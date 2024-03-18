梅龍高鐵下半年通車　梅州至香港僅105分鐘　較現時縮短一半時間

連接廣東省境內梅州市與河源市龍川縣的高速鐵路 —「梅龍高鐵」進入全線鋪軌階段，預計將於下半年通車。開通後，梅州到廣州、深圳通行時間預計將縮短為1.5小時左右，到香港可望僅需1.75小時左右，較目前要經深圳北站換乘至少省時一半以上。



據悉，梅龍高鐵新建線路全長近94公里，設計時速350公里，自梅汕高鐵梅州西站引出，途經梅州市梅縣區、興寧市、五華縣和河源市龍川縣，終至贛深高鐵龍川西站。

全線設4座車站，新建興寧南站、五華站，龍川地區同步建設與贛深高鐵上下行聯絡線。這是粵東地區對接華中、華北地區的高速客運通道組成部份，是長三角經海西經濟區聯繫珠三角地區的重要輔助通道。亦是支撐蘇區梅州融入粵港澳大灣區國家發展戰略的重要基建。

該項目預計今年下半年建成開通，梅州到廣州、深圳等粵港澳大灣區內地城市通行時間將縮短至一個半小時內。梅州到香港亦可望縮短至1小時45分鐘左右，較目前要經深圳北站換乘至少節省約一半時間。

通車後將極大提高通道的輸送能力及改善運輸組織效率，對加快建造珠三角、粵東地區與梅州、河源高速鐵路通道，加速廣東省交通互聯互通，推動區域經濟發展具有重要意義。