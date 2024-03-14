河北燕郊大爆炸救援結束　事故造成7死27人受傷

河北廊坊三河市燕郊鎮昨日（13日）發生的爆燃事故，救援工作於深夜11時基本結束，事故造成7人死亡，27人受傷。傷者中14人已出院，其餘人員均無生命危險。目前，事故原因調查、善後工作和事故現場清理工作仍在進行。



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事發於昨早7時54分，地點為小張各莊村一棟5層高的建築物，疑因食肆燃氣洩露引發爆炸。內媒經濟觀察網報道，事發時響起爆炸聲，濃煙順著爆炸點騰空而起。至上午9點左右，二次爆炸發生，經濟觀察網記者經歷過程，稱隨爆炸聲傳出，火光從地下竄出，濃煙冒起。

震碎附近建築玻璃 路上汽車受損

網傳影片顯示，現場爆炸威力較大，波及面較廣，附近建築玻璃被震碎，路面多輛汽車受損，地面一片狼藉。事發原因疑似燃氣爆炸。

有當地網民稱，「一大早以為發生地震」、「聽到不止一聲響聲。」有目擊者稱，「看到巨大火球騰空而出，多棟房屋受損，車輛被炸，路上全是救護車」。

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5層建築塌成1層 附近小區樓房傾斜

據《新京報》報道，一名目擊者稱，受損建築物為一棟5層小樓，一層是餐飲店、鮮花店等多家商戶，三樓為招待所，頂層為加蓋建築。爆炸發生後，5層小樓隨即坍塌為一層。

事發地點西側馬路對面是12層樓的文化大廈，窗戶均有不同程度受損。事發地點北側是一個老舊小區，有住戶表示，其自家樓棟距離爆炸點最近，肉眼可見出現傾斜。