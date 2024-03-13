河北燕郊炸雞店大爆炸　增至2死26傷　整棟樓幾乎炸飛

今日（13日）早上7時55分，河北廊坊燕郊小張各莊村一家位於建築物底層的炸雞店疑似燃氣洩露引發爆炸。據河北省三河市應急管理局局長中午表示，爆炸事故目前救出28人，最新數據是2人死亡26人受傷。目前明火已被撲滅。



網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。事發原因疑似燃氣爆炸。

有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」。

+ 2

附近商戶表示，早上8時聽到「嘭」一聲爆炸聲。她出門看到，旁邊一棟樓著火了，整棟樓幾乎被炸沒了。爆炸發生時，附近道路有很多機動車，這些車輛也在爆炸中受到波及。

迎賓路另一商戶介紹，發生爆炸的樓棟是距離他們店子附近數十米的一棟矮房子。爆炸發生後，這名商戶家店鋪的玻璃和天花板都被震碎或掉落，店鋪所在樓棟整體受損嚴重，所幸他和附近商戶都安全。

5層小樓塌成1層 附近小區樓棟傾斜

據《新京報》報道，一名目擊者稱，受損建築物為一棟5層小樓，一層是餐飲店、鮮花店等多家商戶，三樓為招待所，頂層為加蓋建築。爆炸發生後，5層小樓隨即坍塌為一層。

事發地點西側馬路對面是12層樓的文化大廈，窗戶均有不同程度受損。事發地點北側是一個老舊小區，有住戶表示，其自家樓棟距離爆炸點最近，肉眼可見出現傾斜，目前住戶都已下樓。