運營20年是交通工具亦是城市名片　港人讚深圳地鐵：大靚且方便

隨著年末深圳地鐵8號線二期開通，2023年深圳地鐵通車路線全面收官。據「深圳地鐵」數據，12月31日深圳市軌道交通全網客流達到1017.34萬人次，成為繼北京、上海、廣州之後第四個越過千萬客流量級的城市。元旦假日3天總客流達到2690萬人次，創下客流新高。

從2004年一號線通車，直到今日走過20年的深圳地鐵已開通16條路線。「服務市民的同時，也是創造深圳地標」，地鐵8號線二期開通之時，深圳地鐵集團負責人廖雷向《香港01》表示，這是深圳地鐵一直以來的宗旨。

記者亦採訪了不少北上的香港市民，他們表示，到深圳後深圳地鐵作為出行的主要交通工具「又大又靚，而且很方便」，而且「長者免費」的便利措施亦獲港人稱讚。



深圳地鐵8號線二期，12月27日正式開通運營。（深圳衛視）

與一行山友特意來深圳地鐵8號線打卡的港人陸女士表示，深圳地鐵的每個站都有自己的特色。她還介紹，尤其從香港搭東鐵到深圳長者只用2蚊，到深圳更是長者免費，非常方便，「今次搭地鐵都不用錢，是免費的。」

港人梁小姐也與朋友同行，並利用深圳地鐵沿線規劃了一日遊行程，「先到大梅沙拍照，再去鹽田墟吃海鮮最後去盒馬買嘢，從落馬洲返香港」。梁女士表示，深圳地鐵到各個景區非常方便，路線圖清晰、換乘簡單。

除了站外景區，梁小姐「地鐵裏都有打卡景點」是深圳地鐵最大的優點。而且與香港相比，「哩度就真係大大大，大好多！因為香港地鐵就好逼人，好窄。」

「搭乘地鐵去看海」、「打卡網紅站」等，讓深圳地鐵從簡單的交通工具，變成城市名片。深圳地鐵公司負責人廖雷對此表示，「深圳地鐵以服務市民，為城市增添亮點，展現城市文化為目標，所以深圳的地鐵在設計上會更加用心。」

廖雷以此次新開通的地鐵八號線二期工程為例介紹，大梅沙站的鯨魚裝飾，就是以2021年到訪深圳大鵬灣的布氏鯨為靈感，「也是向市民和遊客介紹我們深圳的自然人文，還有生態環境的治理。」且8號線與2號線相連，串聯起深圳東西兩邊，囊括了深圳灣、海上世界、紅樹灣、市民中心、仙湖植物園、大梅沙等主要景區。

深圳地鐵八號線成為打卡新地標（點睇大圖）：

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另據此前報道，深圳地鐵工作人員曾介紹，60歲以上長者搭乘地鐵、巴士等公共交通時，只需要向閘口工作人員或司機出示身份證明，即可免費搭乘。「全世界60歲以上的老人都可以免費乘坐，只要有能夠證明自己60歲以上的證件就可以。」

除8號線二期工程開通的4個站點外，深圳的網紅站還有被稱為「天空之眼」的崗廈北、出站即看海的深圳灣公園」、「好運站點」翻身站、科技感十足的華為站等等。

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「厚德載運，深鐵為民」是深圳地鐵的發展宗旨。為滿足深港過境客流需要，自2004年深圳地鐵1號線通車運營以來，經過20年的發展，深圳已開通運營16條地鐵線路，城市軌道交通線網規模達567.1公里。2024年，深圳將繼續建設13、22、25、27號等地鐵線，其中13號線將聯通深圳灣口岸，繼續服務深港客流。

《深圳市綜合交通「十四五」規劃》提出，2035年，深圳將率先建成安全、便利、高效、綠色、經濟的現代化綜合交通運輸體系，全面建成「三個1000公里」骨幹交通網。

深圳都市交通發展研究院副院長董威曾展望深圳地鐵的未來，表示「今後深圳也將和其他國際化大都市的交通發展道路一樣，讓地鐵肩負起城市內部交通出行，逐步實現跨城出行的重任。」