華燈璀璨年味濃　佛山古鎮燈會開啟嶺南年俗歡樂時光

華燈璀璨年味濃！1月20日晚，第十四屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節暨甲辰年佛山古鎮燈會啟動儀式在佛山嶺南天地舉行。在嶺南天地、兆祥公園、東方新天地、城門頭路、兆祥路等重點區域及主幹道上，流光溢彩的花燈齊齊點亮，共同裝點佛山古鎮璀璨新春，開啟嶺南年俗歡樂篇章。



本屆佛山（禪城）嶺南年俗歡樂節由佛山市精神文明建設委員會辦公室、佛山市文化廣電旅遊體育局、佛山市禪城區人民政府主辦，禪城區新時代文明實踐中心、區委宣傳部、區文廣旅體局、團區委、祖廟街道辦、區港人交流會承辦，嶺南天地提供支持。本屆年俗歡樂節是「民俗+節慶+商業+旅遊」的盛會，將充分滿足市民遊客豐富多樣的文旅消費需求。

開啟浪漫古鎮遊園會 氛圍感燈會萬眾同樂

夜幕降臨，華燈初上。嶺南天地龍年主題「朱龍入水」「魚躍龍門」等燈組正式亮燈，兆祥公園、東方新天地、城門頭路、兆祥路等重點區域及主幹道，也布置了工藝精致、形態各異的燈組燈飾，共同裝點佛山古鎮璀璨新春，開啟嶺南年俗歡樂篇章。

佛山古鎮燈會是禪城十大民俗活動之一，今年燈會的主題是「多彩古鎮 閃亮燈場」，通過燈景搭建、氛圍營造，還原古時燈會盛景，打造多角度、全方位的光影盛宴，開啟浪漫古鎮遊園會的沉浸式體驗。

在嶺南天地主會場，身著各式漢服的嘉賓和遊人們廣袖輕揚，衣袂飄飄，一個個化身古代才子佳人，漫步於璀璨夜色中，行走於青磚鑊耳屋之間。活動現場還有浪漫的飄雪、漫天的金箔，古風古韻氛圍感拉滿。在簡氏別墅旁的投壺處，人們爭相競技，掌聲、歡笑聲、喝彩聲不斷。

啟動儀式上，夜光獅、大頭佛、《賣懶》、粵劇舞蹈、功夫表演等歡樂的節目精彩紛呈。

祖廟街道辦事處主任梁勁釗表示，古鎮燈會是全年民俗文化活動的起點，也是祖廟街道持續發揮「文化+」賦能作用，擦亮文化品牌的出發點。祖廟街道將著力推進「三大變現」，奮力打造可持續發展的文化「雙創」新樣本，推動佛山古鎮建設邁向新高度，為落實「百千萬工程」，沖刺「千億祖廟」聚力賦能，全力打造文商旅高度融合的城市中心鎮街。

作為嶺南年俗歡樂節的重要組成部分，2024佛山古鎮花燈展將一直持續到2月24日。

激活「十大傳統文化」活力 薪火相傳生生不息

童賞古鎮系列繪本之《佛山古鎮民俗奇妙之旅》於啟動儀式當晚正式發布，該繪本通過塑造一個個鮮活有趣的佛山民俗精靈形象，用一個充滿想象力的故事帶讀者感受三月三北帝誕、六月六塔坡誕、農歷九月秋色、九月廿八華光誕、正月古鎮燈會、正月十六行通濟等佛山傳統民俗活動的盛況，將民俗活動的形成與發展故事寓教於樂，講好佛山古鎮故事，保護傳承和發揚佛山民俗文化。

佛山歷史底蘊獨特深厚，傳統文化燦若星河。2024年伊始，佛山市委十三屆七次全會提出「激活粵劇文化、功夫文化、龍舟文化、龍獅文化、陶藝文化、工匠文化、美食文化、秋色文化、祖廟文化、忠義文化等『十大傳統文化』，讓傳統文化煥發新時代光彩」的要求。

十位傳統文化傳承人代表向小朋友傳遞燈籠。（羊城晚報）

作為佛山的文化中心，禪城有著獨特的文旅資源優勢，傳統文化在這裏代代相傳，生機盎然。傳承「十大傳統文化」，禪城走在前列，擔負使命。此次活動現場，十位傳統文化的代表將手中的燈籠傳遞給小朋友們，也將文化傳承的時代使命和殷切寄望傳遞到新一代手中，增強小朋友們的認同感和自豪感，切身體會到薪火相傳的實質意義。

同時，為架起禪港互動交流的「連心橋」，禪城區港人交流會、香港佛山祖廟海外聯誼會的二十餘名鄉親代表、在禪香港青年企業家，以及在港佛山鄉賢受邀專程從香港過來參加活動，感受著精彩紛呈的嶺南民俗氛圍和家鄉發展的蓬勃活力。

嶺南年俗歡樂節正式開鑼 100多場精彩活動等你來

本屆年俗歡樂節將秉持「文商旅融合，產城人一體」理念，充分發揮禪城傳統文化底蘊深厚的資源優勢，加強文化資源、節慶資源、商業資源和旅遊資源有機融合，充分滿足市民遊客個性化、差異化需求，全面激活高品質特色文商旅消費，打造一流水準、創意十足的系列年俗活動嘉年華。

整個春節期間，多項文旅好戲將輪番上演。除了佛山古鎮燈會，到禪城過年，還可以逛文華花市、行通濟……

1月21日、27日晚，在禪桂坊噴泉廣場還有佛山古鎮燈會系列活動之「飄雪」主題音樂會；新春期間，嶺南天地還推出醒獅獻瑞賀新春、尋龍奇遇記巡遊、奇遇財神接財運、光影舞龍遊天地等系列活動，打造具有文化向心力的社交場景。

禪城區委常委、宣傳部部長王禮鋒表示，禪城是嶺南文化的重要發源地，是最能夠講述佛山歷史的地方。祖廟、南風古竈、東華里、河宕貝丘遺址、任圍歷史街區等這些散落在禪城大街小巷的古跡地標，與龍獅、功夫、剪紙、陶藝等非遺技藝以及行通濟、北帝誕、秋色、華光誕等民俗活動，串珠成鏈、兼容並蓄，生長孕育成為佛山這座古鎮的文化肌理、龍年春節期間，禪城將舉辦文華花市、行通濟等100多場獨具嶺南特色的文化活動，既傳統又新潮，定會讓市民遊客收獲滿滿、幸福滿滿。