2024年｢大灣區職場導師計劃｣交流大會舉辦　18位港澳人士現場獲聘

3月26日，2024年廣州市「大灣區職場導師計劃」交流大會在廣州市黃埔區PCI·未來社區舉行。現場，18位港澳人士獲聘廣州市大灣區職場導師。至此，廣州市大灣區職場導師增至54位。職場導師們將在三年聘期內為港澳青年在穗就業創業領航賦能。



港澳青年想在廣州實現就業創業理想，又擔心「水土不服」怎麼辦？是否希望有一名熟悉廣州的港澳籍導師帶領逐夢灣區？為更好促進香港青年融入大灣區就業創業，「大灣區職場導師計劃」應運而生。

近年來，越來越多的港澳青年選擇「北上」，把大灣區作為職場就業的「大舞台」，在這裡實現他們的職業夢想。為了給職場新人起步助跑，廣東推出「大灣區職場導師計劃」，由港澳導師帶港澳新人，幫助港澳青年適應內地工作和生活環境。

2024年｢大灣區職場導師計劃｣交流大會舉辦（影片截圖）

廣州面向社會公開招募有內地職場經驗和生活經歷的港澳籍人士作為職場導師，為來穗就業創業港澳青年提供實習、崗位推薦、職業發展指導等服務。

經廣泛宣傳發動、自願申報、審核推薦、複審、公示等環節，第二批廣州市大灣區職場導師正式出爐。18位新晉大灣區職場導師分別來自文化創意、金融科技、教育諮詢等多個行業和領域，其中三分之一具有各級政協委員身份，他們將在三年聘期內為港澳青年在穗就業創業領航賦能。

會上，廣州市人力資源市場服務中心（廣州市高校畢業生就業指導中心）與香港恒生大學試點簽訂穗港青年就業研學合作框架協議和青年就業見習合作框架協議。

廣州市人力資源市場服務中心相關負責人表示，將以此次與香港高校試點合作為契機，聚焦穗港兩地青年就業創業所需所想，定期舉辦「羊城邀約」校園招聘活動、增進兩地青年訪企交流，在持續拓展穗港兩地青年就業空間等方面持續發力，為灣區青年就業創業送服務、辦實事、解難題。

對話大灣區職場導師

「石榴姐」苑麗瓊：大灣區值得香港年輕人前來發展

拍短視頻、做直播帶貨、推廣非遺項目……在充滿機遇的粵港澳大灣區，「石榴姐」苑麗瓊的各種新工作做得風生水起。如今她又有了一個新的身份：大灣區職場導師。

羊城晚報：為什麼會申請成為就業導師？

苑麗瓊：粵港澳大灣區的發展一日千里。對港澳學子們來說，跨一步就是灣區。來這裡不僅交通便利，生活習慣更容易適應。最重要的是，這裡有廣大的發展空間。成為大灣區就業導師後，我希望能幫助更多的年輕人走進灣區，瞭解灣區。

苑麗瓊（影片截圖）

羊城晚報：將如何幫助年輕人就業創業？

苑麗瓊：我前兩年定居在珠三角，收穫了許多有趣的體驗。我希望通過自身的經驗和經歷，幫助港澳年輕人儘快適應灣區生活。同時，以我們的人脈去幫助更多的就業青年。不僅僅在工作上，在私人問題方面，我還可以通過自身閱歷，為學子們提供幫助。

羊城晚報：成為導師後，最想跟港澳學子們分享的是什麼？

苑麗瓊：想分享的東西太多了。想跟他們分享祖國的繁榮。也想與他們分享自己三年電商帶貨積累的經驗。更想跟他們分享大灣區就業的好政策。一句話：我覺得大灣區真的非常值得香港年輕人前來發展。