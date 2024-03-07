廣州音樂系學生舉家來港買新樓 1500萬買Belgravia Place兩伙

樓市撤辣後首個全新盤恒地（0012）旗下長沙灣巴域街項目Belgravia Place，於上周日（3月3日）展開首輪銷售共138伙，折實平均呎價15,888元，即日沽清。該盤於今日（7 日）接力進行次輪銷售共208伙，折實均價16,076元。截至昨日（ 6日）晚上9時，次輪銷售接獲逾7,300票，超額認購約34倍。

次輪銷售也有不少內地買家到場，來自廣州的買家陳先生表示，他的父親斥資約1,500萬至1,600萬元，買入該盤兩伙兩房單位，又透露他們一家三口於今日早上9時特意來港買樓，早前全部家庭成員也有入票，而最終由父親成功抽籤買樓。

陳先生又表示，來港入市主要由於香港政府已為樓市全面撤辣，看過相關消息後便決定來港買樓作投資。陳先生又透露，他個人正於廣州星海音樂學院就讀大學二年級，未來或有機會來港發展，因此是次買入的單位未來也有機會作自用。

新價單208伙 折實均價16076元

次輪銷售涉及3號價單共208伙單位，價單定價由359萬至868萬元，呎價由16,531元至19,152元。扣除10%折扣優惠後，折實售價323.1萬至781.2萬元，折實呎價由14,878元至17,237元當中入場單位為1B座8樓16室，實用面積199平方呎，屬開放式間隔，以最高折扣10%計，折實入場價323.1萬元。

參考項目首張價單148伙，折實均價15,902元，以是次3號價單折實均價16,076元計，較首張貴1.2%。

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首輪138伙均實均價15888元

至於首輪開賣的138伙，涵蓋一房至三房間隔，當中開放式佔5伙、一房佔35伙、兩房佔74伙、三房佔24伙。實用面積199至457平方呎，扣除最高折扣優惠，折實售價為316.8萬元至752.3萬元，折實呎價14,838至17,359元。

預算案前單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價

值得留意，發展商於財政預算案前搶閘推盤，在2月23日單日「一條龍」上載樓書、開放示範單位，以及開價。三伙示範單位戶型涵蓋一至三房，同屬無改動示範單位。

半透明花紋飾面趟門分隔大廳與睡房

第1A座23樓10室，單位實用面積264平方呎，屬一房間隔，與客飯望同一景觀。而客飯廳以長型開則，外接露台。 大廳與睡房以一幅以半透明花紋飾面大趟門分隔 。至於開放式廚房呈L型設計，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓10室一房清水示範單位↓

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一房設半透明花紋趟門。

兩房間隔無走廊 露台位置可擺洗衣機

另一伙為第1B座23樓02室，單位實用面積346平方呎，屬兩房間隔並未設有走廊，與客飯望同一景觀，玄關位更特設嵌入式鞋櫃及置物架。

客飯廳以長型開則，外接露台， 同時設有摺門及可擺放洗衣機。兩間睡房位於單位兩側，其中一日間房設有曲尺窗以增加採光 。至於廚房以開放式設計，設於大門旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1B座23樓02室兩房清水示範單位↓

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細三房間隔 全屋共用一浴室

另一伙為第1A座23樓03室，單位實用面積425平方呎，屬三房間隔，與客飯望同一景觀，玄關位同樣設有嵌入式鞋櫃及置物櫃。

客飯廳以長型開則，外接「三合一」露台。而三間睡房分布於單位兩側，其中兩間睡房設有曲尺窗以增加採光，但未見有套廁設計。至於廚房以開放式設計，設於其中一間睡房門口旁邊位置，浴室無窗，屬「黑廁」設計。

↓1A座23樓03室三房清水示範單位↓

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全盤涉及1000伙 分兩期發展

項目全盤約1,000伙，分兩期發展，第一期可提供714伙，戶型涵蓋開放式至三房，亦設3伙特色戶。同時住宅亦設有兩層會所，佔地1.9萬平方呎，設有室內運動場等設施。大樓基座設有商業大道，邀請不同商戶進駐。