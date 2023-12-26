C朗中國行門票秒速售罄　主辦晚上突再推門票　網民：文字遊戲

繼美斯宣布明年2月來港後，他的宿敵C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）亦將來到大灣區，率艾納斯明年1月底訪華，在深圳與上海申花及浙江隊上演兩場表演賽，勢掀另一波搶飛潮。

C朗中國行的門票在聖誕日（25日）發售，內媒紛紛報道門票「秒售罄」，主辦單位在晚上在微博宣布，兩場的「預售」門票已經售罄，更表明「期待正式開票」，網民直斥主辦玩「文字遊戲」。



C朗拿度。（路透社）

美斯效力的國際邁亞密早前宣布來港，對香港隊的門票引起瘋搶，1小時左右已顯示完售，其後更有黃牛飛炒至11萬港元的超高價。C朗拿度效力的沙特阿拉伯球會艾納斯，其後都宣布訪華，將與上海申花與浙江隊上演表演賽，門票在周一（25日）發售。

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美斯香港｜國際邁亞密訪港門票引瘋搶 開售1小時13分鐘顯示完售

C朗拿度率領艾納斯在明年1月訪華。（微博截圖）

C朗中國行兩場賽事同樣在深圳的大運中心體育場舉行，而兩場的賣飛時間巧妙地分別安排在25日下午3時17分與下午5時17分。艾納斯首場對上海申花的賽事，內媒透露，根據售票網站顯示，發售不足2分鐘，不同價位即出現「缺貨登記」而未能購買，而內媒紛紛報道，「秒售罄！C羅（C朗）中國行球票被瘋搶」 ，指即使門票價值不菲，敵不過球迷的熱情。

C朗中國行的主辦單位「GST榮耀巡回賽」在晚上7時透過微博公布最新消息，指兩場賽事的預售門票已售罄，並表明「期待正式開票」，小編在發文中更加鼓勵未能搶飛的球迷不要氣餒，留意正式開售日子。

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當主辦公布「期待再開票」後，一眾網民高呼受騙，在主辦方的微博留言直斥：「玩什麼文字遊戲？後續開什麼票？」不少網民吐苦水，表示在等待購票時付款失敗，又聲稱高價門票已沒有，後來原來還有二次售票，這只是主辦的語言藝術，笑說：「你真有趣啊，預售票逼人瘋搶，搶完別人眼淚都擦乾了說還有正式門票，可別又出個最終門票吧。」

不過，在微博上有不少網民搶到飛都不快樂，為了打擊黃牛，所有門票都是實名制，同時不支持退票的機制。不少球迷在跨平台搶飛，幸運地一同成功購票，所以他們希望退掉其中一張。網民們不斷留言促請主辦正視問題，直指這是「霸王條款」，並高呼「回水」，「預售不讓退，才牛逼，違背法律」。