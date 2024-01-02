深圳上榜十大熱門旅行目的地　元旦假期接待國內遊客逾237萬人次

深圳市文化廣電旅遊體育局公布，2024年元旦假期，深圳上榜遊客十大最愛熱門目的地、首日最熱門的旅行目的地。統計數據顯示，全市3天共接待國內遊客237.03萬人次，實現國內旅遊收入16.52億元（人民幣，下同），同比分別增長92.26%、100.99%。



深圳全市重點景區假期3天共接待遊客110.59萬人次，實現營業收入5531.16萬元，按可比口徑同比2023年元旦分別增長65.58%、89.91%。

調查數據顯示，2024年元旦深圳客源以深圳本地遊客為主，占比達67.33%；其次是珠三角地區的遊客，占比達20.05%；省外遊客僅占8.17%，主要來源於湖南省、福建省和江蘇省。

2024年元旦，深圳全市共接待一日遊遊客180.12萬人次，占比75.99%，其中本市一日遊遊客達158.41萬人次，占比66.83%，遊客熱衷於城市深度遊、Citywalk、露營登山等旅遊場景。

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調查數據顯示，2024年元旦假日期間，遊客在餐飲、購物上的消費支出占比超過50%，人均花費696.99元。其中，一日遊遊客餐飲及購物花費占比73.49%，人均花費363.45元；過夜遊客在長途交通、餐飲、住宿和購物上的花費占比較高，均在17%以上，人均花費1752.63元。

2024年元旦，全市重點景區假期3天共接待遊客110.59萬人次，按可比口徑較2023年元旦同比增長65.58%，錦繡中華、野生動物園、山水田園等多個景區的同比增長幅度在100%以上。

深圳市重點監測景區接待量排名前十的分別是歡樂港灣、歡樂海岸、甘坑小鎮、世界之窗、華強北步行街區、仙湖植物園、野生動物園、錦繡中華、海上田園和光明農場。其中，歡樂港灣和歡樂海岸日均接待量超10萬人次。

元旦假期，全市納入假日旅遊數據直報系統統計的星級酒店，平均出租率達61.79%，高出2023年同期9.68個百分點，出租率創歷史新高。納入統計的星級酒店平均房價572.34元/間天，與2023年同期相比增長56.23%。