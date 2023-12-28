亞冠盃16強抽籤結果出爐　C朗拿度率艾納斯爭霸首圈鬥沙特球會

亞冠盃早前完成分組賽，今日（28日）進行東﹑西亞賽區的16強抽籤。C朗拿度領軍的艾納斯，首場淘汰賽抽中另一支沙特阿拉伯代表艾費哈（Al-Fayha），而有賓施馬坐鎮的伊蒂哈德則鬥烏茲別克球隊納曼干新春。

東亞區方面，全北汽車與浦項制鐵將上演「韓國打吡」，唯一的中國代表山東隊將與川崎前鋒爭出線。亞冠盃16強賽事將在明年2月12至14日上演首回合，而次回合將緊接於2月19至21日舉行。



賓施馬與C朗拿度各自率領伊蒂哈德及艾納斯出戰亞冠盃。（Getty Images）

亞冠盃16強抽籤結果：



全北汽車（韓國） 對 浦項制鐵（韓國）

蔚山現代（韓國） 對 甲府風林（日本）

山東隊（中國） 對 川崎前鋒（日本）

曼谷聯（泰國） 對 橫濱水手（日本）

艾納斯（沙特阿拉伯） 對 艾費哈（沙特阿拉伯）

伊蒂哈德（沙特阿拉伯） 對 納曼干新春（烏茲別克）

拿薩夫（烏茲別克） 對 艾恩（阿聯酋）

沙巴罕（伊朗） 對 希拉爾（沙特阿拉伯）

