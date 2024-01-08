01街訪｜深圳人冀北上熱潮有來有回　憶99年訪港：細節用心人有禮

北上熱潮持續，數據顯示，2023年每一個內地客南下，同時就有兩名港人北上。對於這股熱潮，深圳業者和當地人怎麼看呢？記者日前隨機來到羅湖區在2023年新開的商場KK TIME，週四的午後並不鄰近口岸的商場，仍可以看到一團一團的港人。針對港人北上的熱潮，《香港01》記者也採訪了深圳人、深圳的商家，有店員對於北上熱潮大讚「梗係好啦！」



本身是深圳人的王阿姨表示，希望深港兩地能「有來有往，不能只有北上」，她更指出，大陸人去香港都買有品牌的東西，希望港府能夠多多打假，「因為如果去香港，買到假貨會很影響消費」，如果香港強化品牌質量，她認為大陸人都會多多去幫襯。

王阿姨也回憶1999年首次去香港的場景，「就很新奇，香港很多公共場所感覺很多細節很用心，有很多提醒行人的標貼，開門的時候要注意後面的人，「當時我還寫了一個感想文！」她也大讚港人有禮貌，「在香港不怕迷路」。

旅發局除夕煙花音樂匯演為歷時最長的一次，尖沙咀海旁人山人海，吸引許多內地客前來。（洪芷菁攝）

港人週間上深圳不只在福田羅湖：只要地鐵能到都會去

2023年全年有1.4億港人人次出入境，出境人數約7,200萬人次，在「北上」熱潮下，當中七成五返內地，錄5,300多萬人次。訪港內地客全年有逾2,650萬人次，北上南下相差2,680萬人次，意及每一個內地客南下，同時就有兩名港人北上。

港人柯先生和一眾好友到KK TIME的一間冰室吃飯。他指出，自己週間都會上深圳，一般都是當天來回, 相約不同的朋友，他更指自己沒有固定會去深圳的哪裏玩，「只要地鐵能到的地方都會去，時常探索新的地方」。

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據此前報道，深圳地鐵的60歲以上長者免費搭乘的優惠，吸引許多退休港人週間北上消費。柯先生採訪當天從羅湖口岸入境, 第一次到KKtime 商場。問及為何會北上消費，柯先生表示，內地消費較低，服務更好，地方更大，食物選擇更多，「平啲啦，招呼好啲啦，地方大啲啦、闊啲啦」。

柯先生採訪當天從羅湖口岸入境。問及為何會北上消費，柯先生表示，「平啲啦，招呼好啲啦，地方大啲啦、闊啲啦」。（王海圖攝）

北上熱潮成深圳熱話 業者：之前幾年都係我哋深圳上香港嘅

柯先生到訪冰室的服務員透露，港人北上確實振興深圳餐飲業，他們雖然才開了幾個月，但已經打算進攻更多港人的福田區Coco park，該店職員透露，雖然該商場才剛開，但現在「週末都要排隊，這裏是香港人比較多，佔六成左右。」

KK TIME冰室服務員指港人北上熱潮在餐飲界已經成為熱話。（王海圖攝）

她表示，他們專注香港口味，「香港人北上消費都能嘗試到家鄉的味道也蠻好」，她表示如果對香港消費者而言，深圳能做出食物能得上香港服務也能跟得上的話，就能超越香港，「因為我們有價格有優勢」。店員更開心透露自己正在努力學粵語，「我覺得粵語聽起來很高級！」

在KK TIME商場超市打工的梁女士稱，知道很多港人北上消費，由於交通不方便，與口岸也有一定距離，商場平日人流較少，但周六周日會有很多港人到該超市消費，大多購買牛奶、雞、排骨、果汁。

梗係好啦，之前幾年都係我哋深圳上香港嘅，宜家呢好多香港人返嚟深圳消費。 梁女士

在KK TIME商場超市打工的梁女士開心看待港人北上，「之前幾年都係我哋深圳上香港嘅，宜家呢好多香港人返嚟深圳消費」。（王海圖攝）

深圳人冀港府努力打假、主打品牌：99年初訪香港印象好好！

元初食品超市職員王小姐是深圳人，她透露，自己第一次去香港是1999年。那個時候就很新奇，香港很多公共場所感覺很多細節很用心，有很多提醒行人的標貼，開門的時候要注意後面的人，「當時我還寫了一個感想文！」

