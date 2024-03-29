將聯同港澳推大灣區建設　廣東省長王偉中：有信心今年經濟增長5%

廣東省省長王偉中日前在北京出席國新辦記者會時提到，廣東省今年首2個月經濟運行持續向好；春節期間人氣很旺，將利用一切有利條件，鞏固經濟回升趨勢，有信心完成今年全省經濟增長5%的目標。 王偉中強調，他會聯同港澳推動大灣區建設。



廣東省省長王偉中（左三）日前在北京出席國新辦記者會。（影片截圖）

國務院新聞辦公室29日舉行「推動高質量發展」系列主題新聞發布會，廣東省委副書記、省長王偉中在會上表示，要以粵港澳大灣區建設牽引全省全面深化改革開放，打造高質量發展的重要動力源。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布五年來，中央賦予廣東建設粵港澳大灣區、深圳先行示範區和橫琴、前海、南沙、河套重大平台等重大機遇。

他指出，廣東圍繞「一點兩地」全新定位，攜手港澳加快建設世界級大灣區，發展最好的灣區。今年3月1日橫琴合作區實現了分線管理、琴澳一體化邁出關鍵一步，深中通道、黃茅海通道今年將建成通車，大灣區主要城市之間實現1小時通達。在經濟發展上走在前列，令粵港澳大灣區成為新發展格局的戰略支點、高質量發展的示範地。

橫琴粵澳深度合作區於3月1日起正式封關運作。（視覺中國）

廣東省省長王偉中稱︰「廣東作為經濟大省，必須真正挑起大樑，在經濟發展上走在前列，努力為全國大局多作貢獻」，他指出，「中央部署了新一輪大規模設備更新和消費品以舊換新，非常符合廣東的實際。我們廣東既是製造大省、也是消費大省，我們正在抓緊制定實施方案和配套政策，切實把政策紅利轉化為發展實效。」

廣東省委常委、常務副省長張虎在發布會上表示，五年來， 廣東堅持以粵港澳大灣區為「綱」，攜手港澳積極推進粵港澳大灣區建設取得明顯成效。大灣區經濟總量從2018年10.8萬億元，到2023年突破14萬億元，大灣區以不到全國0.6%的國土面積，創造了全國1/9的經濟總量。「深圳-香港-廣州」科技集群連續四年排名全球第二。廣東區域創新綜合能力，連續7年排在全國第一。