潮汕英歌舞再現廣東多地　倫敦快閃演出與民眾共慶新春

春節的這幾天，不少人又被潮汕人的朋友圈刷屏了！原因是：去年春節刷爆全國，甚至火出海外的英歌舞又來了。



潮汕的年味是由一場場英歌舞表演拉開的。最近，潮汕不少地方都進行了又熱又燃的英歌舞表演。大年初一，廣東普寧南山英歌隊，甚至在英國倫敦伯靈頓拱廊街開展快閃演出，與當地民眾共慶春節。

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廣東揭陽普寧

今天（大年初二），「中華戰舞·普天同慶」--普寧英歌文化節系列活動之市區普寧英歌、潮州大鑼鼓巡遊等迎春文娛舉行。其中，有四支英歌隊參與表演，現場真的太熱鬧了，人人人人人人人人人人。

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據悉，這場包括了金獅隊1支、英歌隊4支、潮州大鑼鼓隊1支的表演巡遊，大年初三還有感興趣的朋友可以去普寧感受下潮汕年味。

春節前，潮汕的少年們也被拍到在排練英歌舞。2月7日，南山英歌隊學生組為春節期間演出緊鑼密鼓地訓練，英歌隊的小朋友小小年紀盡顯洶湧氣勢，絲毫不輸成人組，還有街上被拍到正在排練的孩子們。

廣東揭陽惠來

大年初一，揭陽惠來惠城鎮的朋友們也欣賞了一場熱鬧的「營老熱」（迎春文藝遊行）。其中，英歌舞作為十項表演之一，由36天罡和72地煞組成108好漢英歌隊，表演雄姿英發，動作鏗鏘有力，盡顯好漢精神。

（惠來市民陳良錫）

初一一大早，市民園園就帶著全家大小去湊熱鬧看表演，感受下潮汕的年味。

為了看表演，現場圍得水泄不通。

據悉，這場「營老熱」將從初一演到初三，感興趣的朋友可以去看看。

廣東汕頭

昨天（大年初一），南都記者回到汕頭市潮陽區海門鎮，巧遇潮陽和睦英歌隊在大街小巷進行英歌表演，潮汕的年味瞬間有了。

據悉，正月初五，潮陽區文光塔廣場將舉辦「中華英歌·舞動汕頭」2024年春節英歌舞展演巡遊活，潮陽區組織15支各具特色的英歌隊，進行展演、「鬥舞」，15支隊伍包括12支潮陽英歌隊和2支普寧英歌隊，1支濠江英歌隊，為龍年春節增添喜慶氛圍，讓廣大遊客能再次欣賞到英歌舞這一傳統民俗文化。

英國倫敦

今年春節期間（當地時間2月10日），普寧南山英歌隊在英國最古老的拱廊街之一——伯靈頓拱廊街，進行了一場精彩紛呈的快閃表演，當地遊客和民眾紛紛駐足觀賞，與英歌隊在文化交流中共慶春節。

普寧南山英歌隊在英國倫敦伯靈頓拱廊街進行快閃演出。（南方都市報）

「今天在這裏，我們希望把英歌發揚光大，讓世界更多人知道英歌。」普寧英歌國家級非遺代表性傳承人、南山英歌隊教練陳來發激動地說道。

普寧南山英歌隊在英國倫敦伯靈頓拱廊街進行快閃演出。（南方都市報）

南都記者了解到，當地時間2月11日，南山英歌隊將在倫敦唐人街和倫敦市中心的特拉法加廣場繼續進行新春表演，為當地民眾呈現一場場精彩紛呈的英歌文化交流活動，展現英歌風采。

南都此前報道，英歌在2006年被列入我國國家級非物質文化遺產名錄，其在泰國也是官方認定的非遺項目。

潮汕英歌在泰國經過百餘年的發展演變，已成為帶動旅遊經濟發展的重要文化元素。到泰國春武里府帕那尼空縣旅行的遊客，可以在街頭巷尾見到基於英歌制作的文創產品，還可以體驗一把英歌臉譜妝容。

南都、N視頻此前推出大型融媒策劃「探寶覓蹤」之「廣東非遺的海外蹤跡」，其中講述了潮汕英歌在泰國生根發芽、代代相傳的故事。如今，潮汕英歌邁向了更廣闊的舞台。

英歌舞被稱為「中華戰舞」，是廣東潮汕地區的傳統民俗舞蹈，融匯戲劇、舞蹈、武術等元素表演氣勢澎湃，展現中國文化的魅力，也是當地過年氛圍感最強的傳統活動之一，祈福新年豐產豐收，風調雨順。

在這裏，臉譜不只扮在戲台，而是流傳在這裏的每一個大街小巷，數百年生生不息的英歌舞，一年一度，再次點燃新春，且歌且舞，燦爛前行青春飛揚，英歌槌一響，將士迎陣上場，伴著海上花火，一場「戰舞」燃起來了。