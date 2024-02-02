梅龍高鐵一、二標段主體完工　料今年通車　梅州往深圳僅1.5小時

周四（1日），廣東省境內的梅龍高鐵（梅州至龍川）一、二標段主體工程全部完成，信號工程首件順利通過評估驗收，為全線通車運營奠定基礎。

據了解，梅龍高鐵預計今年6月開通運營，梅州至廣州、深圳等大灣區城市的行車時間，將由現時的3至6小時縮短到1.5小時。



梅龍高鐵線路圖。（梅州日報）

央視報道，隨着最後一塊無砟軌道床澆築完成，由中鐵十二局承建的梅龍高鐵一、二標段主體工程全部完成，為後續鋪軌作業及全線通車運營奠定基礎。

兩個標段橫跨廣東梅縣區和興寧市兩地，全長26.312公里，涉及4個控制性工程，包括葉屋特大橋、何公塘隧道、毛公寨隧道和梅興亭隧道。

而高鐵信號列控系統是高鐵的「大腦和中樞神經」，關係到列車的安全高效運行。梅龍鐵路信號工程首件順利通過評估驗收後，正式確立全線信號工程的技術標準和施工工藝。

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梅龍高鐵是廣東省首條全額投資建設的時速350公里高鐵項目，也是推動梅州、河源與粵港澳大灣區緊密聯繫的重大項目。梅龍高鐵建成通車後，從梅州乘坐高鐵到廣州、深圳等大灣區城市的通行時間將縮短至1.5小時內。

截至目前，梅龍高鐵一、二、三標段均完成主體工程施工，五華牽引變電所、通信基站、信號工程相繼完成首件定標驗收。