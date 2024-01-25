C朗深圳賽事取消 大批球迷衝破警方防線進入酒店喊「出來道歉」
撰文：聯合新聞網
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國際足球超級巨星C朗拿度（Cristiano Ronaldo，又譯C羅）原定24日在深圳的球賽，在比賽前一刻突然宣布因身體因素取消。
大批球迷23日在C朗下榻的酒店外，高喊要求出來道歉，警員舉旗警告，其間球迷一度衝破警員防線進入酒店內，表示要主辦單位給個交待。
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根據網友上傳到X平台「李老師不是你老師」的影片，球迷在酒店外，不斷高呼這位葡萄牙籍足球巨星的名字「Ronaldo」，又有人喊「主辦方詐騙」、「出來道歉」。
新華社報道，C朗領軍的沙特阿拉伯艾納斯隊（Al Nassr），21日抵達深圳，原定24日和上海申花進行友誼賽，28日再對浙江隊。
主辦單位卻在23日公布，艾納斯內地賽事，因C朗身體原因將延期舉行。球迷門票將全額退款，機票、酒店也將進行賠償。
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主辦單位指出，C朗受傷了，無法上陣。正在和艾納斯協商延後賽事。
C朗在記者會上表示，要向內地球迷說聲抱歉，足球有太多無法控制的因素，踢了20多年球，傷病是無法避免的。「我很難過，我知道你們也很難過，但我們要往好的地方看，比賽沒有取消，只是延期。」
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