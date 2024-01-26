深圳Costco｜今年第一個被香港人擠爆的大賣場　為什麼開在龍華？

1月12日，開業當天8點開始便迎來大量客流，滾滾人流見證深圳Costco（開市客）全新亮相。



不到一小時，賣場擠滿了熙熙攘攘的顧客。

Costco估計都沒能想到，有一天自己能成為龍華的必去景點。

開出的會員卡10%是中國香港籍 收銀處人龍近100米 點圖看看深圳Costco的誇張人潮：

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龍華Costco被擠爆了

這家深圳會員店坐落於龍華區，是Costco在中國大陸開設的第6家門店，也是華南區首家線下門店，總面積4.45萬平方米，擁有近1.5萬平方米購物空間，三層停車場近1000個車位，提供4000餘款全球好物。

商品涵蓋珠寶、玩具、書籍、雜貨、汽車百貨、新鮮蔬果、休閒食品等，品類齊全，能滿足平日各類生活所需。讓深圳人期待萬分的Costco，從去年就開始預熱，可以説是調動了全深圳人的熱情。Costco深圳店從新鮮的食品、家電、家居用品到時尚的服裝，每一件商品都經過精心挑選，品質卓越，性價比極高。

開業當天，店內人頭攢動，熱鬧非凡，消費者們紛紛搶購心儀商品。為了確保了商品種類的豐富與充足，開業當日售罄的所有商品，Costco都迅速進行了補齊。Costco新店也毫不手軟地上新了許多新年「狠貨」，還沒到囤年貨的高峯期，Costco裏就已經有不少人前來大購物了，購物車全都一茬接一茬的滿滿當當。

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早在1月4日，Costco中國就曾公佈，深圳龍華店會員註冊人數已超9萬人。而按照199元（人民幣，下同）的限時優惠會員價來看，Costco深圳首店還沒開張，就已經賺了近1800萬元。這次加入購物的還有不少來自香港的朋友們，能擠爆深圳的香港人，當然也要擠爆深圳的超市。更有趣的是，截至1月12日Costco已開出超過13萬張會員卡，其中約10%的會員是中國香港籍。

針對粵港澳大灣區多元的消費羣體，Costco深圳店支持微信香港錢包付款，商場出口處也有順豐速運提供「深港半日達」服務。在交通方面，此前跨境巴士公司已經陸續推出深圳各山姆門店往返香港專線，深圳巴士集團也開通了福田口岸、深圳北高鐵站直達Costco的專線。大批香港遊客來到龍華的同時，深圳人也恍然發現，原來龍華經過近年的發展，已不是一貫「龍華印象」中的「關外」，現在的龍華，已經是深圳生活+消費的時尚中心。

如今，龍華區逐漸走上舞台中心，扮演區域「商貿中心、服務樞紐」的角色，多維度、全方位的時尚消費活力區。

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華南首家Costco為什麼選在龍華？

深圳第一家CostcoCostco選定龍華區，與龍華區作為深圳地理中心和城市發展中軸，交通便利的區位優勢、年輕的人口結構以及優渥的營商環境密不可分。

2020年，龍華GDP增長3%，固定資產投資額、社會消費品零售總額雙雙突破了千億大關。龍華常住人口就超過了百萬，其人口年均增長率保持在15%，人口密度也是居於深圳前列。加上龍華處於地鐵4號線、6號線雙軌沿線，無縫接駁4號線上塘站，而且2站即可抵達5號線深圳北站，香港西九龍高鐵站到達深圳北站僅需十餘分鐘。

作為華南首店，深圳CostcoCostco的選址真的很優秀，位於民治街道新區大道與人民路交叉口西北側，一拐就是福龍路，下來就是福田區，經由北環大道還可快速輻射南山和羅湖，交通便利。地鐵從福田口岸站出發，沿地鐵4號線，半小時也可到達紅山站B出口。像年輕人常去的紅山6979商圈、壹方天地購物中心等，憑藉優越的區位交通優勢，如今龍華商圈已成為深圳市民和香港市民出遊首選地。

在近兩年，深圳的城市商業力逐漸提升，早在2022年發佈的《城市商業力排行榜》中深圳就由全國第四晉升至第三。經過近年來的大力培育，龍華區已經形成了龍華超級商圈、北站商圈、紅山商圈等成熟的消費經濟圈，目前龍華區現有5000平方米以上大型商超58家，佔全市總量21%，總商業面積超210萬平方米。

在深圳最新發布的十四五規劃也提出，要重點打造龍華國際商圈，成為城市級核心商圈與大灣區消費首選地。加上龍華區「首店經濟」政策的落地，一批全新旗艦店、概念店、形象店、定製店在龍華落地生根蓬勃發展，成為龍華商業的一大特色。單單壹方天地購物中心就引入幾十家首店，同年10月，以60萬平方米龍華壹方天地等新潮商圈為重點的龍華超級商圈，還被劃定為7個全國引領級商圈之一。

而在Costco佈局龍華之前，山姆也早已搶灘龍華，2017年，深圳第三家山姆店在龍華開業。Costco深圳店和山姆龍華店兩店直線距離僅4公里，被Costco和山姆這兩大國際商業巨頭同時相中，也足見龍華這片消費流量之地的含金量。

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龍華變身「宇宙中心」 實名羡慕龍華人

龍華現在有多紅，住在龍華的寶子最知道。近年來，龍華區不斷完善城市商業體系眾多商圈百花齊放，60萬平方米的壹方天地、設計感十足的紅山6979、新升級的天虹龍華購物中心……龍華商業搖身一變走向摩登、高端。各大重點商圈商家雲集、食肆林立，無論是工作日還是週末，消費者絡繹不絕，「MALL」多到數都數不過來。

龍華作為深圳年輕的行政區，坐落於深圳中軸線上，擁有得天獨厚的交通網絡，深圳北站將來來往往的人集聚在龍華。2021年，深圳「十四五」規劃明確將龍華中心納入都市核心區，躍升與福田、南山、寶中同等的地位。

短短幾年間，龍華集合了最高水準的圖書館、美術館、三甲醫院、名校以及市政公園，豐富的生活配套設施，煙火氣十足的居住氛圍，加上便捷的交通，即使是龍華也可以擁有比肩南山、福田中心區的生活品質。可以漫步「深圳近代民俗文化第一街」的觀瀾古墟，感受到任憑歲月流淌的慢節奏；以音樂為主題的白石龍音樂公園、深圳北站西廣場旁邊的深圳北站中心公園，是很多龍華人過週末的方式；有着全國首個垂直分佈式大型體育場館簡上體育綜合體，還有龍華文體中心、龍華環城綠道......每個週末都能吸引了不少年輕人前來打卡。

山姆、Costco等國際品牌更是推動了龍華消費模式和生活方式的升級，深圳市美術館新館、深圳圖書館北館、等一系列高端文化和體育設施的建設，也為龍華增添了更多的城市吸引力。如今的龍華，已然是一個環境優美、宜居宜業的現代化城區，同時也是代表深圳中脊的一張靚麗名片。

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