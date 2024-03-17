未將南海諸島劃入中國地圖版圖　南寧海關查獲4批次問題印刷品

撰文：鄭寧
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近來，中菲兩國南海爭端不斷；亦有本港跨境生因中史書未標註「南海十段線」遭撕地圖頁。今日，內地海關總署官方帳號「海關發布」公布一起「問題地圖」印刷品被查案例。

公告指，近日，南寧海關所屬友誼關海關關員在旅檢渠道查獲含有「問題地圖」內容的書籍、筆記本等印刷品4批次。經確認，上述印刷品存在未將南海諸島劃入中國地圖版圖的問題，涉嫌損害中國主權和領土完整，該關已將「問題地圖」印刷品依法扣留。

南海諸島一直是中國與菲律賓兩國矛盾的主要源頭。3月5日，菲律賓表示，菲律賓海岸警衛隊一艘船與中國海警船在南海相撞，事故造成4人受傷。中國海警局新聞發言人甘羽其後則反斥菲方言而無信，蓄意碰瓷滋事，惡意煽宣炒作，持續破壞南海地區和平穩定。

此外，近期本港跨境學童因中史課本內的地圖未明確劃定「南海十段線」，以及將「釣魚島」寫成「釣魚台」的原因，入境深圳海關時被撕該頁。

教育局表示，該地圖部分內容與國家的自然資源部於2023年最新發佈的中國標準地圖顯示的資料「有不一致的地方」，將盡快通知出版社更新，亦會通知其他出版社檢視已出版的課本。

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