王小姐指出，最令他驚奇的是清潔工跪在地上拿洗衣粉（刷地），那時候我覺得香港清潔工特別好，「不卑不亢的」，反觀內地的這些基層人員會覺得自己低人一等，哪怕一些物業管理和保安和業主的互動特別平等，我就說香港這個城市還是特別平等的，「在路上跟人打交道也特別禮貌，在香港也不怕迷路。」

王小姐認為，香港清潔工特別好，「不卑不亢的」，令他當時對香港的印象特別好。（鄭子峰攝）

對於港人北上消費的看法，王小姐認為，主要是因為在疫情三年後，中港通關，受到經濟形勢影響，深圳的價格更實惠，選擇性更大更多元。王小姐笑說，「香港人好像什麼都喜歡，大包小包來買東西」。她認為北上熱潮關鍵還是深港兩地的物價差，「路價加消費划算了，他們（港人）才會來。」

對於香港的觀光業，王小姐認為，香港應該發揮香港的優勢，「香港也有這邊（內地）沒有的東西，香港應該要強化他的品牌，我這邊的朋友去香港都是買牌子，好的東西。」王小姐也期許，香港跟深圳能有來有往，多點人南下消費，「大家應該互相有個平衡。」

王小姐在採訪過程中不斷稱讚，「香港挺好的！香港挺好的」。（王海圖攝）

王小姐更建議，香港應該在「打假、水貨」方面做得更好，她指出上水其實有不少假貨，「因為如果去香港，買到假貨會很影響消費觀感」，她相信如果香港強化品牌質量，「會有很多大陸人過去的，大陸有錢人多嘛！」

王小姐透露自己疫情過後去過香港兩次，「在香港逛的不是很多，香港人太多了，整街都是店舖」，自己最喜歡去九龍公園轉轉。他舉例，像維多利亞港的煙花「這類能代表香港文化的東西」就挺好的。

未來會不會有興趣再訪港，她則笑說，要看香港的節目推的吸引人才會去。現在新奇好玩的東西太多了，「我都是聽朋友說哪裏好玩就去哪裏。」

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南昌大叔稱港人北上消費好正常 嘆：港一個月菜金貴南昌十倍

記者在元旦首日也採訪趁着連假從江西南昌來港探訪女兒的任先生。他感嘆，對內地人來講香港消費太高了，「舉個好簡單例子，在南昌我一個月買菜1000元（人民幣）不到，但香港是好幾倍」。他又指，打的士真的太貴，「簡直貴得嚇人，是南昌的10倍」，「但他認為香港的的士司機比內地貼心，會提醒我要繫上安全帶。」

他認為北上很正常，因為消費比香港便宜，「香港的旅遊沒有什麼優勢，但他可以作為高端消費的地方，奢侈品，香港的黃金」，任先生第一次來港是1980年代末期，當時就覺得「香港買金子便宜，工藝也比內地好。」

▼1月1日元旦凌晨 尖沙咀市民觀看煙花倒數匯演▼



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來港多次的任先生最推薦的香港觀光景點跟一般內地旅客的認知不同，任先生認為，自己喜歡陳舊的「老香港」，任先生說道，「愈老的地方愈喜歡，特別喜歡鯉魚門那邊還包括西貢小漁港、大澳，保留以前老香港的風光。」

旅遊發展局繼2018年除夕後，再於12月31日除夕夜復辦「香港跨年倒數」維港煙花音樂匯演，天氣和暖又無下雨，吸引大批市民及遊客一早到場霸位等候觀賞。警方表示，維港兩岸超過47.9萬人觀看。

任先生回憶，自己曾經在2018年看過維港的煙花，「坐了15個小時，今年就放棄了，好怕進得去出不來。」

▼1月1日 大批內地旅客凌晨滯留東鐵上水站▼

