深圳新地標！美術館新館幾大看點　內附預約及交通詳情

深圳又多了一個藝術文化新地標——於11月揭幕的深圳美術館（新館），被視為科技與藝術融合的「結晶」，這裏有哪些搶眼打卡點？開館展覽又有哪些必看項目呢？



深圳美術館（新館）位於龍華區，1976建館之初名為深圳展覽館，1978年才正式更名為深圳美術館，展出過不少中國當代藝術家的作品。

與位於羅湖區東湖公園的「舊館」相比，新館從外而內展示了深圳嶄新的藝術氣質。

深圳美術館新館 簡約設計日夜體驗大不同

新館外貌以純白色簡約設計為主調，開館前已引發關注。整個建築佔地面積達6.6萬平方米，比香港同樣主打新時代藝術的「M+博物館」大一點。

館內設有18個藝術展廳、一個半室外雕塑場、典藏畫庫、學術報告廳、藝術圖書室、活動空間等。

深圳美術館新館外型簡約，表面的梭狀石材有透光效果，能節省室內電力，同時令室內自然光更柔和。（深圳建築微信/當代中國授權）

深圳美術館新館的外牆由梭狀石材「編織」而成，不同的斜柱幕牆做成立體多層次效果，外型雄偉。梭狀石材組成的光棚，能將直射的陽光變成漫射光，令室內變得舒適和諧；而當入夜後，光棚發出的光芒，令到建築物宛如寶石盒子一樣耀眼生輝。

白天與黑夜，深圳美術館新館的外觀都有不同的視覺震撼。

室內黑白元素 本身已是藝術品

而室內，黑與白的設計同樣吸睛。

白色的牆壁，與黑色的地板、長樓梯、電梯，呈現出經典的撞色搭配；玻璃幕牆上裝飾的黑鐵框，令幕牆看起來如同優雅的玻璃藝術品。

位於中庭的「水廣場」，能隨着陽光不同，顯現出不同的光線與陰影效果。天熱時，水廣場上能生出繚繞的霧氣，降低空間的溫度，意境與實用俱備，是不容錯過的打卡位。

深圳美術館新館室內以黑白為主調，優勢有氣質，左右兩圖就是中庭「水廣場」的前與後景，氣溫升高時會生出霧氣，降低空間的溫度，有機會一定要看一下。（網上圖片/當代中國授權）

深圳美術館新館共有4層：

第一層樓底最高，達13.9米，配備靈活展板能同時分成不同的獨立空間，舉辦不同的大型展覽；

第二層有一個達3900平方米的半室外雕塑展場，為舉辦大型雕塑展提供條件；

第三層設有仿自然光的專業燈膜，科技元素增加觀賞體驗；

第四層則設有恒溫展櫃，可以展出博物館級藏品。

鹽田千春「顫動的靈魂」 「紅與黑」衝擊視覺

為了配合開幕，深圳美術館新館設有7大開館展覽，現時仍有5個正在舉行。這5個展覽的來頭不小，不乏赫赫有名的外國藝術家真蹟，以下介紹3大人氣展覽。

深圳美術館新館請來日本著名女藝術家鹽田千春展示作品，她的作品以紅色、黑色，以及絲線為主調，帶來視覺震撼。 （視覺中國/當代中國授權）

鹽田千春是日本著名的藝術大師，她曾在訪問中表示，紅線代表了血液或血管，黑線是宇宙間的幽暗，用來表人與人之間的關係。（視覺中國/當代中國授權）

在第二層，日本知名女藝術家鹽田千春的大作，刷爆了社交平台！鹽田千春繼2021年上海美術館首展後，時隔三年再臨中國舉辦的大規模藝術個人展。當中最觸目的，是極具個人特色的作品——用紅紗線（或黑線）編織成貫穿整個空間的大型藝術裝置，場面相當震撼。

鹽田千春「顫動的靈魂」

展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日

地點：深圳美術館館新館二樓4-7展廳

互生景觀 法國大師怎樣玩轉科技+藝術？

這個展覽有來自9個國家共17套作品，結合人工智慧、機器學習等技術，創作出能夠與觀眾互動和學習的智慧裝置，作品獲得法國奧普萊獎創始人及中央美術學院實驗藝術與科技藝學院的支持。（網上圖片/當代中國授權）

一樓的「互生景觀」展覽，是首次在深圳展出。

展出的作品，都是以科技手段詮釋視覺藝術，在漆黑展場呈現物件的多重立體現象，充滿神秘感，仿如置身在一個夢幻世界，曾獲得法國奧普萊獎。

法國藝術科技展

互生景觀—藝術科技展法國奧普萊獎深圳首展

展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日

地點：深圳美術館館新館一樓1-2展廳

莫奈、庫爾貝等大師作品 重現19世紀法國藝術盛世

19世紀的法國是歐洲的藝術中心。1839年攝影術誕生後，其精準再現現實的能力使得歐洲傳統繪畫受到巨大衝擊，藝術家們乘坐新式火車從巴黎來到諾曼底（第），沐浴在陽光與海風之中，天空、田野與海洋為他們提供無盡的靈感源泉，並創造出別樹一幟的繪畫技法與風格。

新館展覽展出120件真品，匯集了莫奈、籍里柯、庫爾貝等多位西方藝術大師在法國諾曼底地區的創作，囊括了從現實主義、巴比松畫派到印象派和野獸派的經典油畫作品，以及黑白銀鹽照片和彩色奧托克羅姆攝影作品。

莫奈大師的真蹟，現在可以在深圳美術館新館看到了，在8-9展廳。（網上圖片/當代中國授權）

印象新生—法國諾曼底油畫寫生與影像展

展覽日期：2023年11月7日-2024年1月14日

地點：深圳美術館館新館二樓8-9展廳

此外，還有不同的影像藝術作品及文獻，為深圳美術館新館開館獻上美麗的開始，值得一看再看。

在「影像時空」展覽的藝術作品，可以通過掃描老照片上的二維碼後，會有的以視頻方式，給觀者完整呈現老照片新與舊之間的聯繫。（網上圖片/當代中國授權）

影像時空—深圳美術館館藏影像藝術作品展

展覽日期：2023年9月28日-2024年3月31日

地點：深圳美術館館新館二樓8-9展廳

欣欣生意—深圳美術館館藏精品及文獻特展

展覽日期：2023年9月28日-2024年3月31日

地點：深圳美術館館新館二樓3展廳

入館指南：

深圳美術館（新館）

地址：深圳龍華區民治街道騰龍路30號

開放時間：星期二至日 9am-5pm

門票：免費入場，但需提前於「深圳美術館」小程序預約

交通：深圳地鐵4號線紅山站A1出口，步行約300米

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