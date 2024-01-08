C朗中國行票價被指虛高座位隨機　球迷：連後尾枕都睇唔到

C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）將於1月24日和28日，隨球隊艾納斯（Al-Nassr）到深圳踢友誼賽，門票價格從380元到4580元（人民幣，下同）不等，目前均已售罄。

惟有不少球迷反映，兩場比賽票價虛高，且位置安排不合理，性價比極低，3000多元的座位位於角旗區位置，「連C羅後腦勺（後尾枕）都看不見」。



有球迷在社交平台上反映，自己花費3880元購買的「GST榮耀巡回賽·2024利雅得勝利中國行」球票。開票後，他發現自己的位置竟然在舉辦地深圳大運中心體育場的231區，即角旗區斜對面，「我的位置有了，真坑爹啊」。

該名球迷稱，去年12月25日第一次開票時，他就幸運地搶到門票，「我之前花5880元看過C羅的比賽，但這次真的是史上性價比最低的一次，沒有之一！」。

另有球迷指出，深圳大運中心體育場並非專業球場，而是帶有跑道，觀眾席距離球場很遠，「無法理解4580元在三樓斜上方是怎麽想的出來」。

同樣買到3880元球票被分配到131區的女球迷吐槽，在西班牙國家打吡（El Clásico）的黃牛票也不過200歐元（折合約1708港元），且座位就在主席台後面，「這次票坐在角球後面，望遠鏡都未必看得清」。

本次賽事採取強實名的政策，即每個身份證號只能購買一張門票，且購票時填寫的觀看人須與實際觀看人一致，還要刷臉入場，不支持退票。

對於高價球票隨機安排座位的情況，貓眼客服工作人員表示，座位都是按訂票時間順序分配。有球迷表示，在購票時並沒有座位區域選擇的選項，全部都是隨機分配。

深圳大運中心體育場的球場被田徑跑道包圍，看台距離球場較遠。（視覺中國）

據悉，此次舉辦比賽的深圳大運中心體育場並非傳統意義上的標準足球場，由於球場邊緣是田徑跑道，因此看台距離球場較遠，觀眾的觀感會受到一定影響。此前，世預賽亞洲區第二階段的國足對陣韓國的比賽就在深圳大運中心體育場舉行。球迷曾反映該球場的看台視角不佳，「就算是最前面也得拿望遠鏡看」。