶、小食等。

其中一家椰子雞火鍋店的工作人員告訴記者，使用港人專屬的套餐優惠後，顧客亦可再購買美團代金劵疊加使用；而且優惠期不限節假日，只要在優惠時間範圍內即可使用。不過另一家日式居酒屋的店員則表示，12月24日、25日不可使用該專屬優惠。可見，許多優惠仍需要與商家再次確認。

港客不在意優惠：想揀心水店食

在這家居酒屋外，記者看到室外等待區坐著大量正在排隊的港人食客。有香港食客告訴記者，他們排隊的是一家朝鮮族燒烤店，而且已等待多時，想要吃到這家燒烤需要下午6點前來排隊。對於是否知道有專屬港人的優惠時，他們說：「我知有啲優惠，不過我哋冇咩需要，我哋諗住隨心隨意啲揀自己中意嘅店食。」記者發現，這家朝鮮族燒烤當時（傍晚6時30分）已排110多號桌，店內有大量港人食客。

除卓越INTOWN外，記者還來到福田COCO Park，商場內遊客如織，部分廣告牌貼有「港人優惠」字樣。記者到一期二樓客服中心憑港澳通行證領取港客優惠禮包，並掃碼領取微信錢包優惠。目前，COCO Park加入港客優惠的店家有超過15家，但是每家優惠規則不同，顧客消費前需與商家確認優惠是否可於當日使用，以及是否可與美團等優惠疊加使用。

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一家可以為港人提供專屬優惠的義大利餐廳內，記者在買單時向店員出示了優惠代金劵及回鄉證後，店員當即在總價上減去優惠價格。不過代金劵顯示，12月25日聖誕節當日該優惠不可使用。

再以KTV星聚會為例，前台跟記者透露，歡唱2小時的優惠要提前預定且在特殊節假日都不能使用，譬如聖誕、12月31日跨年等節日。前台也透露，平常到星聚會的顧客中有六七成都是港人，港人本就是他們重要客源。

而松鶴樓及TAGSIU精釀酒吧的店員則表示，針對港人的專屬優惠不區分節假日，聖誕當日亦可使用。

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「香港人真的好多！」 COCO Park食肆延長營業

福田COCOpark內有食肆亦因客人過多而延長營業。其中一家名為東洞的韓餐店，記者於7時30分前往取號時發現，前面已排隊約100桌，店員稱需要等待2個小時，為讓客人們盡興而歸，這家店今日特意延長營業至凌晨12點。

香港市民王小姐接受採訪時說，自己與朋友今日（24日）特意來深圳過平安夜，想嚐嚐這家韓餐店，不過前去排隊時已有50多桌，無奈只能吃另一家無需排隊的餐廳，然而當她與朋友聚餐結束後發現，這家韓餐店仍在排隊。她感嘆，「今日COCO Park香港人真是好多啊！」

香港版微信內，在「我—服務—跨境遊」介面可查看「深圳·精選優惠」，其中包含世紀匯、深業上城、福田COCO Park、卓越INTOWN等各大商場為港人推出的獨家優惠：