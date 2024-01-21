C朗率艾納斯全隊抵深獲大批球迷迎接　互動大秀中文「你好！」

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）於1月24日和28日，隨球隊艾納斯（Al-Nassr）到深圳踢友誼賽。今日（21日）C朗於當地時間3:30從利雅得起飛，北京時間大約15:55飛抵深圳寶安國際機場，現場有大量球迷早早等候迎接。



據悉，艾納斯全隊於今日出發飛抵深圳，開啟隊史首次中國行。C朗和艾納斯全隊本次出行搭乘的飛機航班號為AXY992U，而「榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行」官方微博也分享了這趟包機的內部環境，向球迷們做足了預熱。

球隊官方社交媒體也發出了球星們出發前的照片，C朗笑容滿面，艾美歷·拿樸迪（Aymeric Laporte）等球員則在飛機上合影。

中午時分，雖然C朗一行還未抵達深圳，不過已有大批熱情高漲的球迷，率先趕到深圳寶安國際機場做好接機準備。不少球迷身穿C朗「戰袍」帶來支持橫幅，在現場合影留念。

下午，C朗與艾納斯全隊一行飛抵深圳。從現場影片可見，C朗戴著帽子，走在隊伍的最前面，雙手插袋走下飛機。現場球迷還透露，C朗用中文對球迷打招呼說「你好」，親和力十足。

據悉，2023年12月17日，「GST榮耀巡迴賽」官方發布兩場「榮耀巡迴賽2024利雅得勝利中國行」比賽，分別將於1月24日、1月28日在深圳市大運中心體育場舉辦，C朗領銜的艾納斯（利雅得勝利）將先後對陣上海申花、浙江隊兩家中超聯賽俱樂部，為中國球迷獻上兩場星光熠熠的國際足球較量。

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據內媒盤點，此次艾納斯（利雅得勝利隊）的中國行將會是C朗第八次來到中國。

2005年，剛加盟曼聯的C朗就隨球隊來到了中國，當時他代表紅魔參加了和北京國安的友誼賽。當時與他並肩作戰的曼聯隊友，包括董方卓。



2007年，榮膺英超MVP的C朗再次來到中國，與深足踢了一場友誼賽。



2011年，C朗再次來到中國，彼時的他已加盟「銀河戰艦」皇家馬德里，參加了對廣州恆大和天津泰達的兩場比賽。



2015年和2017年，C朗兩次來華，一次參加國際冠軍盃，一次是參加贊助商的品牌活動，當時他與武磊有過交流並互換球衣。



2018年，C朗轉會至祖雲達斯足球會，隨隊參加中國行。



2019年，C朗再度隨祖雲達斯足球會訪華，與國際米蘭展開「意大利德比」，最終C朗力拼90分鐘，打進一粒精彩的任意球，徹底點燃了南京奧體中心。

